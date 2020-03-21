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 Политика Украины, Экономика
  2009  65
Материалы по теме:
Все про:гривня (1807) доллар (1531) курс (2073) НБУ (4590)

 Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 16 по 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни и продал с этой целью $1,088 млрд, вместе с тем регулятор купил $50 млн, тогда как неделей ранее объем проданной центробанком валюты составил $981,60.

Согласно данным на сайте НБУ, $557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн – на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $400 млн и купил $50 млн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ будет выдавать банкам наличные деньги из хранилищ, а полученные - отправлять на карантин

Источник: https://censor.net.ua/n3183227
 
 
 Топ комментарии
 
сначала укрепляли гривну из всех сил, выпуская облигации внутренних займов - теперь стараются удержать дутый курс паля резервы....
МВФ курит в сторонке наблюдая за новой экономической политикой Зе-идиотов....
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это не паника - это работает здравый смысл граждан, которые скупают валюту...
Производство падает, доходы в бюджет падают, ВВП падает, президент и правительство идиоты - самое разумное для простых смертных это скупать доллары и золото...
Так всегда делали...
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Немножко не так.
Сначала напечатала кучу пустых фантиков, потом раздала их банкам для рефинансирования, а те побежали за бумагу скупать валюту, чтобы вывести в оффшоры.
Ну а потом то что вы написали.
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это не паника - это работает здравый смысл граждан, которые скупают валюту...
Производство падает, доходы в бюджет падают, ВВП падает, президент и правительство идиоты - самое разумное для простых смертных это скупать доллары и золото...
Так всегда делали...
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В супермаркетах теж здоровий глузд. Змітають все з полиць.
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5 копійок - да.., тоже не сказать что не оправдано...
С эпидемией и нашим бездарным правительством может (и уже) встать производство некоторых товаров, или они сильно подорожают...
Запас не скоропортящих товаров первой необходимости хуже тебе точно не сделает...
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Был вчера в Метро Винница.Полные полки товара ,не видел недостачи какой то.Народу мало.Я был в 9 -00 гдето
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А если была бы Гонтарева, то она подняла бы курс втрое и сказала бы, что она лучшая банкирга мира?
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Разве Ваша бабушка Ванга предсказывала прошлое?
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Немножко не так.
Сначала напечатала кучу пустых фантиков, потом раздала их банкам для рефинансирования, а те побежали за бумагу скупать валюту, чтобы вывести в оффшоры.
Ну а потом то что вы написали.
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не, они бы не бегали, втихаря купили бы и перевели на счета,
думаю скоро зеленский Смолия уволит ...
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Пока будут "просто увольнять" ситуация не поменяется. Назначат другого, будет то же самое. Надо чтобы каждый нес ответственность. Уйдет Смолий, на пенсию переберется в Лондон, купит особнячок возле Гонтаревой и будут друг другу в гости ходить, вспоминать как кинули всех на бабки.
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У вас тут прям "сльот прєстарелих зєлєбобікафф-іканамістафф". Просто порівняйте стан ЗВР у 14-му і 19-му. А потім порівняєте з другим півріччям 20-го. Але, кому я то розповідаю? У вас особлива, своя, абсолютно зелена логіка.
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Чушь для люмпена. Сейчас банковская система в основном очищена. А вот в 14-15 года да, нам только не хватало чтобы еще банковский сектор лег, рашка с ****** бы аплодировали. Но как я уже написал - люмпену не понять... А вот специалисты с европы - высоко оценивают действия.
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Не очищена, а уничтожена, разграблена.
Вот КАК Коломойша 5 лярдов зелени через контроль регулятора вывел?
Что чемоданами через границу таскал? Очень сомневаюсь.
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Потрібно у Зеленського запитати,як йому вдалося 41 млн.$ взяти буцімто в кредит в Приваті і вивести в офшор.ПреЗЕдент у нас найчесніший,скаже правду.Очевидно що 5.5 млрд.$ були виведені з Приватбанку в подібний спосіб через своїх людей.
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Для физ лиц можно делать транзакцию до 10 тыс. уе. , для юридических до 300 тыс.
Все остальное попадает под финмониторинг НБУ, т.е. происходит с его согласия.
Если 5,5 лярдов разделить на 300 тыс, то получится 18,5 тыс транзакций.
Чтобы обойти мониторинг, не более одной транзакции в банковский день. То есть если этим будет заниматься одна контора, то нужно "всего-лишь" 74 года. Если 100 контор, то больше полгода.
Смысл улавливаете?
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сначала укрепляли гривну из всех сил, выпуская облигации внутренних займов - теперь стараются удержать дутый курс паля резервы....
МВФ курит в сторонке наблюдая за новой экономической политикой Зе-идиотов....
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ты б поинтересовался про историю огвз, шоли.....
кто започаткував.....
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Тс-с секрет, не пали шоколадную контору.
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та я охреневаю с этого идиотизма Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни - Цензор.НЕТ 3266
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А ты суммы отличать умеешь?? При Гройсмане продано ОВГЗ на 4 млрд.грн., а при Янелохе продано ОВГЗ на 120 млрд.грн. Чуешь рзницу, зебот? Да, тебе только написать и получить оплату.
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Умный, да?! Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни - Цензор.НЕТ 5617
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идиот, на тебе данные

