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Все про:банки (1671) НБУ (4590) Рожкова Екатерина (66)

 Нацбанк инициирует льготный режим для обслуживания кредитов, - Рожкова

Национальный банк Украины на следующей неделе утвердит правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы сегодня разработали и на следующей неделе утвердим правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Всем без исключения. Второе - мы не вводим и не планируем вводить никаких ограничений по работе банковской системы", - отметила Рожкова .

Вместе с тем, по ее словам, НБУ готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет.

"Мы также снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем того же шага от коммерческих банков - снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуют на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", - рассказала Рожкова.

Она добавила, что последствия кризиса трудно прогнозировать.

"Это первый раз, когда причиной кризиса стала пандемия. И ни одна страна мира, ни один центральный банк не имеют опыта, что делать в таких ситуациях. Поэтому естественно, что население и бизнес чувствуют себя неуверенно, настроения отрицательные. Все это еще более усугубляет потенциальные последствия кризиса. .. Но наша экономика входит в этот шторм сильнее, чем была раньше", - подчеркнула Рожкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ в ближайшее время утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, - Рожкова

Источник: https://censor.net.ua/n3183219
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сегодня у Шустера зарубежный экономист озвучил самый оптимистичный сценарий падения экономики в Украине.
Это если карантин продлится не более 2-3 месяцев, то ВВП упадёт на 4% а курс гривны будет 30.
Если вирус будет лютовать и карантин будет более 3 месяцев (до полгода) то ВВП упадёт на 9% и гривна будет 35 за доллар. Это пессимистический сценарий
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Оба сценария оптимистичные. Зарубежный экономист не знает очевидно на что мы способны.
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Походу единственный гос орган который более-менее работает, по странному стечению обстоятельств не имеет внутри Бениных клоунов. Если бы суды так же работали как нацбанк последние 2 -3 года - жили бы в другой стране.
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Банкиров было сменить проще тогда, чем судейский корпус, законы такие. Да и по-большому счету неоткуда взять порядочных судей. Их как класс еще не народили.
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Ничего подобного. Не нужно было разваливать в ВСЮ общественную комиссию, набивая туда лояльных рыгов и сувать на главу органа увольняющего судей еще одного рыга лояльного пороху. Который потом чудесно с Портновым подружился. Очканул порох независимую фигуру ставить, за что и поплатится. Если бы он не развалил это реформу - цены бы ему небыло, а так..
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Ну понятно. Нацбанк инициирует льготный режим для обслуживания кредитов, - Рожкова - Цензор.НЕТ 3668 До Порошенко у нас судебный корпус был кристально честным.
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Дурний буде той, хто піде на пільги НБУ🐸
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Будь ласка, поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього!
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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