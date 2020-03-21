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 Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования. ФОТО

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая несколько дней назад отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев 20 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования 01

"16 марта команда 25-й УАЭ оперативно отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделал бы это невозможным. Однако карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Минобразования и Национальный антарктический научный центр совместно с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Там они должны заменить своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.

Напоминаем, что в состав годовой 25-й экспедиции входит 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.

Читайте также: В 2020 году на модернизацию станции "Академик Вернадский" выделили 27 млн ​​грн, - замминистра образования Полюхович

Источник: https://censor.net.ua/n3183214
 
 
 Топ комментарии
 
все наши маски разъехались по другим странам
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не успели,а могли бы выжить
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Не повезло им. Не успели добраться до антарктической станции, до разрастания пандемии короновируса.
А ведь в Антарктике, на станции уж точно не было бы у них короновируса... Там в округе на сотни км нет ни души.
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У всех маски ... А нам не полагается , да ? Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7852
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все наши маски разъехались по другим странам
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Та нам, як нам вже, а от лікарям вони вкрай необхідні....
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Ето те алкаши на которых выделено было из бюджета кучу бабла? И чем же им на Антарктиде плохо жилось? Как туда мог вирус добраться?
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Понятно не доехали, если они в Турции тусили хрен знает сколько.
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Чем больше зебилов передохне тем меньше надо будэ закопувать их по посадкам!
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Не повезло им. Не успели добраться до антарктической станции, до разрастания пандемии короновируса.
А ведь в Антарктике, на станции уж точно не было бы у них короновируса... Там в округе на сотни км нет ни души.
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так же они могут его с собой притарабанить.
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Ответ очевиден: деньги на программу закончились.
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рисковано их туда отправлять. они могут уже бьіть носителями. приедут и там все заболеют и может помрут.
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" 10 мужчин и 2 женщины."
Кожній по 5 мужиків. Лафа.
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Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая несколько дней назад отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев 20 марта. Источник: https://censor.net.ua/n3183214

От клята холєра, полярників на полюс не пустила )
Їм би на місяць раніше видвінутись було треба.

Нажаль так, бо полярники це показник іміджу України.
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Имидж это экономика и армия, а не шобло на кокой то станции!
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Одному мне кажется что коментят одни дебилы?
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Ну почему же, мне вот не кажеться что ты дебил!
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пусть едят пингвинов и размножаются. они могут остаться последними на планете.
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