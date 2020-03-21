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 Политика Украины
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 Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 21 марта 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 4 обстрела, а именно: неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сводке.

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"Пять обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета. Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин. За текущие сутки потерь нет", - рассказали в штабе ОС.

Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС 01
Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183222
 
 
 Топ комментарии
 
Через коронавірус вже і забули, що війна на дамбасі.
Армію розвалюють, реформи згортають..
Одужання пораненим українцям.
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а про те, як зелені отщєпєнці здають під шумок країну хутіну- всі мовчать.
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вы заметили как пристреляны наши позиции??? 9 выстрелов - 4 раненных (и мы не знаем степень тяжести этих ранений)...
вы заметили, что не было ни дня тишины в этом долбаном "перемирии... надо просто перестать стрелять" ???
вы заметили какой-то прогресс толк пользу от отвода наших войск ???
что, кроме раненных и..(не только раненых) принесла эта утопическая "все устали и хотят мира"??? "в моей голове войны уже нет".???..(а она там была?...а она.. там... была????)
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Через коронавірус вже і забули, що війна на дамбасі.
Армію розвалюють, реформи згортають..
Одужання пораненим українцям.
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З кожної праски тільки і чути про вірус.
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а про те, як зелені отщєпєнці здають під шумок країну хутіну- всі мовчать.
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Татьяна Лайф
В чем эта сдача состоит? Зеленский ничего не сдал и не продал. Вы талдычите свои мантры и распространяете ложную информацию. Власть пытается спасти Украину от страшной пандемии. Делается все то же самое, что и в других странах, но с учетом наших возможностей.
21.03.2020 06:46
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якщо ще не здав, то не завдячуючи їй.
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Татьяна прикольна. П'ять років співала про тотальне зубожіння, після чого призналася що регулярно літає найдорожчими курортами світу.
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Скажу як є- на Сумщині за Зеленського голосували в основному ті що мріють про приєднання до РФ, точніше- про повернення в СССР. В їхніх головах совок лишився саме там, звідки Україна вирвалася ледь не 30 років тому. І поки що Зеленський їх нічим не розчарував.
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наш друх з Дніпра анулював свій акаунт
певно соромно за свої вчинки.
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О як. Ну, я думаю що він пише під іншим ніком.
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та щось не помітно. думаю, на УП пішов.
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Сумна реальність на яку свідомо розраховували піарщики клоуна.
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Де там Сивуха з його платформою примирення?
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дожирает последние припасы из закромов Родины... где-то в бункере...пряча тело жирное ... ... и чтобы никакой шахов не пробежал мимо...
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сИвоха - просто громоотвод. Главная сволочь - зельц и его тупые избиратели.
То, что зеля не просто идиот, а еще и враг Украины лично я понял еще тогда, когда старый уголовник кучма снова был назначен переговорщиком от имени Украины.
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Сивохо - это полбеды. Посмотрите, кого он собрал в свою команду «по поручению Зеленского»
Общество 21-мар, 00:399 3 683 0
Сивохо - это полбеды. Посмотрите, кого он собрал в свою команду «по поручению Зеленского»

Пока все обсуждали самого советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, критиковали его выступление и неготовность дать ответы на, казалось бы, понятные вопросы, лишь единицы обратили внимание на то, кто же оказался в команде одиозного «примирителя».

Об этом в своем блоге пишет телеведущая и блогер Ольга Лень.

Она отмечает, на презентации «платформы примирения» Сергей Сивохо следующее слово после себя дал такой себе Марине Хацаюк. Отметил, что в его команде именно она «отвечает за коммуникативные технологии».

И уже эта Марина дальше понесла бред, что все войны от плохой коммуникации. Девушка предложила рецепт для остановки войны - восстановление доверия и уменьшение страха между украинцами и украинцами. Что там где-то еще есть русская армия Маринка не заметила.

По словам телеведущей, не заметила Марина Хацаюк армию не случайно. Дело в том, что до того, как начала помогать Сивохо с коммуникациями, как сам он выразился, «по поручению Владимира Зеленского», Марина Хацаюк вместе с мужем «отвечала за коммуникационные технологии» в некой мутной секте АллатРа. Секта «АллатРа» была основана в 2014 году на базе некой ОО «Лагода», действующем с 2011 года. Начало российской агрессии совпало с активизацией.

И известна, в частности, тем, что одной из центральных фигур в мифологии секты является некий персонаж «Номо», который должен спасти всех славян, и в образе которого бросается в глаза идентичность с действующим президентом РФ.

Эта организация имеет десятки сайтов, ютьюб-каналов, несколько издательств, газет и целую сеть телестудий. Есть даже представительства по всему миру.

«Мы вне политики и вне религии», - пишут на сайте секты.

Это же надо! И эти «вне политики». Какое совпадение! И вот этих сектантов собрал вокруг себя Сергей Сивохо, чтобы они рассказывали о «взаимопонимании и примирении».

«Может Сивохо собрал их, чтобы рассказывали о мессии-Номо-Путина? Может и сам Сивохо член секты АллатРа? И, если Сивохо все это делает по «поручению Зеленского», то может сектант Аллатры сам Владимир Зеленский?», - задается вопросом телеведущая.
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Прояв слабкості (у даному разі невідповідь на обстріли) є злочином, бо провокує агресора на подальшу агресію.
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вы заметили как пристреляны наши позиции??? 9 выстрелов - 4 раненных (и мы не знаем степень тяжести этих ранений)...
вы заметили, что не было ни дня тишины в этом долбаном "перемирии... надо просто перестать стрелять" ???
вы заметили какой-то прогресс толк пользу от отвода наших войск ???
что, кроме раненных и..(не только раненых) принесла эта утопическая "все устали и хотят мира"??? "в моей голове войны уже нет".???..(а она там была?...а она.. там... была????)
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В этом и цель. Отойти с хороших позиций в чистое поле, чтобы русским было легче обескровливать нашу армию.
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Вот интересно, кому Вы это сейчас написали... Людям было с самого начала ясно, что как-то так оно и будет... Надеетесь пробить "мозги" зебилов? Четверо украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 365
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нет...уже не надеюсь...а написал для тех, кому это тоже болит...
(а что нельзя уже писать то, что думаешь? )
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а что нельзя уже писать то, что думаешь?
--
пока можно. а через 2 недели не знаю... вангую: зелёные обосрутся и начнут закручивать гайки
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ну две недели в условиях неконтролируемой пандемии - большой срок
поживем - увидим !!!! (кто знает : где найдет, что потеряет!)
***
доброго здоров"я усім добрим людям, доброго гумору і доброго настрою...
і все буде добре, у кожного з нас!!!!
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Головне, що мама Бубочки вдома сидить.
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Имярек Нам так было важно об этом услышать.Слабо оказалось главнокомандующему обратиться к мамам раненых и поддержать их. Ведь им сейчас труднее всех...
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Когда враг во главе государства,а чего вы ожидали!
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Сивуха своїми рученятами вже й ширінку не розстебне. Його б в окопи -- копати.
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Какие окопы? Он тяжелее ложки и своего хрена в жизни ничего не поднимал. Он даже для стрельбы лежа под свои обосцаные телеса дня два копать будет.
А вот на разминирование - это ИДЕЯ!!!!
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Что creen blyady постреливают мать вашу тудой-сюдой? Уроды шмарклявые.
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Только не дайте зеленому карлику убежать как шапкокраду
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№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
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Якщо зебіли ще сплять, то пора прокидатися 25-ти процентам, бо проспите Україну.
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...

кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

И не забываем благодарить за смерти и ранения наших воинов вот эту жидовскую мразь, помолимся что бы оно и его семья сдохли как можно скорее мучительной смертью.
Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4166
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Шутник "Тёркин" Четверо українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4906 Берег ЛЕВЫЙ ,берег Правый,а посредине Днепр
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В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута ... а наступать(освобождать от оккупантов) или отгородиться забором не пробовали? С московской Ордой только трусы и предатели могут договариваться,просто Московии нужна вся Украина,без Украины московиия просто Орда....Исторически Орда завоёвывает и продвигается дальше пока всё заболотит
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"потепление" продолжается! Гореть в Аду ***** и местным **************.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
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Симетричко? І де там про нашу відповідь 120 мм. Де там, взагалі, про відсіч
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Ну, и накуя Бубочка приказал войска отводить со стратегически выгодных, подготовленных и оборудованных позиций?
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а вислюк кожного дня якусь куйню по ящики зебилам впарює
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Капітулянт втілює мрію про мір, фуйла, сепарні та зелохтората. Наших воїнів позбавляють забезпечення необхідним. Їжею, ************. Їх розстрілюют. Вінйна закінчиться. Бо захищати буде нікому. І сепарський мір прийде до вас. Одужання нашим героям
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Несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.
Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3183212
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