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 Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует привлекать студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал он.

Ляшко заверил, что превентивные меры "позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".

"По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наличие тестов может увеличить количество случаев заражения коронавирусом", - Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183213
 
 
 Топ комментарии
 
ага. Т.е. они поняли, что медиков тупо не хватает. В условиях, когда нет защитных костюмов, масок ffp3 и всего такого медики в лучшем случае выпадут на 2 нед., а в худшем случае умрут, а вся депутатская и министерская шелупень может тупо остаться без врачей... Т.е. есть вариант привлечь неопытную зелень вместо медсестер и санитарок. Бинго!
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"предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь" а студенты смогут это сделать? оно адекватное?Источник: https://censor.net.ua/n3183213
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Нормально. "Интерны" и "Квартал 95" справятся.
Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4491
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не справятся без истеричек-порохоботов, шоб полы мыли
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Да ну нах. Ты думаешь что Порохоботы такие тупые что ваше дерьмо убирать будут! Да нет зебобики всё сами! Я даже из дома не выйду месяца 2 Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3665
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ага. Т.е. они поняли, что медиков тупо не хватает. В условиях, когда нет защитных костюмов, масок ffp3 и всего такого медики в лучшем случае выпадут на 2 нед., а в худшем случае умрут, а вся депутатская и министерская шелупень может тупо остаться без врачей... Т.е. есть вариант привлечь неопытную зелень вместо медсестер и санитарок. Бинго!
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В Украине 130 тыс. врачей, из них 30% не заменимых и дуже опытных, т.е. пенсионеры.
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Апять добровольцы? Где эти сидевшие на зарплате, по туалетам разбежались?
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Один. *****ж.. Сейчас все должно работать на опережение.. А мы, сейчас, в ближ дни, будем только смотреть на експонентный рост кривой заболеваемости
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якщо я правильно зрозумів з того, що він сказав будуть формувати загони з хворих інтернів.
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на карантині знаходяться вузи. а не інтерни.
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Ну это решит проблему людей. А когда мест в больницах не будет хватать тогда что?
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Забудь, олень, забудь! Для того чтобы привлекать студентов которые были бы верны своему делу нужно было их учить правильно, а не взятки вытряхивать, за всзятки поступать, за взятки обещать работу и т.д.!
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Проблему медики решили уже давно у нас очень низкая продолжительность жизни в стране поэтому нам вирус не почем. А вот где заботились о населении сейчас на передовой пандемии
Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 500
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Ну там медицина на уровне а тебе бесплатно только клизму поставят и то не факт!
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ЗЕбилы мест на кладбище хватит усем! Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3631 Зато посмеем ся запеваем "Грилы легени палали горилы легени палали в палати зебилка плакала!
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Нахрен вы надо интернам, ради чего? Никогда не было уважения к медицине и к медикам, теперь жрите
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Во во. Тем более что у нас студенты и интерны процентов 90 за бабло учиться. Родители отмажут!
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у меня жена на интернатуре сейчас. И да и нет. Деньги трусили, но там есть кроки (екзамены) если ты по факту не шаришь - не пройдешь. Не у всех есть деньги на все кроки. Но, нахрен оно надо учится столько лет, почти 10 лет и получать херню и работать в таких условиях? Вспомнили млять про медиков... загорелась жопа
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Год назад на Пороха лился феноменальный поток помоев.
Скажем без приукрашивания, такого бешенного потока черной пропаганды не испытывал на себе ни один руководитель страны, не только Украины, а вообще. Причем, 99% претензий были безосновательными или просто придуманными.

Большая часть людей, испытав такое, навсегда вычеркнула бы обидчиков из своей жизни. Ведь на самом деле, Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.

Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи. А судя по тому, что пережил Китай и переживает Италия, нам может помочь только чудо, поскольку нет никого, кто бы мог сделать что-то вменяемое.

И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. А почему так - другой вопрос.

И вот «барыга действует»:

«Дружина п'ятого Президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії»

Так действует настоящий барыга, не так ли? Вот что сказала пани Марина:

«Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які в них були, але вони не працювали. Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії».

В общем, в БСП было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они не работали в виду поломки, и фонд Пороха профинансировал их ремонт.

Два готовых уже запустили в работу, 8 других получат на днях. Марина пояснила, что Порох попытался закупить новые аппараты, но в Украине их нет, а зарубежные поставщики могут поставить их не менее чем через 2 месяца, а они нужны уже сейчас. Поэтому был оплачен ремонт.

Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то.

Думаю, что пора учреждать народную награду «Почетный барыга Украины», поскольку барыги, они именно такие.

Линия Обороны
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"По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь", - пиз..н *** й
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А может давайте "привлекать" тех, кто вовремя не закрыл границы и вывез/позволил вывезти из Украины все маски Для борьбы с коронавирусом мы планируем привлекать студентов мединститутов и интернов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 529
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детей на амбразуру.. нашли бесплатное пушечное мясо?
лучше пусть волонтерами стану депутаны, все равно от них нет толка, и пусть жертвуют наворованные деньги Украине))
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