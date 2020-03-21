 Из-за ситуации с коронавирусом в Южной Америке команда 25-й Украинской антарктической экспедиции вынуждена была вернуться в Киев, - Минобразования. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"16 марта команда 25-й УАЭ оперативно отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь прежде, чем карантин сделал бы это невозможным. Однако карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

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Минобразования и Национальный антарктический научный центр совместно с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Там они должны заменить своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.

Напоминаем, что в состав годовой 25-й экспедиции входит 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.

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