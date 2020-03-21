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 Политика Украины, Здоровье
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 Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА

Первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

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Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

"Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг ", – сообщили в ОГА.

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По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве и Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3183225
 
 
 Топ комментарии
 
О, більшість любителів Зеленського онанує на Сраліна.
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абы перднуть... товары все в магазинах продаются с заложенным НДС это и есть налог
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Кива походу совсем того....
Но ведь уже можно, политическая ситуация поменялась, да дебилы?

Илья Кива
14 год
Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!

Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА - Цензор.НЕТ 7786
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До речі, який в Заліщиках план заходів на світле свято Паски? Я пропоную хресну ходу і всім облизати срібну ложечку з кров'ю давньоєврейського равіна.
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Обмеження на пересування можливі тільки у випадку введення особливого правового режиму Воєнного стану або Надзвичайного стану! Просто так вводити обмеження на пересування ніхто не має права! Закон який прийняли депутати не відповідає Конституції України бо обмежує права громадян на вільне пересування.
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Ну, на цей випадок у церкви є перевірені часом засоби. Заодно і коронавірусу капець.
Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 768
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Облизывают друг друга вот и заражаются . Не нужно было из Европы заробитчан в Украину пускать .Всё равно налоги не платят .
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абы перднуть... товары все в магазинах продаются с заложенным НДС это и есть налог
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Цей податок платять всі українці, але окрім цього, на відміну від заробітчан, низку інших податків.
Хоча я не підтримую тезу що треба було не пускати заробітчан - це незаконно.
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Или хотя бы запускать при условии уплаты ВСЕЙ задолженности по налогам за весь период отсутствия на территории Украины + пеня и индексация. Сразу бы 90% остались там, где батрачат.
А из ********** вообще не впускать тварей горбатящихся на врагов Родины даже за деньги!
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Заробитчане от вас что то требуют, они вам чего то должньі?
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Безробітні не платять податки теж, а живуть тут. Москалику, це може у вас податки з людей збирають, а у нас вони включені в зарплату. Не отримує людина тут зарплату - значить не платить в Україні податки (крім ПДВ в магазині). Ой красиво спалився кацап! В Україні про це навіть діти знаютЬ!
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Ты тупое животное прочитай законодательство - не имеет значения ГДЕ и КТО тебе что платит - это облагается налогом. Есть исключения, да, но заработанное за рубежом батраками в эти исключения по закону не входят. Всосало, чмо тупорылое? Был бы ты украинец, то хоть бы основные законы Украины знал. А ты не знаешь, соответственно ты мразь *************.
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А тепер цей самий пост - українською! Інакше - москаль!

P.S. У нас немає подвійного оподаткування зарплати, а заробітчани платять податки в ЄС!
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Ты уверено, что хотя бы 10% батраков платят налоги в ЕС?? Ты конченый дибил и даже в батраках не был, раз такую чушь городишь. Ты *********** не в теме.
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Ты тупак? Тебе не понятно, что я не такое чмо как ты и команды ************, постящих через переводчик, не выполняю? Сходи к доктору и проверься на вменяемость.
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И я коменды *********** выполнять не собираюсь - это у вас в каганате так полагается. Поэтому твоя работа с переводчиком Гугла меня абсолютно не впечатляет - перевод у тебя хреновый - сразу видно, что машинный. Так вы все и делаете тут на ЦН - через переводчик постите всякую хрень. Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 5444
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Одне питання, чому в тебе стільки помилок в тексті? Можна узнать, твоє утворення не дозволяє тобі писати грамотно? Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 7534 І дивно, що ти ще не написав, що заробітчани миють туалети в Польщі статевими ганчірками Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 7534 Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 7534 Коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника. Вирішено ввести в області надзвичайну ситуацію, - ОДА - Цензор.НЕТ 7534
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Ты чмо совковое перечитай свои высеры и предъяви гуглу насчет грамматических ошибок в его переводе - там у тебя их зашкал. Всосало? То-то.
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Ха-ха-ха! І сам тільки що так красиво попався на гугль-транслейті! У спам, козломорде, най тя шляк трафить!
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Смотрю у тебя с башкой совсем все плохо... У кого лечишься, мацкал ты упоротый? По одной степени тупости уже видно, что ты оттуда.
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колись таке вже було - все забрати і поділити
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Кива походу совсем того....
Но ведь уже можно, политическая ситуация поменялась, да дебилы?

Илья Кива
14 год
Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!

Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА - Цензор.НЕТ 7786
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О, більшість любителів Зеленського онанує на Сраліна.
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Звідки така обізнаність?
Любитель спостерігати? Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА - Цензор.НЕТ 8507
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80% чесно признаюця, шо дрочать. А остальні 20% брешуть шо нє
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Так а совковые и ************* обитатели же мычели, что священников и тех, кто прикидывается типа христианином (лазит по церквам для показухи и прокачки своего убогого Я) вирусы не берут.
Печалька какая для ************ и им сочувствующих.
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Шукайте набожну заробітчанку яка привезла сюрприз
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"підмакаронніки" занесли. У нас також стать міста в тих міланах та венеціях
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ойц! пардон, йа увесь в борошнах сумління! Звичайно - підлога міста!
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так... нема ж сечі терпіти такі пекльні борошна !!!
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Совсем загадили ваш прекрасный Чорткив своими Флоренциями и Неаполями?
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У вас переводчик заглючил)))
Совсем не спалились)))
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Почему рассадники заразы не закрыли? Если что - я о церквях. Или обанкротить страну можно, а церкви фсб не позволяет
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Молдавские паломники в Почаев привезли оттуда в Молдову дополнительную порцию короновирусного московского православия.Туда нужно вводить НацГвардию и полностью изолировать Тоже надо сделать с Печерской ,Святогорской и другими мракобесными монастырями и церквами,если будут устраивать богослужения более10чел.Теперешнего президента Ю.Кореи собираются снять за то что позволил какой-то секте заразить значительное число корейцев.Будем бдительны!
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До конца дня субботы зараженных по Украине будет уже до 60 человек
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Певно ураження відбулося ще до введення карантину ..адже українські церкви закликали не збиратися великими громадами та не *облизувати * ікони та руки батющок .
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І шо? Усі сектанти зразу ж послухались рекомендацій? Ахаха))))
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Правильно, саме УКРАЇНСЬКІ церкви закликали, а не рпц мп... Ті закликають і хрести цілувати, і причащатися. Он у Почаєві вчора 4 молдаванина заразилися - як думаєте, чому?
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Нет, сотня будет,зуб даю.Сегодня ж выходной,какой-то праздник церковный,люди общаются.Предлагаю запретить все выходные,праздники,церкви.
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не мог никак нажраться, наверное строится. его не в полату а в камеру и если не подохнет то судить
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Да. Скоро у сектантов заралата и пенсия. Понесут дань.
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А шо, прикладьівания устами к мощам и причащение из одной чаши, как завещал великий Усик, не памагает?
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У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую Лавру в Тернопольской области, обнаружили коронавирус.
В Молдове заразились COVID-19 четыре человека после поездки в Украину. Об этом сообщает издание Deschide.
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в течении 20 марта в лаборатории обработали 90 тестов на коронавирус, из которых 17 оказались положительными.
"Из них 12 случаев локального заражения: восемь случаев в Кишиневе, один - в Хынчештах, два - в Сынжерей и один - в Штефан-Водэ. Кроме этого, в пяти случаях вирус обнаружили у граждан, которые недавно вернулись из Украины и России", - сказала Думбрэвяну, передает NewsMaker.
Сообщается, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.
"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.
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треба негайно забороняти московський патріархат- розсадник інфекції в Україні!
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