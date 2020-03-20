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 Мертвым деньги не нужны, - Антон Геращенко не исключил введения чрезвычайного положения в стране. ВИДЕО

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что украинские власти готовы ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что в ряде областей действует чрезвычайная ситуация.

"И если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогда президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - подчеркнул Геращенко.

По его словам такой режим действует в Италии, Испании, Франции и Австрии и при этом режиме ограничивается выход граждан на улицу кроме как за продуктами или лекарствами. Свободно перемещаются только сотрудники критической инфраструктуры. Это меры чрезвычайные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале эпидемии COVID-19 в Китае украинские предприниматели вывозили маски из страны, - замглавы МВД Геращенко

Геращенко отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.

Он продолжил: Все это очень серьезно. И если вы предприниматель, который не закрывает магазин, не связанный с критической инфраструктурой, помните, что в магазин может зайти лицо, зараженное короновирусом, заразить вашего продавца, ваш продавец заразит вас, а у вас есть дома мама или папа, которым 80 лет, они могут заразиться и умереть. И подумайте в этот момент стоит ли эта упущенная выгода возможности жить и радоваться вместе со своими родными".

"Будьте сознательны! Посмотрите, что сейчас происходит в Италии, которая пропустила момент начала эпидемии или в Испании... Мы должны использовать тот момент, что мы раньше других спохватились и начали вводить жесткие карантинные меры. Да, страдает экономика. Но мертвым деньги не нужны", - резюмировал Геращенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение не остановит коронавирус, но окончательно обвалит экономику, - Порошенко



Источник: https://censor.net.ua/n3183211
 
   
 Топ комментарии
 
И ты антошка не бессмертен...так что переводи все что наворовал в фонд помощи детям...поторопись...
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Я не верю жодному слову этого казнокрада .
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Туберкульоз забирає 11 життів українців на добу!!!! Це нікого не бентежить? Влада грається з коронавірусом якого немає, а між тим в країні епідемії раку, туберкульозу, грипу, ВІЧ, СНІДу та інших смертельних хвороб, від яких кожного дня гине не одна сотня громадян України! Але владі хочеться боротись саме з коронавірусом, випадки якого поодинокі по Україні! Добре битись з драконом, який не прийшов на бійку!
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В Україні 6 років йде війна, то може вводимо Воєнний стан а не Надзвичайний? Тим більше що це обов'язок Президента і це вже третій Президент який не виконує зобов'язання покладені на нього Конституцією України.
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было подтверждено 28 случаев) тогад президент и И СНБО могут приянть решение о введении чрезвычайного положения", - подчеркнул Геращенко.Источник: https://censor.net.ua/n3183211
То гад президент...

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ЧП ввести надо было ещё две недели назад
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для чего? было достаточно просто закрыть границы и ввести карантин для всех
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И ты антошка не бессмертен...так что переводи все что наворовал в фонд помощи детям...поторопись...
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Я не верю жодному слову этого казнокрада .
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Так, коронавірус - вигадана проблема. Кадри із Італії і Іспанії знімають на студії 95 кварталу.
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Запросто. Поки власними очима не побачу трупи на вулицях - не повiрю.
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Але не забудь тоді звинуватити владу в цих трупах.
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Реакція має бути АДЕКВАТНОЮ до ситуації... У Іспанії та Італії - десятки тисяч хворих!
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если не вводить жестких мер, то это и у нас будет
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А ви порівняйте, які засоби вводить Європа і Америка, а які - наші... Ми їхні заходи копіюємо вибірково і розбавляємо своїми тупими "ноу-хау". Наприклад, метро всюди в Європі і Америці курсує...
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ага, в милане и мадриде курсирует, но лучше бы про это и не рассказывали...да, вчера интересная новость была---в лондоне таки закроют 40 станций метро...с чего б это?
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Так у Лондоні всього майже 300 станцій! Обмеження на метро багато де вводять, але ніхто в Європі чи Америці не зупиняє його повністю!
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Всё мечтает...
И в Миротворец всех записывать, кто за стиральным порошком в Еву вышел...
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Карантин -благодатное время для бюрократии!

Любый особый режим в стране, любое ограничение прав людей, всевозможные карантины , ЧП и т.д. -это самое благодатное время для чиновничества и силовиков.
Потому что:
- можно управлять бюджетом по своему усмотрению , в ручном режиме ( это просто мечта!), без всяких процедур и контроля-

это время когда резко возрастают возможности для коррупции и взяточничества , так как невозможно соблюдать ограничительные меры без их массового нарушения
- это время , когда идет быстрое перераспределение бюджета в пользу силовиков
- это время , когда бюрократия получает огромные возможности для взятия под контроль многих бизнесов , обеспечивая благоприятные режим для " своих"
По этой причине бюрократия и силовики всегда будут предоставлять Президенту только такую информацию , которая будет подталкивать его ко все большем закручиванию гаек. А никаких других каналов информации у главы государства нет. Президент становиться заложником бюрократии, которая попросту запугивает его и манипулирует им

