 Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни

Согласно данным на сайте НБУ, $557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн – на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $400 млн и купил $50 млн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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