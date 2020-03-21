 Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни

Согласно данным на сайте НБУ, $557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн – на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $400 млн и купил $50 млн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
2009 65
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+14
сначала укрепляли гривну из всех сил, выпуская облигации внутренних займов - теперь стараются удержать дутый курс паля резервы....
МВФ курит в сторонке наблюдая за новой экономической политикой Зе-идиотов....
МВФ курит в сторонке наблюдая за новой экономической политикой Зе-идиотов....
+11
это не паника - это работает здравый смысл граждан, которые скупают валюту...
Производство падает, доходы в бюджет падают, ВВП падает, президент и правительство идиоты - самое разумное для простых смертных это скупать доллары и золото...
Так всегда делали...
Производство падает, доходы в бюджет падают, ВВП падает, президент и правительство идиоты - самое разумное для простых смертных это скупать доллары и золото...
Так всегда делали...
+9
Немножко не так.
Сначала напечатала кучу пустых фантиков, потом раздала их банкам для рефинансирования, а те побежали за бумагу скупать валюту, чтобы вывести в оффшоры.
Ну а потом то что вы написали.
Сначала напечатала кучу пустых фантиков, потом раздала их банкам для рефинансирования, а те побежали за бумагу скупать валюту, чтобы вывести в оффшоры.
Ну а потом то что вы написали.
Производство падает, доходы в бюджет падают, ВВП падает, президент и правительство идиоты - самое разумное для простых смертных это скупать доллары и золото...
Так всегда делали...
С эпидемией и нашим бездарным правительством может (и уже) встать производство некоторых товаров, или они сильно подорожают...
Запас не скоропортящих товаров первой необходимости хуже тебе точно не сделает...
Сначала напечатала кучу пустых фантиков, потом раздала их банкам для рефинансирования, а те побежали за бумагу скупать валюту, чтобы вывести в оффшоры.
Ну а потом то что вы написали.
думаю скоро зеленский Смолия уволит ...
Вот КАК Коломойша 5 лярдов зелени через контроль регулятора вывел?
Что чемоданами через границу таскал? Очень сомневаюсь.
Все остальное попадает под финмониторинг НБУ, т.е. происходит с его согласия.
Если 5,5 лярдов разделить на 300 тыс, то получится 18,5 тыс транзакций.
Чтобы обойти мониторинг, не более одной транзакции в банковский день. То есть если этим будет заниматься одна контора, то нужно "всего-лишь" 74 года. Если 100 контор, то больше полгода.
Смысл улавливаете?
МВФ курит в сторонке наблюдая за новой экономической политикой Зе-идиотов....
кто започаткував.....
Чтобы покупать высокодоходные украинские гривневые облигаций зарубежные инвесторы меняют доллары на гривну. Как сообщили в Минфине, в январе-июле 2019 года объем ОВГЗ на руках у нерезидентов возрос в 11,7 раз до 74 млрд грн.
В законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" в качестве одного из источников покрытия дефицита госбюджета указаны внутренние заимствования в объеме до 202 млрд грн. Уже в первом полугодии 2019 года украинский Минфин перешагнул эту черту, выпустив ОВГЗ на сумму около 246,8 млрд грн. То есть, превышение составило почти 45 млрд или 22%.
Чтобы покупать высокодоходные украинские гривневые облигаций зарубежные инвесторы меняют доллары на гривну. Как сообщили в Минфине, в январе-июле 2019 года объем ОВГЗ на руках у нерезидентов возрос в 11,7 раз до 74 млрд грн.
В законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" в качестве одного из источников покрытия дефицита госбюджета указаны внутренние заимствования в объеме до 202 млрд грн. Уже в первом полугодии 2019 года украинский Минфин перешагнул эту черту, выпустив ОВГЗ на сумму около 246,8 млрд грн. То есть, превышение составило почти 45 млрд или 22%.
https://focus.ua/economics/436569-dokole_skolko_eshche_obligatsii_mozhno_prodat_inostrantsam_i_chto_pri_etom_budet_s_grivnoi
а дальше их ПЕРЕВЛАЖИВАЛИ, БАРАН
воткигречки). Так что мне тоже об этом хвастаться??
Говорят, на гречке в этом году будет пролет.
Нужно шить маски.
Так что там шить особо и не надо - почти все готово. Только с размером могут возникать проблемы в зависимости от степени разницы размеров хлебала и сисек. Но можно меняться с соседями или создать общество по обмену лифчиков в сети.
Однак, якщо Нацбанк щодня продаватиме на міжбанку по $250 млн, то резервів Україні вистачить на 100 робочих днів. Якщо продаватиме по $300 млн, то резервів вистачить на 82 дні, або на 2,7 місяця."https://biz.censor.net.ua/resonance/3182767/nasklki_ukran_vistachit_zolotovalyutnih_rezervv
Ведь ещё эпидемия в Украине не началась.
Площа горіння всього 60 тис. кв. м.
Дах рухнув.
дефол таки дефолт )))
Зачем было опускать курс ,ведь все предупреждали о опасных тенденциях взрывного роста.Экономика просто на грани ,а они курс держат,который сами и создали.Ищите кому это выгодно и Вы найдёте врага.