 СOVID-19: в мире инфицированы 276,4 тыс. человек, умерли - 11 417, вылечились - 91,9 тыс.

Побороли болезнь более 91,954 тысячи пациентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Больше всего инфицированных все еще наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции провинции Хубэй. Там заболевание подтвердили у 81 тысячи человек. Также в стране зафиксировали 3 255 летальных случаев. Впрочем, в последние несколько недель, инфекция в КНР все же пошла на спад. Третий раз в стране не подтвердили ни одного случая локального заражения коронавирусной инфекцией.
Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность. Там от коронавируса погибли 4 032 человека, а всего инфекцию подхватили 47 тысяч особ. Второй страной после Италии по количеству больных является Испания: свыше 21,5 тысяч инфицированных и 1 093 погибших. Также значительный показатель заболевания фиксируют в Германии (19,8 тысяч инфицированных и 68 погибших) и США (19,6 тысяч инфицированных и 264 погибших).
В Иране за последние сутки количество больных подскочило до 19,6 тысяч. В стране умерло 1 433 пациентов.
Во Франции, где ранее зафиксировали резкий скачок летальных случаев, сейчас начисляют 12,6 тысяч больных и 450 погибших.
Следующей по количеству случаев Covid-19 является Южная Корея, где инфекцию подхватили 8,9 тысяч человек, 102 из которых погибли.
він хоч і ватяний в тебе, але щось метикував...
зараз же, бачу, тебе потрібно списати з тролів, бо ти взагалі отупєл..
---------------------------------------------------В ДНР раскрыли страшную правду о том, кто и для чего создал коронавирусДенис Казанский Вы еще верите в то, что люди случайно подцепили коронавирус от животных, которых покупали на китайском рынке и употребляли в пищу? Наивные! Любой нормальный конспиролог в два счета объяснит вам, что такого быть не могло, и вирус был специально выведен в секретных лабораториях!Я смеялся над конспирологами и не верил, пока не почитал телеграмм-канал сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, который называется «МАЙ ДНР». В нем Майя открыла миру страшную правду.
Оказалось, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Великой Победы и шествия бессмертного полка!«Отчего это мне кажется, что всю аферу с короновирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 Мая? Передельщики Истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка» - пишет Майя Пирогова.
Вот только поглядите, как точно Майя раскрыла планы мировой либерально-фашистской закулисы:«Эти ублюдки, запустившие коронавирус, теперь скажут, что:
- нельзя детей и ветеранов выводить на мероприятия 9 Мая,
Нельзя миллионам по всему миру выходить на Бессмертный Полк,
- нельзя устраивать военный парад во избежание заражения военнослужащих (ха-ха),
- нельзя класть у памятников погибшим Героям цветы,
- нельзя надевать Герогиевскую ленточку и медали - они могу быть переносчиками вируса…
Нельзя вообще даже вспоминать о Победе, нужно бояться вируса, санжарить окружающих и не разрушать либерально-фашистские мифы…»
http://deniskazansky.com.ua/v_dnr_vyjasnili_kto_sozdal_koronavirus/
В Китае инфекция есть, и никто не заражается, слабо верится
Не пустил больше 10 человек: в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая ,в АП сказали что можно уже по 20 пассажиров перевозить и разрешили перевозить ручную кладь до 139 кг.