Головачев Андрей
12 ч. ·
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но ермака и зеленского - нет, да и сивоха - липший друг антохи
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Ще один розумник.Мертвим не потрібні.А що потім живим робити?
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Это будет полная анархия вы сейчас не можете ситуацию контролировать
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добивать будут Украину, только если украинцы им это позволят..
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Там как раз коллеги ваши маски в Испанию продают. Так вы там определитесь, а то вашим товарищам деньги ой как нужны и делают они их на наших жизнях
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Мертвым украинцам деньги не нужны... - Геращенко
Это стоить понимать так, что нужно многих расстрелять, тогда хватит на оставшихся )
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Если государство в состоянии кормить все население с доставкой под двери - можно рассмотреть вариант.
Если нет - то это сотрясение воздуха.
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Непотопляемый лизун тарелок и задниц.
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А из тюрем будут выпускать как это делают в Европе?
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готовятся добивать Украину, только, если миллионы украинцев - им это позволят..
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Конечно не нужны.... но без денег с коронавирусом будет мертвых намного больше чем с деньгами и коронавирусом
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- Мама, а что значит "Е-ть-колотить"?
- Доченька, та где же ты такое услышала?
- Нигде мама, просто смотрю вокруг а оно само в голове придумалось!
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мусорня собирается грабить украинцев? жизнь или кошелек?
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За молчание, за то, что не бегает по каналам с визгами. Порошенко ему не платил, потому была коррупция. Сейчас ее нет.
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Как красиво говорит. Ладно, ввели ЧП. Дальше что? Вирус испариться? Коронавирус будет гулять по миру постоянно, как и птичий, свинячий и другие штамы, которые убивают в год сотни тысяч человек. У меня простой вопрос. Что дальше? Жить в ЧП пока солнце не погаснет, или галактика Андромеда не поглотит Млечный Путь?
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а головой подумать немного, не?нужно выиграть время, пока или вакцину не начнут производить или хотя бы до лета, если вирус будет при жаре хотя бы не очень активным
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Та ясно... завтра уже 21е. Сколько там дней осталось?
Надо успеть сделать все красиво...
Да, зебилы?
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МВС не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
ДБР не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
Таможня не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
Уряд не відповідає за продаж стратегічного запасу масок на сторону.
А, я зрозумів! Не було створено міністерство (і ще з десяток державних структур) по захисту стратегічного експорту масок!!! Не шукайте винних, просто нікому відповідати!
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МОЗ, звичайно, також не відповідає, а надзвичайний стан для населення!
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А що як народ почне вішати дебілів з влади?Мертвим дебілам з влади потрібні будуть гроші чи ні? Мертвым деньги не нужны, - Антон Геращенко не исключил введения чрезвычайного положения в стране - Цензор.НЕТ 2639
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Здаріть йому хтось калькулятор. В Китаї помер 1(один) з 400 000 .
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к китайским цифрам пару ноликов везде нужно прибавить
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только какими методами такая статистика получена никто не говорит
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ну почему страной всегда руководят воры и пдрасы?
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Чому. 2014-2019 були нормальні. Турчинов, Порошенко, Яценюк, Клімкін...
А наріту захтілось чогось попрікольнєй...
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"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек..." , Если Геращенко за яйца подвесить - шкурка может не выдержать...
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Жирная скотина антошка, ты точно НЕ бессмертен...
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Шариков Швондеру..
слышь чувак,дай мне маузер и я завалю профессора Пребраженского,оборзел гад,выпить даже запретил и хавчик не дайот.совсем крыша поехала...
Швондер Шарикову...
ты Полиграф не борзей,у профессора крыша сам тов.Сралин...
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"Мы должны испльзовать тот момент, что мы раньше других спохватились и начали вводить жесткие карантинные меры."
Источник: https://censor.net.ua/n3183211

