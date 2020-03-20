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Все про:Испания (519) карантин (757) маска (45) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт канала.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 01Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 02Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 03Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 04Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 05

"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 06Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 07

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" — 37-й пункт в этом списке.

Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 08

Источник: https://censor.net.ua/n3183210
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже торгівля на крові? Чи ще ні?
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зебили в распиратори неверят зачем они им
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СЛАВЬСЯ УКРАИНА ! ЗЕМЛЯ ВЕЛИЧАВЫХ И СЛАВНЫХ ПОТОМКОВ!
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Это и есть та самая невидимая рука рынка и только бизнес, ничего личного.
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Закони створюють одні щоб не дати заробити іншим ті гроші котрі планують нажити самі.
Така хєрня називається політикою. І існує від тоді відеоли існують люди яких зараз тут називають баригами і мародерами.
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Пєця і Зєля - одна і та шпигунсько-шахрайска шобла під назвою "ліквідаційна комісія для України". А протистояння між ними удаване, постановочне. Що Зєля робить сьогодня те, чого Пєця не робив? Вони, як брати-близнюки по справах, тільки зовні різняться і по голосу. А брешуть однаково. Було сподівання, що Зєля справді хоче залишитись в історії, як видатний український діяч, а не, як барига і російський шпигун. Але сподівання даремні, див не існує. Зєлю привів путя. Бо Зєля навіть свою передвиборчу компанію "Слуга народу" знімав в Росії, з подачі російських спецслужб. І в результаті маємо всіх його призначенців фактично неприхованих російських шпигунів.
_________________
Але не будемо розводити шмарклі по лобі. Обрали Янека, а не Юлю? Самі винуваті. Обрали Пєцю, а не Юлю? Самі винуваті. Обрали Зєлю, а не Юлю? Самі винуваті. Тепер треба знову йти на дострокові. Не хочите Юлю? Давайте когось іншого. Але справжнього, а не шпигуна.
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А кто не занимался ликвидацией Украины? Может Кравчук? Он не ликвидировал флот, ЯО, Или Кучма? Он не ликвидатор Гонгадзе, не? А когда Ющ поставил овоща премьером, это не ликвидация, не?А нарид, который выбирал этих скотов, не сам себя случайно ликвидирует?
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А кремлівська зозулька хто ? То є чиста погибель для України , бреня , афера суть вулі .
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Така характеристика від платного троля російського шпигуна Пєці - найкращій піар. Навіть я б не зміг так Юлю пропіарити
Але більшість думають телевізором олігархів і у Юлі все одно залишиться величезний антирейтинг Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 7730
Треба хтось інший. Хто?
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Буде. В нас є такі люди. Олена Зєркаль, наприклад.
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Не буде. Знаєш чого? Того шо за весь час існування Київської Русі та України душу й тіло ложуть(кладуть) 3% пассіонарієв, а 97% піхір на неньку, вони прагнуть мити дупи в Італіях.Тому Олена піде геть абол перетвориться на місцевого Рамзана Кадирова.
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То що, лягати в могилу і чекати, аж поки не крякнеш? Це крайній писимізм. Хто нам сказав: "Борітеся - поборете!"? Всрались на Янеку, Пєцє і Зєлє? Міняємо штані і йдемо вперед! Треба боротись, поки живі. Навіть після своєї загибелі треба боротись.
Зєлю геть. Дострокові.
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Ні, не треба лягати. Треба діло робити - суспільтсву прийняти закон про вільне озброєння. І тоді жоден кацап сюди не сунеться. Щоб у кожному дворі було по одному птрк и і один зрк. Нарід без озброєння це не нарід, а раби.
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йдемо вперед!

