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 Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ

Несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководством Министерства обороны и командованием ВС Украины было принято решение по переводу на систему питания по Каталогу определенного количества воинских частей. Все остальные питаются с использованием аутсорсинга. Это система, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол", - сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская.

Проблемой, которая неожиданно появилась после предыдущих докладов об успехах, оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

"Субъект хозяйствования лишь закупает продукты питания и доставляет их на место. Все остальные меры, в частности по хранению, приготовлению и подаче на стол обеспечиваются личным составом соответствующей службы воинских частей. Этот штат составляет несколько тысяч человек в войсках и на данный момент, в условиях вооруженного противостояния, отсутствует возможность выделять такое количество штатных должностей для сферы обслуживания", - заявили в Минобороны.

Напомним, что после первого заявления о срыве реформы питания, которую подали под соусом проблем из-за эпидемии коронавирусной инфекции, волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

Читайте также: Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак

До этого, реформу с июля 2019 года через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

Источник: https://censor.net.ua/n3183212
 
 
 Топ комментарии
 
Ошизеть........ и как только мародеры и барыги справлялись Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 470
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А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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Гниды. Все, к чему зеленые прикасаются, превращается в дерьмо.
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Вы оба ошибаетесь. Название этому - зеленский.
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да... зеленка рулит... как умеет... а уметь, она ничего не умеет...
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Ти ж драв сраку за цю владу, а тепер волаєш про корупцію.
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Ото як ЗСУ проголосували, 21.04.2019, то так тепер і будуть кушать.
50%.
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Поможуть тільки телеграфні стовпи Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 2080
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Ну осталось устав службы ссср вернуть ...
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А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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С учетом того, что должно было оставаться после того как барыги воровать перестали, ВСУ можно было кормить из мишленовских ресторанов Европы. Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 2532
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Ну реально...... это смех сквозь слезы.
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Ошизеть........ и как только мародеры и барыги справлялись
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Гниды. Все, к чему зеленые прикасаются, превращается в дерьмо.
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може їх короновірусом припечатати? Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 4488
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Нажаль..все до чого торкається зе бидло..Без нього зелене лайно ніщо..
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По этой логике мародёров - солдатам нефиг достойно питаться... а рабочим нефиг ездить на работу... а пенсионерам вообще нужно умереть (как сказал министр здравоохранения)... итд.

