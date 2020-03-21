 Коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника. Принято решение о введение в области чрезвычайной ситуации, - ОГА

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.
Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.
В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
"Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг ", – сообщили в ОГА.
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Киеве и Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Хоча я не підтримую тезу що треба було не пускати заробітчан - це незаконно.
А из ********** вообще не впускать тварей горбатящихся на врагов Родины даже за деньги!
P.S. У нас немає подвійного оподаткування зарплати, а заробітчани платять податки в ЄС!
Но ведь уже можно, политическая ситуация поменялась, да дебилы?
Илья Кива
14 год
Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!
Любитель спостерігати?
Печалька какая для ************ и им сочувствующих.
Совсем не спалились)))
В Молдове заразились COVID-19 четыре человека после поездки в Украину. Об этом сообщает издание Deschide.
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в течении 20 марта в лаборатории обработали 90 тестов на коронавирус, из которых 17 оказались положительными.
"Из них 12 случаев локального заражения: восемь случаев в Кишиневе, один - в Хынчештах, два - в Сынжерей и один - в Штефан-Водэ. Кроме этого, в пяти случаях вирус обнаружили у граждан, которые недавно вернулись из Украины и России", - сказала Думбрэвяну, передает NewsMaker.
Сообщается, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.
"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.