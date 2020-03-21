 Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.

По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый