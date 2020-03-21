 Нацбанк инициирует льготный режим для обслуживания кредитов, - Рожкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы сегодня разработали и на следующей неделе утвердим правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения. Всем без исключения. Второе - мы не вводим и не планируем вводить никаких ограничений по работе банковской системы", - отметила Рожкова .

Вместе с тем, по ее словам, НБУ готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если такая необходимость будет.

"Мы также снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем того же шага от коммерческих банков - снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуют на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", - рассказала Рожкова.

Она добавила, что последствия кризиса трудно прогнозировать.

"Это первый раз, когда причиной кризиса стала пандемия. И ни одна страна мира, ни один центральный банк не имеют опыта, что делать в таких ситуациях. Поэтому естественно, что население и бизнес чувствуют себя неуверенно, настроения отрицательные. Все это еще более усугубляет потенциальные последствия кризиса. .. Но наша экономика входит в этот шторм сильнее, чем была раньше", - подчеркнула Рожкова.

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