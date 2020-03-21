 Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 марта 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 4 обстрела, а именно: неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сводке.

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"Пять обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета. Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин. За текущие сутки потерь нет", - рассказали в штабе ОС.



