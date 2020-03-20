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 Минобороны не может организовать питание военных по-новому, - Ukrainian Military Pages

Несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Об этом говорится в материале Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководством Министерства обороны и командованием ВС Украины было принято решение по переводу на систему питания по Каталогу определенного количества воинских частей. Все остальные питаются с использованием аутсорсинга. Это система, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол", - сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская.

Проблемой, которая неожиданно появилась после предыдущих докладов об успехах, оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания с 1 марта, - Минобороны

"Субъект хозяйствования лишь закупает продукты питания и доставляет их на место. Все остальные меры, в частности по хранению, приготовлению и подаче на стол обеспечиваются личным составом соответствующей службы воинских частей. Этот штат составляет несколько тысяч человек в войсках и на данный момент, в условиях вооруженного противостояния, отсутствует возможность выделять такое количество штатных должностей для сферы обслуживания", - заявили в Минобороны.

Напомним, что после первого заявления о срыве реформы питания, которую подали под соусом проблем из-за эпидемии коронавирусной инфекции, волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

Читайте также: Для обеспечения бесперебойного питания военных нужны срочные изменения в госбюджет, - замминистра обороны Руснак

До этого, реформу с июля 2019 года через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

Источник: https://censor.net.ua/n3183212
 
 
 Топ комментарии
 
А у барыги деньги на это были. Как то интересно получается. У барыги деньги были, а у честных почему то нет.
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Гниды. Все, к чему зеленые прикасаются, превращается в дерьмо.
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Після зустрічі " гаранта " в Омані , у Єрмака з " таварищем Козаком " , розв"язані руки. Сценарій ,написаниій в кремлі , виконують в " турборежимі ", з маніакальною наполегливістю. Тут і вода в Крим , платформа Сивохо , спільне патрулювання , відвід наших військ , вибори в ОРДЛО , визнання террористів стороною переговорів , а фашистсько- путінський режим - спостерігачами , миротворцями . Слідуючий важливий етап - розвал ЗСУ , що ми і бачимо. . І вони не зупиняться , доки не отримають по морді.
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Тю-ууу! А шо таке? Потужні рехворми від ЗЕ набирають оберти?
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Щось мені підсказує, що зеленоокі таксі шмарклі вже догралися. Вони перейшли межу щепри підпису створення консультаційної групи з недореспубліками та бензоколонкою.
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P.S.А деньги то на новый режим питания то уже выделены и исщезли.
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Дякуючи даунам сєпари-3******** при владі...СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Порошенко, ЩО ТИ НАРОБИВ? Де ти набрав стільки йолопів в порохоботи?
Тролики, ви хоч дочитати новину спромоглися? Про "зрозуміти" я вже не питаю, побачив.
Злізьте всією шоблою з гілки, дайте військовим слово вставити про "харчування за каталогом" під час війни.
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Хоча б прочитали про ЩО "новина" і що саме "відмінили"...Спеціально для хворих порохоботів:
"С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете", - объяснили в ведомстве.Источник: https://censor.net.ua/n3178845
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І наведу декілька коментів з обговорення такого "досягнення":

"ua Nykola Stohyn
Це х-нєйша х-ня і показуха. В Армії має бути порядок і дисципліна, жорсткі стандарти, автономне незалежне ні від чого і ні від кого функціонування бойових частин, системи бойового і тилового забезпечення.. Армійське життя (у т.ч. і харчування) не повинно залежати від "віртуальних супермаркетів", "тендерних закупок", їди "на свій смак і по сезону".
Як мете годувати військо в умовах бойових дій? Теж у віртуальних супермаркетах і теж кожному окреме блюдо ("кокоси-банани"), з офіціантом?
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ І ПРОТИРАКЕТНОЇ ОБОРОНИ НЕМА, ПОВІТРЯНИХ СИЛ НЕМА, БОЙОВОГО ФЛОТУ НЕМА - ось непочатий край роботи для "підняття обороноздатності України". Продажні бездарі від Мін Оборони, і тут вирішили "нагріти руки" на відкатах від тендерних закупок.
Бідна Україна..."
03.03.2020 07:31

