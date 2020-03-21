 Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал он.

Ляшко заверил, что превентивные меры "позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".

"По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронавирусом", - Ляшко. ВИДЕО