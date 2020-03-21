 Нацбанк инициирует льготный режим для обслуживания кредитов, - Рожкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Мы сегодня разработали и на следующей неделе утвердим правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Всем без исключения. Второе - мы не вводим и не планируем вводить никаких ограничений по работе банковской системы", - отметила Рожкова .
Вместе с тем, по ее словам, НБУ готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет.
"Мы также снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем того же шага от коммерческих банков - снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуют на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", - рассказала Рожкова.
Она добавила, что последствия кризиса трудно прогнозировать.
"Это первый раз, когда причиной кризиса стала пандемия. И ни одна страна мира, ни один центральный банк не имеют опыта, что делать в таких ситуациях. Поэтому естественно, что население и бизнес чувствуют себя неуверенно, настроения отрицательные. Все это еще более усугубляет потенциальные последствия кризиса. .. Но наша экономика входит в этот шторм сильнее, чем была раньше", - подчеркнула Рожкова.
Это если карантин продлится не более 2-3 месяцев, то ВВП упадёт на 4% а курс гривны будет 30.
Если вирус будет лютовать и карантин будет более 3 месяцев (до полгода) то ВВП упадёт на 9% и гривна будет 35 за доллар. Это пессимистический сценарий
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020