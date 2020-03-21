 СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 91,9 тыс.

Побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев. Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.

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Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ. Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).

В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших.

Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли.