 Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Израиле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что 88-летни
По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели - 15.
Напомним, в Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости.
й мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Украину може втратити тільки українець
а не таке чмо як
веселова
істота дибільна
иди огражу в мечети полижи
как твои родичи