Жесточайшие. Несколько десятков тысяч человек из очагов эпидемии въехали в страну и без всякого карантина разъехались по домам.
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Все правильно,сначала тщательно перемешать здоровых и больных.А потом ввести военное положение, и перестрелять выживших.Хорошоя программа.Браво.
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Мертвим гроші не потрібні, - Антон Геращенко не виключив запровадження надзвичайного стану в країні - Цензор.НЕТ 6082херащенку крови захотелось ..но не факт что кровь будет не его
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тут даже я должен согласиться - у власть имущих РЕАЛЬНО в первый раз в жизни пригорело - бежать некуда от слова ВООБЩЕ, деньги в гроб не положишь, вертолеты не спасут, даже бункер не спасет! полная засада. и это первый случай, когда рюкзаковы, Гепа, Допа, Ярославский, Ахметов, Коломойский, Пинчуки и Кучмы и иже сними оказались в одинаковых с нами смертными условиями... и только в этот момент под страхом РЕАЛЬНОЙ смерти ( некуда бежать и всем за 60 лет, АВЛ без врачей бесполезны) они готовы вернуть деньги назад в виде лекарств, масок, АВЛ и тд иначе сами сдохнут, окруженные огромным количеством зараженных даже в замках на сардинии и сицилии.
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И что? Дефолт, БТРы на улицах, продукты по карточкам, закрытие оппозиционных телеканалов, отключение интернета и арест проукраинских активистов помогут в борьбе с коронавирусом?
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а что ж про комендантский час стыдливо как то промолчал?он то должен помогать
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Це диктатура та геноцид. Приблизно таке зробили під час Голодомору. Тікати було нікуди і люди помирали з голоду. Те саме планує зробити влада з українцями і зараз.
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если украинцы - стадо с которым можно делать, всё что захочешь, то и будут делать. А вот если нет... тогда не завидую пастухам.
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Парашенка позаботился обо всем, черезвычайное положение на порохоботов распостраняться не будет. С завтрашнего дня порохоботы могут ходить по улицам без маски и в лыжах.
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предлагаю закуярить антоху, коломойшу, и прочую зе-шелупень, мертвым деньги не нужны - а нам пригодятся
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Этот дебил понимает разницу между миллиардом и миллионом, и между миллионом и сотней тысяч? Или для него всё это похожие цифры? ) О чем он поёт, коронавирус начался в конце декабря в Китае, за три месяца с начала этой "пандемии" число зараженных не достигло и 300 000 по всему миру и число умерших не достигло и 15000. Это конечно немало, но это не миллиарды и не миллионы.
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Хтось із політиків,сазав, що коли Зе виступає в своїх роликах про короновірус то здається що у нього не спадає ухмилка.
Адже це для його команди така "манна небесна"!
1.Запроваджуючи "карантин" завдяки якому інфекція в містах буде ширитися зі швидкістю сніжної лавини.
Поки немає (не подають) достовірної інформації про короновірус, і постійно з усі дірок лунає лемент про смерті не уточнюючи, що ця хвороба викошує хворих, старих пенсіонерів! І практично не чіпає здорове, працездатне населення! З цього отримає - рішення пенсійної проблеми!
2.В той же час немає сполучення між містами! Неможливість людям зібратись для протесту, поки не замітять що епідемія практично не зачепить здорових і молодих, активних людей!
3.Поки не зможуть збиратись на протести, в турборежимі вирішити всі проблеми з землею і по" примиренню" з ******! 9 травня всі узнають що лівобережна Україна якийсь там регіон РФ!
Як треба поширювати інфекцію в "турборежимі"

Мертвим гроші не потрібні, - Антон Геращенко не виключив запровадження надзвичайного стану в країні - Цензор.НЕТ 6610
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Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер
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Просто шморкли обосрались по полной, теперь хотят заткнуть рот. А кто их будет защищать? Бывший беркут? Да они умеют только в спину, раненому и связанному и вдесятером на одного.
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Первым был Аваков, потом его советник Варченко,потом друг всех журналистов и Кернеса-Антон Геращенко. И всем,срочно подавай чрезвычайное положение. Есть встречное предложение. У нас есть Остров Змеиный. И всех желающих поиграться в ЧП-можно туда переселить, думается они будут жить там весело.
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Жал только, что там кроме ужиков других змей нет.
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Дефолт так дефолт.

И прелесть в том, что год ушатывания ЗЕбанарием экономики Украины можно списать на месяцок карантина.

И только попробуйте выйти на протесты!!!
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Рассмешил, зав время независимости население Украины с 52 млн. уменьшилось до реальных 32 млн., благодаря действиям Украинской власти и олигархов, кто сдох, кто вынужден покинуть страну, угрохали 12 млн. а он меня пугает какими то 500 тысячами возможных смертей из которых 85% составят люди пенсионного возраста...
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коц, ты просто поц Мертвим гроші не потрібні, - Антон Геращенко не виключив запровадження надзвичайного стану в країні - Цензор.НЕТ 2729 ты своих родителей уже похоронил, что тебе пенсионеров не жалко?смотри, сам не попади в оставшиеся 15 процентов
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Мы все рано или поздно сыграем в ящик... но обращать внимание на возможные смерти 500 тис., закрывая глаза на потерю 12 млн., при том четко зная кто в этом виновен, верх цинизма нашей власти... почему ни один президент, премьер, олигарх, за это не наказаны?
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я не против чтоб расстреливали коррупционеров, как в Китае, которые своими действиями приводят, до обнищания и геноцида нации, за это смерть справедливое наказание...
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так потеря ж была из за низкой рождаемости и эмиграции...ну и плюс донбасситы не попали в статистику и крысчане...и это как то глупо---мы недавно типо как потеряли 12 млн, так сгорел сарай, гори и хата, давай терять и дальше, правильно?
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От рюкзаковичі, усіх стращають, хочуть гніди у зраді пропихнути "закони" про кацапські, а людей у будку запхати... де маски мусора??
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