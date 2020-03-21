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 Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Израиле

В Израиле зафиксировали первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что 88-летни

По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели - 15.

Напомним, в Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости.

й мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины

Источник: https://censor.net.ua/n3183220
 
 
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За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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дыбилое???
Украину може втратити тільки українець
а не таке чмо як
веселова
істота дибільна
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Как и в Италии, где большинство умерших за 80.
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У нас теж більшість померлих 70+. Є декілька випадків коли вмирали молоді, але вони мали патології або лікувались від раку. Бережіть своїх батьків та бабусь з дідусями якщо вони ще живі.
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Тепер нема куди бігти зевладі, бо короновірус є в Ізраїлі.
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ты бы не пиз..ел
иди огражу в мечети полижи
как твои родичи
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Новость откуда-то некорректно спарсили, текстовку о 88 мужике порвало и пораскидало...
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