"ua Олександр Рем
Ты опять ничего не понял. Разговор не о том, что бы экономить, разговор о том, что бы разумно расходовать средства. Реформа питания ВСУ, запущенная еще при Порохе, показала свои положительные результаты. Питание стало не просто лучше, а как раз на уровне армий НАТО. На этом, пока, можно остановится, и не делать масло масляным. Все "вытрыбенькы" типа постного меню, и прочего, можно оставит до лучших времен. Армия, все же, не санаторий.
06.03.2020 21:47"
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І не треба спамити, коли нема мізків заперечити.
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А ну порадуй те мене пан Олександр Клименко, в які роки, у якому роду військ і де ви проходили службу. А я вам дещо відпишу......
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Інженерні війска, за розвалу совка. І яка гидота може бути замість раціону - знаю безпосередньо. Позначте і Ви про свою службу.
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Строкова -В МВД СРСР (КСАВО)
офіцерська - ЛПС ВПС, ВКР СБУ..... і в 2014, 2015 теж без діла не просиджував дупу.
Так от шановний, я дуже бадьоро як військовий контррозвідни володію інформацієюяким чином хєрілась по повній обороноздатність України ( в тому числі завдяки "Укрспецекспорт", "Укроборонресурс", міністрам оборони та командуванням ПівдОК, ПівнОК, ВПС та ВМСУ). До чого прийшли у 2014 році теж відомо.
Як раз ППО об"єктове в нас є, на багатьох напрямках існує як система. ВПС потроху відновлюється ресурс (планер, СД), здійснюється модернізація. Зростає наліт ЛПС.
Прийнята Порохом система доказала свою дієвість та необхідність.
А оці зелені непорозуміння нічого не знають про логістичне (тилове) забезпечення БД у процентному відношенні до бойових підрозділів. Хай трохи почитають книжки, а то таке враження, що окрім "Колобка" у дитинстві нічого не змогли здолати.
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Саме смішне, що в цьому я з Вами згодний. Тільки до твердження "Прийнята Порохом система доказала свою дієвість та необхідність" ще додав би "завдяки впливу і тиску небайдужих волонтерів і воєнспеців та ситуативних обставин". Порох був не військова людина, а бізнесмен. Давайте без ідолоуклінства.
А тепер спробуйте зупинити порохоботів, і роз'яснити їм суть новини, бо засеруть усе, як став голубів
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Тут дело не в " народе,не желающем кормить свою армию", а в Зе-бильном ГОСУДАРСТВЕ,не УМЕЮЩЕМ это делать.Вспомни 2014 год.
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***Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати ***

Читаю i не вiрю своiм очам .I це в той час коли iде вiйна ! .Вони довбойопи ?? У будь-якій комерційній фірмі можна під час готування підсипати якусь холеру в їжу і вивести з ладу цілий підрозділ !!!)
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зеленка вовсе не дураки, онЕ марионетки, а за ниточки держится кремль...
так что ВСЕ абсолютно логично... 73 подленьких дурачка хотят в рашу
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Послушай а ты правда думаешь Украина станет когда членом ЕС? Украина может стать членом ЕС тогда когда выростит молодое поколение и при этом если сам Евросоюз не распадется
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клоун, ты о чем?
и кстати нет слова "выростит"
или "вырастет" или "вырастит".. ты попробуй определиться.)))
хотя тебе зеленкина росссса мешает....низкопробный down оно и есть down
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так они же постоянно визжали и за безвиз и за томос - нипалучица, никамувынинужныи....
это зрадофилы, ныне зебилы, которым пох на Украину, им бы пожрать и посрать - а не будет пожрать, они знают кто в этом виноват!
нет, нет, не они, а порохоботы!...))
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Українці впевнені що стануть , а ти дятел будеш в Сибіру гнити.
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Остільки Міністра оборони призначав кремль , як і саламатіна та лєбєдєва то він так і діє . Лишилося закрити ракетну програму , а шлях до НАТО вже не лежить . Тепер ідемо до ОДКБ та ТС . І все завдяки 73% ідіотів в Україні .
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я абсолютно не здивований цією новиною. Хотілося шоб зебіли ще посьорбали життя по новому, але ж тоді Україна буде остаточно знищена, тому треба НЕГАЙНО повертати Пороха!
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Ой, а це не та Діана, яка тут паштерила Петю ?
Поганий був ?
То тримайте зрадників та казнокрадів.
ПРОСРАЛИ КРАЇНУ.
Ще і вірус вас поб'є...
Прямо кара небесна українцям за зраду тих, хто за неї загинув.
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Ні, не та Діана. То Макарова була така язиката. Зараз сидить мовчки.
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Кацапське керівництво знищує армію й військових усіма шляхами
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Где зебобики уже несколько дней верещащие "фыфсёврётиииии" - радуйтесь твари!
Будете прокляты!
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Ви хлєбала Юзика, Богдана, Сивохи, Єрмака, Стефанчука - "голодних детей Поволжья", бачили? Ще є запитання щодо провалу реформи харчування в армії?
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Зенелох не буде годувати українську армію, він буде в бомжатнику в Ростові.
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№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR3vB8iKhXKzbRdyggd7i3lfkVj6OG4YjYzR4rWqqUqIOtz9ZkREXhrpf58
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Перед другим туром один дописувач тут написав: ;Проголосувати за Зеленського- те ж саме що плюнути на могилу українського Воїна;. Його забанили.
А після того як він написав що в 1919 українці теж раділи що скинули бариг буржуїв, а вже в 1933 був Голодомор- його ще й деактивували.
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