Чтобы покупать высокодоходные украинские гривневые облигаций зарубежные инвесторы меняют доллары на гривну. Как сообщили в Минфине, в январе-июле 2019 года объем ОВГЗ на руках у нерезидентов возрос в 11,7 раз до 74 млрд грн.
В законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" в качестве одного из источников покрытия дефицита госбюджета указаны внутренние заимствования в объеме до 202 млрд грн. Уже в первом полугодии 2019 года украинский Минфин перешагнул эту черту, выпустив ОВГЗ на сумму около 246,8 млрд грн. То есть, превышение составило почти 45 млрд или 22%.
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зебил, иди лекции читай на остановках общественного транспорта, где люди по два часа ждут маршрутку. Только значок "Зе-команда!!!" обязательно прицепи.
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идиот, на тебе данные

Чтобы покупать высокодоходные украинские гривневые облигаций зарубежные инвесторы меняют доллары на гривну. Как сообщили в Минфине, в январе-июле 2019 года объем ОВГЗ на руках у нерезидентов возрос в 11,7 раз до 74 млрд грн.
В законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" в качестве одного из источников покрытия дефицита госбюджета указаны внутренние заимствования в объеме до 202 млрд грн. Уже в первом полугодии 2019 года украинский Минфин перешагнул эту черту, выпустив ОВГЗ на сумму около 246,8 млрд грн. То есть, превышение составило почти 45 млрд или 22%.

https://focus.ua/economics/436569-dokole_skolko_eshche_obligatsii_mozhno_prodat_inostrantsam_i_chto_pri_etom_budet_s_grivnoi

а дальше их ПЕРЕВЛАЖИВАЛИ, БАРАН
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Започаткував ще в 2007 році в уряді Тимошенко такий собі Уманський.До речі,його нещодавно призначено міністром фінансів.
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ну тут же утверждают, шо это при зе придумано
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Придумали давно,але якраз при Зеленському була створена так звана піраміда ОВДП та штучно завищений курс гривні,що призвело до збільшення дохідності облігацій в доларовому еквіваленті.В результаті експортери втратили значну частину прибутку,скоротилося виробництво,відповідно до бюджету надійшло менше податків.Результат - Україна отримала падіння ВВП і діру в держбюджеті,а спритні фінансові спекулянти - сотні мільйонів доларів прибутку.Важко повірити,що представники зе-влади не отримали свій процент за цю операцію.
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Замість "Кінець епохи бідності" та "Зробимо їх разом" вони почали прискорення "Слабоуміє і Отвага"
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А я за неделю тоже продал 300 долларов из недр матраца (чтобы купить вотки гречки). Так что мне тоже об этом хвастаться??
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Решил посеять? Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни - Цензор.НЕТ 9210
Говорят, на гречке в этом году будет пролет.
Нужно шить маски.
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По шитью масок есть лайфхак крутой: берешь лифчик б/у у жены и вот тебе два готовых респиратора. И резинки с застежками всякими в комплекте прилагаются. И дизайн на высоте. А для усиления эффекта внутрь лифчика приклеить прокладку женскую как советуют инфекционисты.
Так что там шить особо и не надо - почти все готово. Только с размером могут возникать проблемы в зависимости от степени разницы размеров хлебала и сисек. Но можно меняться с соседями или создать общество по обмену лифчиков в сети.
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P.S. Только если прокладку в лифчик лепить будешь, то желательно брать не использованную, если есть.
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Ты не заметил, что там баба косоглазая какая-то? Понятно, что не мое. Но идея сама давно не нова и приходит в голову многим. Наколенники еще из некоторых сортов лифчиков строители давно используют - они лучше магазинных.
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ура! итого сможет продержать в условиях коронавируса только на поддержке 26 недель.... + если ситуация с коронавирусом с понедельника резко ухудшится - цифру делим на 4 ибо расходы на покупку масок в других странах производства Украина будут многократно выше, расходы на такси врачей, гостинницы, оборудование.. итого 6 недель должно всего запаса хватить....
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"При збереженні такого темпу для підтримки гривні і задоволення попиту на валюту, НБУ вистачить міжнародних валютних резервів, розмір яких зараз знаходиться на рівні $24,4 млрд, на 137 банківських днів, або на 4,5 місяці.

