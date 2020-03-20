 41 случай COVID-19 подтвержден в Украине на 23:00 20 марта, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый случай инфицирования коронавирусом подтвержден в Тернопольской области..

Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой области - 25, Киевской - 3, г. Киев - 3, Житомирской - 2, Днепропетровской - 2, Ивано-Франковской - 2, Донецкой - 1, Харьковской - 1, Львовской - 1, Тернопольской - 1.

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