==
З чим йти? З вилами? В країні нема зброї!! Турки за неділю знищили 8 ЗРК ПВО Панцир, замість нас.Вартість кожного - більше 20 млн долларів.
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дєбіл ющ орав геть з криму йдемо у нато в той час коли в країні не було ні зброї
ні арміі, в решті нема ні криму ні нато, тому щоб орати як ти "йдемо вперед" мабуть щось потрібно крім вигуків, щоб не просрати країну цілком як просрали крим і донбасс.
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Шановний, твоя українська кострубата, як собачий хвіст. Складається враження, що текст написано російською, та перекладено через Гугл-тренслейт.
Хто тобі сказав що в людей не має зброї? В Україні вільне володіння зброєю (крім короткоствольної), в мене, для прикладу, дві офіційні гвинтівки. Що до ПТРК або ЗРК - то це марення божевільного. Крім того, за інформацією МВС, в володінні українців, знаходиться 1,5 млн. одиниць легальної вогнепальної зброї, та 5,0 млн. одиниць нелегальної зброї армійських зразків. Так що свято наближається!
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По перше. ніхто не повинен в ідеалі знати українську, тім паче етнічні неукраїнці, а якби я писав через гугл-перекладач, помилок було би менше. Але. дивує безграмотність таких патріотів як ви... чому ви пишете "транслейт"? Чому вживаєте іноземні слова без потреби на це? То хто з нас більший українець ? Мав собі сміх спілкуватися з подібним "українцем", який зробив мені зауваженння за слово "прописка". То мовляв, кацапське слово, а по-українсь
ки слід казати "регістрація". Коли я йому довів, що глагол "писати" це древня українська мова, а "регістрація" взагалі ЛАТИНЬСКА, то цей квасний "патріот" не мав шо відповісти.
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В Україні вільне володіння зброєю

==
Шановний, гладкоствол це взагалі не зброя.
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ЗРК - то це марення божевільного

==
когда у селюков в афгане появились зрк, савєты здриснули оттуда аж пятки сверкали.Поэтому божевильный кто угодно только не я.
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А шо папередники кращі були?А послідовники кращі будуть? Ні? А чого? Може того шо нарід тупий?Україною ніколи українці не керували і керувати не будуть.
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бо той нарід з особливостями - куди вітер дме, туди і вони стадом!
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Невірно. Стадо 97% є в любий крайні. Справа в тому шо це особливо стадо - воно , нарід, не хоче плодитись, вимирання за сутки становить -740 душ, а коли нема розмноження, нема й пассіонаріев, які з'являються по одному на мильон, таких як Бандера, які движуть суспільство вперед.Отже пусте місто свято не буває, його займуть або кацапи цілком або поділять між поляками та бурятьскими шахтарями.
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Знову брехня та пересмикування фактів. Спираючись на дослідження соціологів, активна частина громадян становить 15 % від загальної маси в будь якому суспільстві. Ще 15 % готові підтримати активну частину, в більшім чи мешіім ступені. А от 70 % дійсно являють собою отару, що піде туди, куди її поведуть.
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активна частина громадян становить 15 %

