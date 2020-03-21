 Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 марта 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 4 обстрела, а именно: неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сводке.
"Пять обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин", - добавили в штабе ОС.
Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета. Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин. За текущие сутки потерь нет", - рассказали в штабе ОС.
Армію розвалюють, реформи згортають..
Одужання пораненим українцям.
В чем эта сдача состоит? Зеленский ничего не сдал и не продал. Вы талдычите свои мантры и распространяете ложную информацию. Власть пытается спасти Украину от страшной пандемии. Делается все то же самое, что и в других странах, но с учетом наших возможностей.
21.03.2020 06:46
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певно соромно за свої вчинки.
То, что зеля не просто идиот, а еще и враг Украины лично я понял еще тогда, когда старый уголовник кучма снова был назначен переговорщиком от имени Украины.
Общество 21-мар, 00:399 3 683 0
Сивохо - это полбеды. Посмотрите, кого он собрал в свою команду «по поручению Зеленского»
Пока все обсуждали самого советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, критиковали его выступление и неготовность дать ответы на, казалось бы, понятные вопросы, лишь единицы обратили внимание на то, кто же оказался в команде одиозного «примирителя».
Об этом в своем блоге пишет телеведущая и блогер Ольга Лень.
Она отмечает, на презентации «платформы примирения» Сергей Сивохо следующее слово после себя дал такой себе Марине Хацаюк. Отметил, что в его команде именно она «отвечает за коммуникативные технологии».
И уже эта Марина дальше понесла бред, что все войны от плохой коммуникации. Девушка предложила рецепт для остановки войны - восстановление доверия и уменьшение страха между украинцами и украинцами. Что там где-то еще есть русская армия Маринка не заметила.
По словам телеведущей, не заметила Марина Хацаюк армию не случайно. Дело в том, что до того, как начала помогать Сивохо с коммуникациями, как сам он выразился, «по поручению Владимира Зеленского», Марина Хацаюк вместе с мужем «отвечала за коммуникационные технологии» в некой мутной секте АллатРа. Секта «АллатРа» была основана в 2014 году на базе некой ОО «Лагода», действующем с 2011 года. Начало российской агрессии совпало с активизацией.
И известна, в частности, тем, что одной из центральных фигур в мифологии секты является некий персонаж «Номо», который должен спасти всех славян, и в образе которого бросается в глаза идентичность с действующим президентом РФ.
Эта организация имеет десятки сайтов, ютьюб-каналов, несколько издательств, газет и целую сеть телестудий. Есть даже представительства по всему миру.
«Мы вне политики и вне религии», - пишут на сайте секты.
Это же надо! И эти «вне политики». Какое совпадение! И вот этих сектантов собрал вокруг себя Сергей Сивохо, чтобы они рассказывали о «взаимопонимании и примирении».
«Может Сивохо собрал их, чтобы рассказывали о мессии-Номо-Путина? Может и сам Сивохо член секты АллатРа? И, если Сивохо все это делает по «поручению Зеленского», то может сектант Аллатры сам Владимир Зеленский?», - задается вопросом телеведущая.
вы заметили, что не было ни дня тишины в этом долбаном "перемирии... надо просто перестать стрелять" ???
вы заметили какой-то
прогресс толк пользуот отвода наших войск ???
что, кроме раненных и..(не только раненых) принесла эта утопическая "все устали и хотят мира"??? "в моей голове войны уже нет".???..(а она там была?...а она.. там... была????)
(а что нельзя уже писать то, что думаешь? )
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пока можно. а через 2 недели не знаю... вангую: зелёные обосрутся и начнут закручивать гайки
поживем - увидим !!!! (кто знает : где найдет, что потеряет!)
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доброго здоров"я усім добрим людям, доброго гумору і доброго настрою...
і все буде добре, у кожного з нас!!!!
А вот на разминирование - это ИДЕЯ!!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
И не забываем благодарить за смерти и ранения наших воинов вот эту жидовскую мразь, помолимся что бы оно и его семья сдохли как можно скорее мучительной смертью.
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3183212