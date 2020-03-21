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 Общество
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 "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков

Борис Марков, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" заявил о том, что более тысячи магазинов сети готовы к работе в условиях карантина, связанного с коронавриусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заяил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Марков отметил: "Все наши работают в привычном графике. Более 900 магазинов работают в круглосуточном графике и мы, в отличии от других операторов не планируем менять график работы до тех пор, пока не будет распоряжения властей".

По его словам это дает возможность всем покупателям (это более 4 млн покупателей в сутки) осуществлять покупки в привычной для них форме и дает возможность людям, которые преживают за свое здоровье, прийти в магазин, когда там минимальная концентрация покуптелей, а именно ночью".

По его словам, после "ажиотажного всплеска спроса" начала недели магазины АТБ восстановили на складах все свои товарные запасы на складах, увеличили их практически в два раза, а  "суммарный запас нашей логистической цепочки составляет практически 18 дней, а это склады плюс магазины", - подчеркнул Марков.

Также он сказал о том, что комапния ищет дополнительные склады для создания дополнительного запаса социальных товаров.

Он подчеркнул: "С точки зрения расходных материалопв и с точки зрения необходимиого оборудования мы приготовились к трехмесячной автономной работе вне зависимости от того, как будут разворачиваться обстоятельства". 

"То есть в целом я могу заверить всех, что ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна с тенденцией к восполнению тех пустых полок, которые сформировались за несколько дней повышенного спроса",- подытожил Марков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции на время карантина, - замминистра Качка

Источник: https://censor.net.ua/n3183218
 
 
 Топ комментарии
 
та ну вас нах..й, с масками тоже все было стабильно
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Что может быть стабильно под руководством клоуна???
Только сплошная зрада - это да! Стабилизец полный!!!
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та ну вас нах..й, с масками тоже все было стабильно
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Кажуть , шо АТБ цены накрутил . Брешут чи не ? Я завтра смогу у себя проверить .
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Я завтра за крупой поползу , зайду проверю и в АТБ и в Маркетопт , они рядом , метров 120 ...
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...лучше сразу ползи на кладбище, зелепузый "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 2437
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Сначала дождусь пока лолиботам начнут бошки отрывать с конфискацией "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 7271
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...только сначала пуговицу себе на лоб пришей, будешь губу пристегивать "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 3556
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А у меня грошей нема на нитки и голку . Порошенко все отжал на тарифах.
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...так не плати тогда за интернет, вася, и губа целая будет, и форумчанам не придется нюхать твою вонь... "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 7735
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А може нехай порошенко вернет то , шо украл на тарифах с Насраликом ? Шо , не "Ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна", - гендиректор АТБ Марков - Цензор.НЕТ 429
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Прошлой весной уже всех посадили и всё конфисковали. Или Нелох и с этим обманул? Вот же какой нехороший пацан.
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Угу а цены?
Цены со времен парашенко не изменилисьи даже выше стали, уроды, все вы одним миром мазаны, продукты давно уже дороже на порядок чем в рашке и польше
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Что может быть стабильно под руководством клоуна???
Только сплошная зрада - это да! Стабилизец полный!!!
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Просто удивительно, что еще имеются олигофрены (16% населения, согласно последнему опросу), которой этой власти в чем-то верят.
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О! Я пропустила эту прекрасную новость.
Последнее, что я слышала, это когда разумков врал про 47 %
А что за опрос был? Когда?
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На х.я триндеть, соль, бумага, крупы - на ценник *в дороге*, гречка 35 а в сельпо 25, ну и так далее. Кормильцы х. евые
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Ціни в АТБ на ковбаси, сосиски, масло... вдвічі більше, ніж можна купити в інших місцях. Хліб в АТБ низької якості.
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