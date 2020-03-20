 Мертвым деньги не нужны, - Антон Геращенко не исключил введения чрезвычайного положения в стране. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Он отметил, что в ряде областей действует чрезвычайная ситуация.
"И если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогда президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - подчеркнул Геращенко.
По его словам такой режим действует в Италии, Испании, Франции и Австрии и при этом режиме ограничивается выход граждан на улицу кроме как за продуктами или лекарствами. Свободно перемещаются только сотрудники критической инфраструктуры. Это меры чрезвычайные.
Геращенко отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.
"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.
Он продолжил: Все это очень серьезно. И если вы предприниматель, который не закрывает магазин, не связанный с критической инфраструктурой, помните, что в магазин может зайти лицо, зараженное короновирусом, заразить вашего продавца, ваш продавец заразит вас, а у вас есть дома мама или папа, которым 80 лет, они могут заразиться и умереть. И подумайте в этот момент стоит ли эта упущенная выгода возможности жить и радоваться вместе со своими родными".
"Будьте сознательны! Посмотрите, что сейчас происходит в Италии, которая пропустила момент начала эпидемии или в Испании... Мы должны использовать тот момент, что мы раньше других спохватились и начали вводить жесткие карантинные меры. Да, страдает экономика. Но мертвым деньги не нужны", - резюмировал Геращенко.
То гад президент...
И в Миротворец всех записывать, кто за стиральным порошком в Еву вышел...
Любый особый режим в стране, любое ограничение прав людей, всевозможные карантины , ЧП и т.д. -это самое благодатное время для чиновничества и силовиков.
Потому что:
- можно управлять бюджетом по своему усмотрению , в ручном режиме ( это просто мечта!), без всяких процедур и контроля-
это время когда резко возрастают возможности для коррупции и взяточничества , так как невозможно соблюдать ограничительные меры без их массового нарушения
- это время , когда идет быстрое перераспределение бюджета в пользу силовиков
- это время , когда бюрократия получает огромные возможности для взятия под контроль многих бизнесов , обеспечивая благоприятные режим для " своих"
По этой причине бюрократия и силовики всегда будут предоставлять Президенту только такую информацию , которая будет подталкивать его ко все большем закручиванию гаек. А никаких других каналов информации у главы государства нет. Президент становиться заложником бюрократии, которая попросту запугивает его и манипулирует им
Головачев Андрей
12 ч. ·
Это стоить понимать так, что нужно многих расстрелять, тогда хватит на оставшихся )
Если нет - то это сотрясение воздуха.
- Доченька, та где же ты такое услышала?
- Нигде мама, просто смотрю вокруг а оно само в голове придумалось!
Надо успеть сделать все красиво...
Да, зебилы?
ДБР не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
Таможня не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
Уряд не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
А, я зрозумів! Не було створено міністерство (і ще з десяток державних структур) по захисту стратегічного експорту масок!!! Не шукайте винних, просто нікому відповідати!
А наріту захтілось чогось попрікольнєй...
слышь чувак,дай мне маузер и я завалю профессора Пребраженского,оборзел гад,выпить даже запретил и хавчик не дайот.совсем крыша поехала...
Швондер Шарикову...
ты Полиграф не борзей,у профессора крыша сам тов.Сралин...
Источник: https://censor.net.ua/n3183211
Жесточайшие. Несколько десятков тысяч человек из очагов эпидемии въехали в страну и без всякого карантина разъехались по домам.
Адже це для його команди така "манна небесна"!
1.Запроваджуючи "карантин" завдяки якому інфекція в містах буде ширитися зі швидкістю сніжної лавини.
Поки немає (не подають) достовірної інформації про короновірус, і постійно з усі дірок лунає лемент про смерті не уточнюючи, що ця хвороба викошує хворих, старих пенсіонерів! І практично не чіпає здорове, працездатне населення! З цього отримає - рішення пенсійної проблеми!
2.В той же час немає сполучення між містами! Неможливість людям зібратись для протесту, поки не замітять що епідемія практично не зачепить здорових і молодих, активних людей!
3.Поки не зможуть збиратись на протести, в турборежимі вирішити всі проблеми з землею і по" примиренню" з ******! 9 травня всі узнають що лівобережна Україна якийсь там регіон РФ!
Як треба поширювати інфекцію в "турборежимі"
И прелесть в том, что год ушатывания ЗЕбанарием экономики Украины можно списать на месяцок карантина.
И только попробуйте выйти на протесты!!!