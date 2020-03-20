 Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт канала.
На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".
При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.
"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.
Также на Цензор.НЕТ: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО
Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" — 37-й пункт в этом списке.
Така хєрня називається політикою. І існує від тоді відеоли існують люди яких зараз тут називають баригами і мародерами.
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Але не будемо розводити шмарклі по лобі. Обрали Янека, а не Юлю? Самі винуваті. Обрали Пєцю, а не Юлю? Самі винуваті. Обрали Зєлю, а не Юлю? Самі винуваті. Тепер треба знову йти на дострокові. Не хочите Юлю? Давайте когось іншого. Але справжнього, а не шпигуна.
Але більшість думають телевізором олігархів і у Юлі все одно залишиться величезний антирейтинг
Треба хтось інший. Хто?
Зєлю геть. Дострокові.
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З чим йти? З вилами? В країні нема зброї!! Турки за неділю знищили 8 ЗРК ПВО Панцир, замість нас.Вартість кожного - більше 20 млн долларів.
ні арміі, в решті нема ні криму ні нато, тому щоб орати як ти "йдемо вперед" мабуть щось потрібно крім вигуків, щоб не просрати країну цілком як просрали крим і донбасс.
Хто тобі сказав що в людей не має зброї? В Україні вільне володіння зброєю (крім короткоствольної), в мене, для прикладу, дві офіційні гвинтівки. Що до ПТРК або ЗРК - то це марення божевільного. Крім того, за інформацією МВС, в володінні українців, знаходиться 1,5 млн. одиниць легальної вогнепальної зброї, та 5,0 млн. одиниць нелегальної зброї армійських зразків. Так що свято наближається!
ки слід казати "регістрація". Коли я йому довів, що глагол "писати" це древня українська мова, а "регістрація" взагалі ЛАТИНЬСКА, то цей квасний "патріот" не мав шо відповісти.
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Шановний, гладкоствол це взагалі не зброя.
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когда у селюков в афгане появились зрк, савєты здриснули оттуда аж пятки сверкали.Поэтому божевильный кто угодно только не я.
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Верно, но! Активная часть это в том числе - регионалы, коммунисты, проститутки, дрочильщики-депутаты, сепаратисты и прочиэ. А веду речь о активных пассионариях, а не активном быдле.
У вас викривленне уявлення що до критеріїв оцінки активності/пасіонарності суспільства.
студенты ?
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·6 ч
Те що по іспанському телебаченню показали маски ТОВ"НВП "БУК+,свідчить про те, що вони були офіційно розмитнені в Іспанії.А для цього потрібна вантажно-митна декларація з відміткою про вибуття товару з України.Зе дозволив Нефьодову випустити маски заборонені для експорту.Мародери
Для этого способа вам понадобится: носовой платок или кусок ткани из льна или плотного хлопка и два куска резинки. Размер подберите такой, чтобы маска плотно охватила ваше лицо, закрыв подбородок и нос.
Ткань нужно сложить и собрать гармошкой. Края согнуть, прошить или закрепить степлером затем присобачить резинку. Пусть барыги и спекулянты сами носят свои маски...
а до комерсантів які питання, вони займаються тим, чим повинні, роблять гешефт.
влада квартального придуркуватого хАхла-малоросса Янелоха провалилася та обісралася по всім фронтам.
Все продано за валюту и вывезено.
Средства защиты в категории медицинские маски и повязки в Украине
А ЗЕ ЧИСТЕНЬКИЙ.
...
ЗЕЛЕНСКИЙ - ОПОРА ВЛАСТИ ВОРОВ И МУСОРОВ
при этом их задача получить максимальную выгоду,
что означает набить карманы и сохранить контроль над лохобанами,
для этого зеленский с подачи мусоров незаконно пытается
ограничить права и свободы граждан,
мусора потирают руки, говорят о карточках на жратву и подсчитывают
прибыль от предстоящей торговли ими,
мы проголосовали за обманщика и кидалу,
я за слуг не голосовал, только за кидалу,
я лох
Portobello
@missy_porto
·46m
Взаимовыгодно сотрудничаем с Испанией: мы им маски, они нам стыд.
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...