 Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ

Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.
"Руководством Министерства обороны и командованием ВС Украины было принято решение по переводу на систему питания по Каталогу определенного количества воинских частей. Все остальные питаются с использованием аутсорсинга. Это система, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол", - сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская.
Проблемой, которая неожиданно появилась после предыдущих докладов об успехах, оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.
"Субъект хозяйствования лишь закупает продукты питания и доставляет их на место. Все остальные меры, в частности по хранению, приготовлению и подаче на стол обеспечиваются личным составом соответствующей службы воинских частей. Этот штат составляет несколько тысяч человек в войсках и на данный момент, в условиях вооруженного противостояния, отсутствует возможность выделять такое количество штатных должностей для сферы обслуживания", - заявили в Минобороны.
Напомним, что после первого заявления о срыве реформы питания, которую подали под соусом проблем из-за эпидемии коронавирусной инфекции, волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.
До этого, реформу с июля 2019 года через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.
50%.
С одной стороны цирк а с другой печально всё это, что у власти откровенные дауны и клоуны.
Может так? - повбивавав би!!!
Зелюшки, коменты плиз
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Тоже не плохой вариант! Лучше потерять большую часть зебилоидов и жить в маленькой но адекватной Украине, чем с этими зебильными ублюдками и даунбаснёй!!!
Можеш, тезісно?
что за фирмы сейчас организовывают питание бойцов, и сколько откатов получают хенералы?
Заврались и засрались по полной.
ми потужна краiна и кредити МВФ для нас зайвi
Вяликий ыканамист однака
А честный ЗЕлупатор вернул, все как было (комбижиры, "шрапнель" и гнилая картошка) потому, что ничегошеньки ему от армии не надо.
броники, БТР, питание ВСУ, боеприпасы, БПЛА, электроприборы(спец).. это то, что решили использовать в 2020 году.. а КБ Луч поставили на конвеер у банкротству, лишив его живых денег, и дав ему "банковские гарантии", в следующих периодах.. Просто, КБ Луч готовят к банкротству..
Скоты!!!!!!!!!!! Ненавижу вас и Зеленского!!!
не удивлюсь если скоро в МО заявят что в "связи с экономическим кризисом не на что закупать боеприпасы и оружие"..."миратворцы" ,мля...