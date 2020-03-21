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 СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 91,9 тыс.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 276, 468 тысяч человек. Болезнь забрала 11 417 жизней.

Побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев. Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.

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Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ. Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).

В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.

Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших.

Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3183226
 
 
 Топ комментарии
 
Вітаю, вас вже двоє. А два дебіла це страшна сила!
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
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андрюша, ти при своїму розумі ?
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл.. СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 2114
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Кацапы пиндосами американцев называют и это по-ходу всем известно,или ты провокатор?
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Нагнітання істерії у світі продовжується! Померло всього лише 11 тис. людей а паніка на весь світ! Заспокойтесь в Україні тільки від туберкульозу щодня помирає 11 людей!
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І скільки триватиме цей дурдом? Явно діти в цьому навчальному році в школу не підуть.
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андрюша, ти при своїму розумі ?
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл.. СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 2114
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Вітаю, вас вже двоє. А два дебіла це страшна сила!
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
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Пока заболело 278 тыс., но в мировом масштабе это капля в море. Только Китай и Индия 3 млрд. народу. А вот дела в Италии напрягают
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Есть мнение, что короновирус активно поражает тех, кто жрет макароны. Поэтому сметайте гречку, а лапшу (особенно итальянскую) не трогайте!
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А есть иное вменяемое объяснение, почему именно в Италии от вируса мрут как мухи? В Японии тоже много зараженных, а стариков в разы поболе, чем в Италии. И косоглазые не дохнут потому что любят суши. А от суши кроме поноса ничего тебе не будет. Вот почему в Японии туалетную бумагу скупают больше, чем гречку.
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В Италии был карнавал недавно - и половина туристов там были с Китая!!, + в Италии очень много пенсионеров с Европа и мира живут - я думаю - из-за этот. Про суши, понос и Японию - это с вашей стороны неуместный троллинг, как по мне.
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Это почему про суши и понос троллинг?? Все кого я видел, кто жрал суши - все успешно всерались почти сразу. То же и дальневосточной струганины касается. Но это если эти блюда настоящие, а не суррогат или полуфабрикат с консервантами. От настоящих суши все всераются.
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Україна хворіє вже майже рік якщо хто не помітив
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Есть мнение британских ученых, что короновирус активно поражает тех, кто жрет макароны. Поэтому сметайте гречку, а лапшу (особенно итальянскую) не трогайте!
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Интересно, какая зависимость, по-вашему, между коронавирусом и туалетной бумагой? СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 7147
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Это да. Неделю назад ходил по магазинам в перчатках в обычных тканевых - и то постоянно спрашивали "А что с тобой случилось??". И я такому тупому скоту всегда ответствовал - а у меня подозрение на короновирус и моментально прямо на глазах у всех прояснение скукоженного мозжечка наблюдалось в виде реакции смыться, роняя жидкий кал. СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 3106
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Любители туалетной бумаги пока не дохнут. А вот любители макарон, как оказалось, дохнут весьма активно.
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часто бувають розлади роботи кишечника
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Ужас,выдайте всем желающим озк и привяжите их дома,пусть хоть они виживут.
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Не поможет, но ОЗК сейчас тоже днем с огнем...
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Если сделать прививку от кори,накормить луком с чесноком, забетонировать вход в метро,лишить пенсионеров бесплатного проезда, обнести стеной границу,посжигать все самолёты,корабли,поезда,позакрывать все предприятия и обязательно ввести обыски и комендатский сам-то есть шанс!
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Греки молчат. Италия захотела денег с ЕС .
В Китае инфекция есть, и никто не заражается, слабо верится
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СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 1617
Не пустил больше 10 человек: в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая ,в АП сказали что можно уже по 20 пассажиров перевозить и разрешили перевозить ручную кладь до 139 кг.
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На усмотрение водителя ,уму нужно тоже заработать с кондуктором за перевозку опасного вируса СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 9434
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Тобто можна в торбі проїхатись, як ручна кладь.
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Можно и так ,он же(кладь) изолированный.
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Лікарні для здорових!!!Звісно бабла неміряно.Перетворимо усіх здорових на хворих.Забезпечимо койко-місцями на цвинтарі
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В Италии уже собираются вводить армию в населённые пункты.
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Если жрать такую гадость , как жрут китайцы , то - что появился такой вирус , вовсе и не удивительно . Неизвестно , какой ещё заразы они подхватят а потом распространят на весь мир , поедая крыс , кажанов , змей и другую гадость , да ещё и в такой ужасающей антисанитарии , как на видео . СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 2343 . СOVID-19: у світі інфіковано 276,4 тис. осіб, померло - 11 417, одужало - 91,9 тис. - Цензор.НЕТ 6265 . Слабонервным не смотреть . https://www.facebook.com/watchparty/1004010363328536/?entry_source=FEED
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