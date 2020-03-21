 Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал он.
Ляшко заверил, что превентивные меры "позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".
"По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь", - добавил он.
Скажем без приукрашивания, такого бешенного потока черной пропаганды не испытывал на себе ни один руководитель страны, не только Украины, а вообще. Причем, 99% претензий были безосновательными или просто придуманными.
Большая часть людей, испытав такое, навсегда вычеркнула бы обидчиков из своей жизни. Ведь на самом деле, Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.
Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи. А судя по тому, что пережил Китай и переживает Италия, нам может помочь только чудо, поскольку нет никого, кто бы мог сделать что-то вменяемое.
И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. А почему так - другой вопрос.
И вот «барыга действует»:
«Дружина п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії»
Так действует настоящий барыга, не так ли? Вот что сказала пани Марина:
«Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які в них були, але вони не працювали. Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії».
В общем, в БСП было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они не работали в виду поломки, и фонд Пороха профинансировал их ремонт.
Два готовых уже запустили в работу, 8 других получат на днях. Марина пояснила, что Порох попытался закупить новые аппараты, но в Украине их нет, а зарубежные поставщики могут поставить их не менее чем через 2 месяца, а они нужны уже сейчас. Поэтому был оплачен ремонт.
Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то.
Думаю, что пора учреждать народную награду «Почетный барыга Украины», поскольку барыги, они именно такие.
Линия Обороны
лучше пусть волонтерами стану депутаны, все равно от них нет толка, и пусть жертвуют наворованные деньги Украине))