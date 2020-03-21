 Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
"Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Все пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.
По его словам, остальные пассажиры подписали информированное согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.
Який "мудрий нарід", така й влада!
Ось зараз по зараженню коронавірусом спочатку не можна буде подивитися де яка країна більше організована, бо вон усі в купи. Й оскільки дурнів завжди більше - демократія псує альянс загалом. Але є може ж, коли закриють кордони, якась різниця та проявиться. Чи ні?
Заражённый человек может не иметь вообще никаких симптомов, даже температура может быть в норме. И тем не менее он является разносчиком короновируса...
Спит и видит, как сдаст Украину х.уйлу.
Не думаю, что даже те ущербные 73% все поголовно об этом мечтали.
Так что не мы сами, а лично Зебил.
После чего эти 660 человек разъехались по всей стране, что бы дома соблюдать карантин. Ну пока доедут несколько тысяч заразят попутно... Что может быть более идиотское?
С Украиной не нужно воевать, нужно просто избрать президентом полного кретина, он все сделает.