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Верно, но! Активная часть это в том числе - регионалы, коммунисты, проститутки, дрочильщики-депутаты, сепаратисты и прочиэ. А веду речь о активных пассионариях, а не активном быдле.
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Шановний, активною частиною суспільства, вище перераховані вами категорії населення, вважаються тільки в вашій псих.лікарні. В соціологічних дослідженнях фігурують зовсім інші критерії. Для прикладу, антимайдан, ніхто не буде сперечатися що участь в ньому приймало виключно "активне бидло"? Але чи можна назвати їх активною частиною населення? Звичайно ні! Їх організовано привезли, заплатили, розяснили що від них потрібно. Тобто, не має основної ознаки активності - самоорганізації та генерування спільної ідеї.
У вас викривленне уявлення що до критеріїв оцінки активності/пасіонарності суспільства.
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антимайдан это вообще внешняя среда, отношения к делу, то есть к этносу, не имеет. И не надо столько оправданий. Активным может быть и левое и правое крыло и даже фашисты.
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Якщо відверто, то лише Пастор працював на Україну, а не на себе, або якісь вузько корпоративні інтереси. Навіть ранішній Ющ ще не був іудою і перші місяці 2005го корупція зникла навіть в середовищі гаїшників, аж поки не наплодив "любихдрузів". Про що це каже? Це каже про те, що українцям не можна залишати свою владу без контролю. І сьогодні Зєля вже заслуговує відставку. Бо перетнув всі можливі червоні лінії. Але чи здатні ми ще до виборів узгодити нормального кандидата?
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жертимеш усе, що тобі тут насипають... одне радує, навіть таке упороте як ти визнало - не бути косатій шльондрі на чолі Української Держави!!! Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 6134
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Хочете такі маски? Не питання, на іспанському **** знайдете, навіть дешевше ніж в Україні
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Вітаю , всіх причетних до експорту України. Це вам не Рошенки--де треба вкласти кошти, працю тисяч людей і аж тоді, при правильному менеджементу, отримаєш прибуток. Отак треба, раз!!! і настригли. Раз і побрили, раз і шкіру здерли, та ще й подякували обдирачам, а обдирачі сльозу пустили--бідний взібіжилий нарід чи народ... такакашразніца з
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Ребята да что вы вой подняли ? У нас сколько не работающих предприятий ,тюрем что разве нельзя этой чепухи наделать в достаточном количестве...А они зеленые суки трубят на всю страну из Китая привезем маски.......
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где сырьё купите и кто работать будет ?
студенты ?
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·6 ч

Те що по іспанському телебаченню показали маски ТОВ"НВП "БУК+,свідчить про те, що вони були офіційно розмитнені в Іспанії.А для цього потрібна вантажно-митна декларація з відміткою про вибуття товару з України.Зе дозволив Нефьодову випустити маски заборонені для експорту.Мародери
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Тканевая маска:
Для этого способа вам понадобится: носовой платок или кусок ткани из льна или плотного хлопка и два куска резинки. Размер подберите такой, чтобы маска плотно охватила ваше лицо, закрыв подбородок и нос.
Ткань нужно сложить и собрать гармошкой. Края согнуть, прошить или закрепить степлером затем присобачить резинку. Пусть барыги и спекулянты сами носят свои маски...
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Проще в памперсе две дырки продырявить для глаз и короновирус атас.
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зато наши помпезно и героический отправили борт в китай за масками))) и наверно в 5 раз дороже . жену к дяди а сам к ****и, говорит народная мудрость
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Этим ребятам не составит особого труда перепродать и китайские маски ,это у них в крови (генетика!)
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іспанці можуть купити маски в україні у блазня нема грошей але взяти їх у китаї гроші є от падло
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Pavel Drotenko В Чикаго продают маски Украинского производства, с датой растаможки customs entry 3.17.20(17 марта, 20) на коробке

Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 8118
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Зелене гімно як завжди не знало. Мерзота всрана.
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Дети Аврааама зарабатывают на дурных хохлах, если мозгов не было кого избирать у власть то и не купишь. Что хотели та и получили, какая разница куда продавать респираторы. Сейчас у бабуинов земельку продадут за конфетку и будут украинцы батраками или байструками на собственной земле, какая разница как называть Вас. Ведь по приколу избрали безграмотное чмо Зеленского, так и живите по приколу
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в країні взагалі є якісь стратегічні запаси на випадки епідемій? на випадки біологічного та хімічного зараження? маски, антисептики, костюмы для лікарів, інфекціоністів? запаси ліків? хто за все це відповідає? кому відкручувати ноги та відкривати голову? це до держави питання, зараз до шмаркатої криворіжської гниди Янелох а, блазня та недолугого придурка?
а до комерсантів які питання, вони займаються тим, чим повинні, роблять гешефт.