Однак, якщо Нацбанк щодня продаватиме на міжбанку по $250 млн, то резервів Україні вистачить на 100 робочих днів. Якщо продаватиме по $300 млн, то резервів вистачить на 82 дні, або на 2,7 місяця."https://biz.censor.net.ua/resonance/3182767/nasklki_ukran_vistachit_zolotovalyutnih_rezervv
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Интересная математика, только боюсь раньше гривня закончится, не за что будет валюту скупать.
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ждём многомиллиардного рефинанса ....
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Рефинансировать особо некого, банковский сектор зачищен от кредитования.
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эпидемия пойдёт на спад значительно раньше
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Зелень успішно просерає ЗВР. В турборежимі.
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просирание будет, когда на рефинанс скупят $ и срыгнут на кипр
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так это обыденная работа для колорадских жуков - они могут только жрать, что другие вырастили.
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не правильный заголовок ! -вот как надо : "Нацбанк за неделю выкупил "самой крепкой валюты мира"-гривны на 1 миллиард долларов " Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни - Цензор.НЕТ 9035
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Я посмеюсь, когда жратва кончится и побежишь гривну покупать. Банк всегда в выигрыше будет, ушлепок.
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А что он там поддержал я стесняюсь спросить? Бакс по 30)))
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Шото курс падает, а тоски нет, а, ольгинцы ?
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Это только за неделю, а дальше что будет?
Ведь ещё эпидемия в Украине не началась.
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Тим часом на Орді (Дімітров Московського улуса) горить склад
Площа горіння всього 60 тис. кв. м.
Дах рухнув.
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звр на ветер.. молодцы зеленкины )))
дефол таки дефолт )))
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Мне лично такие сообщения четко напоминают на "новости", которыми забивали передовицы газет и радио при СэСэСэРе. Там тоже бодро рапортовали сколько техники вышло на поля, как гороически "труженики села" отремонтировали технику, сообщали сколько урожая БУДЕТ, сколько топлива закупили, какое вдохновение у всех "тружеников" обычно в каком-то "преддверии" (имелось в виду не анатомичекое, а какая-то замученная властью мероприятия типа ихнего съезда или конференции). Мы и сейчас слышим в новостях ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сообщения о том, что будет - поступят (уже завтра!, нет через два дня, а к концу... и т.п.), что БУДУТ разработаны какие-то там льготы... ******* скоты... Но, надеюсь 73% придурков из населения довольны. Так?
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Попали клоуны как кур в ощип. Лохторат назло" Барыге" отморозил себе уши. Поршенко можно сказать повезло.Интересно кто будет следующий президент по профессии.
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зе-эпоха нищеты , циничного мародерства с вывозом масок за границу, тотального обнищания украинцев, чем дольше у власти "зеленое недоразумение" тем большую цену заплатит Украина.
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Интересно просто, как можно было с голой жопой продать миллиард.Я понимаю курс.но кто этот курс создал?Кто вваливает кучу гривны в оборот а потом сливает бакс неизвестно кому.
Зачем было опускать курс ,ведь все предупреждали о опасных тенденциях взрывного роста.Экономика просто на грани ,а они курс держат,который сами и создали.Ищите кому это выгодно и Вы найдёте врага.
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НБУ сливает бакс оллигархам которые через оффшоры накупили ОВГЗ и рубили деньги из бюджета в виде жирных %. Сейча курс придержат немножко для откупа и дальше полетим веселее.
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На торгах по долару пропозиція в останні 30 хвилин перевищує попит і з урахуванням необхідності сьогодні сплати податків у більшості клієнтів (для чого їм потрібна гривня) - продавці валюти все більш поступливі за курсом. Йдуть операції по лотах до 300 тисяч доларів. НБУ скористався ситуацією і навіть вийшов з викупом долара по 27,35. Нацбанк за тиждень продав понад $1 млрд для підтримки курсу гривні - Цензор.НЕТ 4829 Йому продають лише невеликі обсяги, але і знижувати котирування у продавців вже резону немає.Міжбанк: курс долара на міжбанку України онлайн
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