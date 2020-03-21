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 Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, - ОГА

Семерых пассажиров пяти спецпоездов, которыми граждане Украины сегодня возвращались из стран ЕС, госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.

По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/n3183217
 
 
 Топ комментарии
 
Доставка коронавірусу з Польщі. Безкоштовна, без карантину й заходів безпеки.
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Тобто ті хто їхали з ними, потенційні хворі(рознощики)
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Яка влада такий й результат!У нашої влади був великий запас часу що б зробити правильні рішення та підготуватися,вони бачили як розвивається ситуація в світі,нажаль на потрібних місцях не виявилося потрібних людей, тому буде біда.Всіх хто прибув з за меж країни повинні були відправляти на карантин ,цього зроблено не було,ці тести які мають завтра привезти мали вже бути в місцях обсервації 2-3 тижні тому,про захисні маски з мембраною та спецкостюми для лікарів можна навіть не казати це й так зрозуміло.
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Тобто ті хто їхали з ними, потенційні хворі(рознощики)
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Яка влада такий й результат!У нашої влади був великий запас часу що б зробити правильні рішення та підготуватися,вони бачили як розвивається ситуація в світі,нажаль на потрібних місцях не виявилося потрібних людей, тому буде біда.Всіх хто прибув з за меж країни повинні були відправляти на карантин ,цього зроблено не було,ці тести які мають завтра привезти мали вже бути в місцях обсервації 2-3 тижні тому,про захисні маски з мембраною та спецкостюми для лікарів можна навіть не казати це й так зрозуміло.
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Яка влада такий й результат! (с)

Який "мудрий нарід", така й влада!
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Нарид думал что он в Польшу сдрыснет, если шо. А теперь не уедешь.
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так там же десятки тысяч, а новые санжары не резиновые или может к тебе по соседству всех их разместить, так ты ж и первый взвоешь потом...так что людей отправили на домашний карантин, плохо, что они его соблюдать не будут, но такая вот у нас ментальность
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Доставка коронавірусу з Польщі. Безкоштовна, без карантину й заходів безпеки.
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Це боротьба з дефіцитом пенсійного фонду засобами вірусу!
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Так економіка впаде, як споживачів зменшиться. Гроші ж є - лише підвищити податки на крупний капітал - жирують від надприбутків. Чи вже розумної економіки, видно, у світі не лишилось ніде. Все зводиться до комуняцької - по плану. В ЄС планова економіка - відразу підняли пенсійний вік. За в минулому розумними країнами й дебільні країни підтягнулись.
Ось зараз по зараженню коронавірусом спочатку не можна буде подивитися де яка країна більше організована, бо вон усі в купи. Й оскільки дурнів завжди більше - демократія псує альянс загалом. Але є може ж, коли закриють кордони, якась різниця та проявиться. Чи ні?
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А что отсутствие температуры говорит о том что человек не заражен? Что за бред!? Почему им всем не сделали экспресс тесты? Это звиздец господа!
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Питання, для чого в екстренному порядку повертати наших громадян та ще й з короновірусом в Україну? Їх що з Польщі виганяли? Нехай би там перечекали карантин!
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Cенсей Причому в них,гарантовано були гроші на існування.
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Ну измерили температуру, ну и что из этого?
Заражённый человек может не иметь вообще никаких симптомов, даже температура может быть в норме. И тем не менее он является разносчиком короновируса...
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Ето войдет в историю постаппокалипстической Украины, как на ровном месте можно распространить по Украине коронавирус. Точно так же как в 2014 году поездами завозили в Украину сепаров из Рашки и крыма и все на ето смотрели и ожидали что ничего страшного
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Вместо того чтобы сделать карантин для нескольких тысяч гастарбайтеров, власти решили ввести ЧС всему 40-ка миллионному населению Украины. С Украиной даже не обязательно воевать. Мы сами себя уничтожим
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Наш Зебил уже на низком старте.
Спит и видит, как сдаст Украину х.уйлу.
Не думаю, что даже те ущербные 73% все поголовно об этом мечтали.
Так что не мы сами, а лично Зебил.
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Так Ермак уже хочет и сепаров больных везти в Украину лечить
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660 пассажиров ... подписали согласие о том, что им известно о карантине для прибывающих из-за границы.
После чего эти 660 человек разъехались по всей стране, что бы дома соблюдать карантин. Ну пока доедут несколько тысяч заразят попутно... Что может быть более идиотское?
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Вот их могли развезти госслужбы по всей стране. Но зачем.
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600 это только во Львове вышло.. 5 поездов по 800 человек - значит всего было около 4000. И 3500 поехали дальше, в Киев. Встречай столица дорогих гостей.
С Украиной не нужно воевать, нужно просто избрать президентом полного кретина, он все сделает.
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Для каждого снарядить отдельный вертолет? Или одеть каждому маску? Угадай, что делают в других странах?
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Можно развезти. Это легко сделать, если всё организовать. Но зачем?
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Пик Италии еще даже не пройден. В большинстве стран эпидемия только начала развиваться.
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Очень надеюсь, что скоро ситуация улучшиться!
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По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.Источник: https://censor.net.ua/n3183217


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Тут 2 варианта, или они настолько тупые, или хотят поднять пенсию на треть той половине пенсов что останется после короновирусных поездов и закрытия метро. Снизить нагрузку с ПФ так сказать.
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Тупые. Всё что они могут это жить сегодняшним днем. А прогнозы хотя бы на послезавтра это не про них.
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