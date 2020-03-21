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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4958) минские соглашения (2798) Тука (578) Ермак Андрей (166)

 Если Зеленский и Ермак решат предать Украину, то коронавирус активистов не остановит, - Тука

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что коронавирус не остановит протетсты патриотов против возможной сдачи страны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию "Факты".

Комментируя возможность того, что 25 марта в Минске, возможно, подпишут окончательное решение о создании Консультационного совета, в результате чего  Россия получит статус не участника конфликта, а наблюдателя, а представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" станут полноправными переговорщиками, Тука заявил: "К сожалению, такая угроза есть. Если честно, вот этот шаг Зеленского и Ермака меня беспокоит намного больше, чем делегирование полномочий. С одной стороны, тешу себя призрачной надеждой, что в связи с эпидемией заседание не состоится. С другой, готов предпринимать любые шаги и ходить на любые акции протеста, чтобы предотвратить подобное предательство. Иного слова не подберу. 

Одновременно с этим не могу не сказать, что искренне уважаю и передаю поклон тем депутатам от фракции "Слуга народа", которые открыто потребовали, чтобы Сивохо лишился своей должности советника секретаря СНБО.

Мы с компетентными в этих сферах людьми анализировали возможные последствия создания этого Консультационного совета. Нас больше интересовало, каким образом, если решение будет официально подписано, отмотать все назад. Пришли к выводу, что это будет крайне тяжело.

К тому же надо понимать, что в процесс моментально включатся и пропутинские силы (посмотрите, как активизировались Сивохо, Медведчук, тот же Клименко), и чисто прагматические европейцы, которые точно будут аплодировать этой структуре. Им же плевать на будущее нашего государства, для них главное — решение своих проблем, в том числе снятие санкций с Российской Федерации, потому что это негативно сказывается на их бизнесе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не делайте этого!" - патриоты Донбасса призывают Зеленского не создавать Консультативный совет с представителями ОРДЛО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183216
 
   
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остановит. но дней через 10-15 после дня когда не остановит
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У розлючених багато адреналіну в крові. Імунітет - слабко заразні. Тільки зелепупа випустить своїх тітушок, які будуть тринідіти про якусь дурню, і активісти, як завжди, стануть довбо..ящерами.
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и даже тезис о неминуемом нападении куйла их не остановит?
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О , штатный лолибот голос подал , видимо методичку обновили.
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Так чому ти бочку котив на нову владу волаючи про корупцію?
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За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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не розхитуйте човен, ато пупен нападьот
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Радует одно - что в группе риска *****..
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