влада квартального придуркуватого хАхла-малоросса Янелоха провалилася та обісралася по всім фронтам.
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Ай-яй-яй!Что же он вытворяет этот барыга Порошенко?!Володенька,мама уже не выходит из дому,уговори теперь папу,скажи пусть продают дорогие вещи соседям,специально обученные человечки уже подготавливают вашу эвакуацию на Ростовскую обсервацию,чтобы когда прилетит вертолет-эвакуатор пилот не бегал,не искал вас по двору!
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Не понимаю причём здесь Зеленский ,Порошенко или кто-либо другой. Испанцы за тыщу км нашли и купили то, что им надо . Украинцы не стали брать, что лежало под носом...теперь воняют. Я понял...вам их бесплатно должны были раздавать , причём уговаривать взять и ещё доплатить. Ждите, скоро будет)
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они должны продаваться в наших аптеках .а их нет , и по больницам , а их не хватает . Продажи уже пошли в разгар вируса ,а это было запрещено .
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Та ладно) Респираторы продаются в строительных магазинах, а в аптеках маски.
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Ты дурак?в продаже ничего нет,от слова совсем.И это в столице,а что говорить за мелкие города?не респираторы,простые тряпочные маски,что ничего не дают-продавали по 25грн(их цена 2грн),и то размели,нигде уже нет.
Все продано за валюту и вывезено.
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Да не дурней тебя) Товары, люди, мозги - всё ,что не нужно нашей стране уходит за границу. И не Зеленский это начал.В чём проблема? Спохватились? А теперь вони столько, что похоже, что и туалетную бумагу продали испанцам.
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Дурней...и не только меня.Речь шла о масках,вывезенных за границу.Обвинил украинцев,что не хотели покупать,ждали бесплатноА когда возразили,что покупать хотели,по любой цене даже,но их банально нет-перевел стрелки на товары,мозги,люди,что утекают за границу.Каша в голове.Или же тотальное желание обвинять всех подряд-все во всем везде виноваты,один Я в белом.
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І знову Радуцький , і знову капусту зелень "рубіт". Прийшли до влади відверті мерзотники і вороги свого народу, такі за бабло не тільки Батьківщину а матір рідну продадуть.
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"Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины." - советник Зеленского Радуцкий продолжает торговать во время карантина, а Зеленский рассказывает чтобы сидели дома.
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Володенька,где видосик с отрубанными руками?Ждем-с...
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да, подтвержждается что каждая последующая власть хуже предідущей, и как не прискорбно - старются изо всех сил сделать так, чтобы каждый был сам по себе... Вам нужна маска ? реально? Ну так не проблема купить !
Средства защиты в категории медицинские маски и повязки в Украине
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Ти на ціни, виродку, подивись. А коштували 80 коп. штука!
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не буду переходить на личности в ответ, скажу лишь что пост написан в противоречие что масок нет... Маски есть и купить можно.цена - ну тут и так понятно что продав весь резерв в Китай, Испанию. Германию, Чехию, Италию на внутреннем рынке будет дефицит.. а дефицит приводит к росту цен - но ... идиот выбрал идиота - наслаждайтесь!
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Вибач за емоції, але зебільні мародери так і відмазуються - мовляв, є. Але хто може дозволити собі хоч би 2-3 маски щодня по 20 грн.? Мало того, то найдешевші і малоефективні. А от ціни на респіраторні маски стартують вже від 350 грн. Для більшості за такою ціною вони просто недоступні!
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ну что наголосовали- "хуже ведь не будет",жрите мрази
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ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЯНУКОВИЧ, ПОРОШЕНКО И БАНДЕРОВЦЫ!
А ЗЕ ЧИСТЕНЬКИЙ.
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ВАЗ правит без малого год, а барыжничество у нас процветает уже четверть века и ни один президент и ген прокурор не отважились посадить пару тройку своих друганов. ВР уже давно не рада, а 7 километр - и чего вы теперь хотите от Зе? Теперь Зе обязан публично разобраться и самолично плотно и показательно посадить этих мародёров на парашу. И не забыть конфисковать майно для компенсации убытков. Вот это и будет ТЕСТ на короновирус во власти.
