 Если Зеленский и Ермак решат предать Украину, то коронавирус активистов не остановит, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию "Факты".

Комментируя возможность того, что 25 марта в Минске, возможно, подпишут окончательное решение о создании Консультационного совета, в результате чего Россия получит статус не участника конфликта, а наблюдателя, а представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" станут полноправными переговорщиками, Тука заявил: "К сожалению, такая угроза есть. Если честно, вот этот шаг Зеленского и Ермака меня беспокоит намного больше, чем делегирование полномочий. С одной стороны, тешу себя призрачной надеждой, что в связи с эпидемией заседание не состоится. С другой, готов предпринимать любые шаги и ходить на любые акции протеста, чтобы предотвратить подобное предательство. Иного слова не подберу.

Одновременно с этим не могу не сказать, что искренне уважаю и передаю поклон тем депутатам от фракции "Слуга народа", которые открыто потребовали, чтобы Сивохо лишился своей должности советника секретаря СНБО.

Мы с компетентными в этих сферах людьми анализировали возможные последствия создания этого Консультационного совета. Нас больше интересовало, каким образом, если решение будет официально подписано, отмотать все назад. Пришли к выводу, что это будет крайне тяжело.

К тому же надо понимать, что в процесс моментально включатся и пропутинские силы (посмотрите, как активизировались Сивохо, Медведчук, тот же Клименко), и чисто прагматические европейцы, которые точно будут аплодировать этой структуре. Им же плевать на будущее нашего государства, для них главное — решение своих проблем, в том числе снятие санкций с Российской Федерации, потому что это негативно сказывается на их бизнесе.

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