С одной стороны цирк а с другой печально всё это, что у власти откровенные дауны и клоуны.
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Извините, у нас почти год как мародеры вымерли как класс. К власти пришел кристальный Голобородько. Хотя....... при мародере и барыге этот вопрос почему-то не возникал Питание только улучшалось в ВСУ.
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Та и пох Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 9179. Хоть поржёмТМ. Хоть ПОПРИКАЛЫВАЕМСЯ(С). Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 5448
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Кто бы сомневался! Апаршину с Гриценком нужно шото кушать.
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а какая была славная должность при совке - Хлеборез!
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качественная пища только для генералов. та и воровать гораздо удобнее...
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Не знаю,как откомментировать...((((((((((((((
Может так? - повбивавав би!!!
Зелюшки, коменты плиз
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Порошенко #пятьлетназад мог перевести ВСУ на новую систему питания. Долой Порошенко ((c) зрада)
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и не будет, на армии зарабатывают миллионы фирмы, которых поставили смотрящие от поросенко..
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оно им не надо )) смачного служивые, хуже не будет))
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Солдат должен уметь и из топора кашу сварить.
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Какие стандарты НАТО? Сейчас опять армию переведут на хлеб с маслом и резиновую кашу.
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У предыдущей злочинной влады все получалось, а у новой народной , яка не краде, не получается... Чудеса.
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Дай дураку стеклянный ...й, он и ...й разобьёт и руки порежет...
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Будь ласка, поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього!
За 88 днів ми вже можемо втратити Україну!!!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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Втратыть???
Тоже не плохой вариант! Лучше потерять большую часть зебилоидов и жить в маленькой но адекватной Украине, чем с этими зебильными ублюдками и даунбаснёй!!!
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Я устал перемоги зебилов считать. На вторую сотню перешли? И это еще бюджет не секвестировали Минобороны отказалось от реформы системы питания в ВСУ - Цензор.НЕТ 8042
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Там, где зе-власть - там нет реформ. В принципе.
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и доказано сегодняшним увольнением Лероса...умные уходят...идиоты типа Сивохо-остаются...
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Зебулоидная Ослина-ишшо и повар.Жрите,а с меня-хватит!
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и ВСУ пусть тоже жрут, жрут как раньше гнилую капусту с опарышами!!!
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причина - неспособность содержать поваров.. что за бред?
что за фирмы сейчас организовывают питание бойцов, и сколько откатов получают хенералы?
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ГДЕ Лещенки, Найемы, Шабунины? Стесняюсь спросить, что у вас во рту?
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Парочку поваров они не могут содержать.
Заврались и засрались по полной.
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На парочке поваров большое бабло не поднимешь.
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Немає такої справи де б зелень не обісралась.
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Цитата от Зеленского...
ми потужна краiна и кредити МВФ для нас зайвi
Вяликий ыканамист однака Міноборони відмовилося від реформи системи харчування у ЗСУ - Цензор.НЕТ 8269
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он наверное уже спит и видит нас в- "саставе рассеи"...
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Коли державний апарат не просто не справляється зі своїми функціональними обов'язками щодо захисту держави від зовнішнього ворога та боротьби з внутрішніми посіпаками цього ворога, а ще і вчинює дії щодо послаблення обороноздатності держави, то народ такої держави має право на фізичне знесення такої влади, ст. 39 КК України "Крайня необхідність", нам у поміч.
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Проклятый Порох наживался на крови и армию так ее объедал, что пришлось вводить новую систему питания.

А честный ЗЕлупатор вернул, все как было (комбижиры, "шрапнель" и гнилая картошка) потому, что ничегошеньки ему от армии не надо.
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Прямой удар по армии,по простому говоря....Путлер знает куда бить...
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Нужно просто перестать быть президентом України...
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73% армия не нужна, значит им не нужна и Украина... так что чем больше здохнет от вируса тем лучше!
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73% это и есть % заражения мозгов короновирусом... многие уже выздоравливают...
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секрет Полишенеля.. это Апаршин из ОП и его бригада комерсов, перенаправляют финансовые потоки МинОбороны в сторону пАлковника Гриценко и себя лично..
броники, БТР, питание ВСУ, боеприпасы, БПЛА, электроприборы(спец).. это то, что решили использовать в 2020 году.. а КБ Луч поставили на конвеер у банкротству, лишив его живых денег, и дав ему "банковские гарантии", в следующих периодах.. Просто, КБ Луч готовят к банкротству..
Скоты!!!!!!!!!!! Ненавижу вас и Зеленского!!!
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а вот это "бальшоййй" вопрос-не смогли или не захотели...?! Міноборони відмовилося від реформи системи харчування у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6020
не удивлюсь если скоро в МО заявят что в "связи с экономическим кризисом не на что закупать боеприпасы и оружие"..."миратворцы" ,мля...
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бред выделять, как в совке, солдат поварами, если правильно выписать договор то без проблем можно контролировать оутсорсников, ведь не в первом ни во втором случае процесс закупки где и крадутся деньги все равно отдано частникам, и когда оутсорсники не готовят им еще наруку т.к. можно привести замороженную рыбу 5 кг из которой вода 2кг, но парится готовить из 3 кг рыбы будут солдаты, это сейчас как раз происходит в садиках,когда привозят г@вно но районное руководство заставляет (т.к. откат давно получен и съеден) его принять, и потом повар садика пытаются с этой гнилью приготовить что-то для детей.
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