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правильно говорите , за исключением одного но. Это частное предприятие, которое никому ничего не должно . Да, с моральной точки зрения это преступление, а с юридической ? Ввели запрет на вывоз, так возьмите и выкупите весь объём продукции и всем будет хорошо . А владельцы того миллиона аптек у нас по стране о чём думали ? Это тоже всё частное . У нас аптек больше чем во всей Европе и с ценами впереди планеты всей .
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А тепер, зебіле, поясни, чому твій радуцький шле літаки в Китай за масками замість того, щоб купити їх тут?
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потому что твой кондитер грёбаный проиграл клоуну , всосало животное ?
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Зеленський, ти продажна шваль... Всі хто голосував за зеленського і його слуги, ви кончені дебіли.
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ЗЕЛЕНСКИЙ И АВАКОВ - БАНДИТЫ
ЗЕЛЕНСКИЙ - ОПОРА ВЛАСТИ ВОРОВ И МУСОРОВ
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это благодарность от испанского пациента и его бродячих волонтеров за присмотр за дворцом.
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по сути зеленский и его мусора решили, что разницы нет - все заразятся,
при этом их задача получить максимальную выгоду,
что означает набить карманы и сохранить контроль над лохобанами,
для этого зеленский с подачи мусоров незаконно пытается
ограничить права и свободы граждан,
мусора потирают руки, говорят о карточках на жратву и подсчитывают
прибыль от предстоящей торговли ими,
мы проголосовали за обманщика и кидалу,
я за слуг не голосовал, только за кидалу,
я лох
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Віталій Крюков Да, здравствует коронавирус! - Если бы не ОН - мы так никогда и не осознали бы, что власть наша нынешняя - генетически, от своего рождения! - мировоззренчески убога, интеллектуально импотентна и прогрессирующе аморальна. Почему и таки "молчалива, стыдлива и анонимна" ...
Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 7158
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Віслюк запроданець на грані нервнава срива.Вже готує ганца пасланніка - жирного тюленя на ватяних ногах з мокрою матнею до ***** кармільца.Пудинг памаги !!! устрані хражданскій канхфлікт, введи глубже ихтамнетов, заедают біндеравци не дают моей бабушкє Бені развернутся паполнай ...дасталі уже, хачу в квартал абратна, нет сіл больше тірпєть....P.S. Еріку не я грохнул, а этот мешок дерьма ....случайно в парке придавил, во время распітія скрепніх напітков, только мокрое место осталось...
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100%. Порошенко не только ключи от бюджета украл и продолжает воровать, но и ключи от таможни тоже.
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Зебил, твоя власть во время эпидемии вывозит маски из страны которых у нас в аптеках нет а у тебя один Порошенко в голове.
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Зебилы не ведитесь. Это все Порошенко продолжает "торговлю на крови", бубочка честный и о нариде думает.
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Навіщо до переліку внесли виробника? Виробник продає тим, хто купляє. Судити потрібно тих, хто витрусив списані та вкрадені запаси з лікарень. Чи виробник повинен сидіти та чекати допоки не з'явиться зюзіна челядь з недорозпиляним баблом?
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Portobello

@missy_porto

·46m

Взаимовыгодно сотрудничаем с Испанией: мы им маски, они нам стыд.
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ай ай ай...как же так...это ведь бизнес на крови...такого не может быть при новых зеленых лицах
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Ничего личного, только бизнес...на крови
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Почему не сделать бесплатную раздачу масок ? В Европе маски есть везде! Але, зелень, что ты творишь??
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Ну як не згадати (при певній екстраполіції) Т.Шевченка Країна наче погоріла, і влада наче подуріла. Далі (с) "...
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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