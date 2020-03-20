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 41 случай COVID-19 подтвержден в Украине на 23:00 20 марта, - Минздрав

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19 в 9 областях и Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый случай инфицирования коронавирусом подтвержден в Тернопольской области..

Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой области - 25, Киевской - 3, г. Киев - 3, Житомирской - 2, Днепропетровской - 2, Ивано-Франковской - 2, Донецкой - 1, Харьковской - 1, Львовской - 1, Тернопольской - 1.

Также читайте: 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав (обновлено)

41 случай COVID-19 подтвержден в Украине на 23:00 20 марта, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183209
 
 
 Топ комментарии
 
у Чернівці завезли тести
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Это каждый час будут сообщать о новых зараженных?
Для чего, что бы подготовить людей к введению чрезвычайного положения по всей стране.
Что бы ограничить права граждан и в итоге безпрепятственно принять закон о продаже земли?
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Лише зараз. Сьогодні вже яке число ? А в зелених було 3 місяці, але вони щодня розповідали нам про кількість жертв у Китаї
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Результат нищівної рехворми санепідслужби гідності....
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это если будут тестировать усиленно. Значит что?! Правильно! Надо просто перестать тестировать!
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ну что-ж ... понеслось! официально эпидемию можно считать открытой 20.03.20 .. блин и цифры как на подбор!
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Это каждый час будут сообщать о новых зараженных?
Для чего, что бы подготовить людей к введению чрезвычайного положения по всей стране.
Что бы ограничить права граждан и в итоге безпрепятственно принять закон о продаже земли?
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просто время вызрвания тестов подошло. как в собранных материалх, так и в приехавших

Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
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Хвать херню розпостранять! Симптоми такі ж як і у грипу! І у всіх можуть бути трохи різні!
Недаремно від грипу лише тестами відрізняють!
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Хотя бы того, что надо соблюдать карантин!
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Чтобы соблюдали карантинные мероприятия. Вчера по ящику показывали как пенсионеры по общественному транспорту шляются. У дедка спрашивают куда вы едете - тот за смачним хлібом.

Я дома матери задолбался объяснять, чтобы на улицу не выходила. До ругани до скандала. Вроде дошло, сегодня пришел с работы, сам сходил в магазин и купил ей продукты.
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И это еще тестов нет. А как подвезут, то зараженных будет 146%. Дальше что? Путин ввиди, памаги? Хватит кормить всех своими байками. Эта пандемия повод для слуге ***** разобрать Украину на части. Смертность от коронавируса 3%, а не 90%. Задолбали уже пугать.
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я боюсь, Украина вас удивит уровнем смертности...
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Бердянске священники на грузовике окропили город святой водой

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Сейчас и не такое будет. Если истерия продолжится и дальше, то жди инквизицию и костры на площадях, где "ведьмы" горят.
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Ой п#здець.. Це ще чез пару днів виявлять у тих хто приїхав з закордону і їх родичів..
Чи не можна було як в Ізраїлі посадити на карантин приїзжих
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В Ізраїлі, з підозрою в лікарню не волочуть! маски не допомагають, це фейк що захист (і про це писали британські, американські і австралійські вірусологи).
Так от в Ізраїлі на виклик приїзжає бригада, практично через дверну щілину беруть мазок і рекомендують сидіти дома. Якщо підтвердиться - категорично рекомендують сидіти вдома і постійно бути на зв'язку! Тільки в крайньому випадку приїзжає бригада "космонавтів" і везуть в спец відділення. Це тому що лікарів бережуть!
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20.03.20 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
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Скорость быстрее чем в италии а черновцы претендуют занять место бергамо
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В Румынии подтвержден вирус у четырех паломниц вернувшихся из Почаевской Лавры...
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IrisFlo@KonkordiyaGrey





ВООЗ не довіряє статистичним даним, яке подає Україна щодо інфікованих .#COVID19

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А, ще мікром'які якусь карту зваяли по короні
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Через 48 год завезуть 1 млн масок і 10 млн тестів на коронавірус із Китаю, от тоді і дізнаємось реальні цифри,а не це лайно яким нас зараз годують щоб заспокоїти. З понеділка почнеться треш, а ви тримайтесь там.
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Зараз треба завезти пенсіонерам корвалол, валер'яну та інші заспокіливі і сердечні ! Інакше смерті від напруги у них будуть діагностувати як корону!
41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7728
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ох ты ж! Как же ошибались! Надо было сразу - на кол требовать
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Сейчас началось активное тестирование, Думаю реально (с симптомами) у нас 2-3 тыс. на сегодня есть.

Наверняка многие уже переболели не зная об этом.(и в мире и у нас)
(кто без симптомов, кто легкая простуда, кто грипп).
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Вірусу в Україні не було. Його завезли ззовні з дозволу зеленого виродка. За 2-3 тижні нас чекає пекло.
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израильська преса написала: порохоботы сойдут с ума раньше, чем закончится карантин 41 випадок COVID-19 підтверджено в Україні о 23:00 20 березня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
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Не нервуйся. Головне- ти скинув Порошенка.
Так що вчи кацапську. З хазяїном розмовляти.
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Петя сам себе скинув своїм "життям по-новому". Лакузо, твій хазяїн і так москалячою розмовляє! "Гражданских отсечь. К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу", - говорит Порошенко на видео. Источник: https://censor.net.ua/v3109394
Проживаючий в Лондоні син Петра Порошенка Михайло - той самий, який засвітився у футболці Russia, та зізнався, що не розмовляє українською - знову потрапив у скандал. Віра, Мова, Армія? https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc Ти, кацапо-хахоле, гадаєш, що втікло, піджавши хвоста і побігло жалітися адміну ? Тебе адмін не врятує, забанивши мене. Я тебе, задрочу до хвороби Боткіна, до діабету, до гикавки. Ти ставиш мені у провину що я лікував тата. Це говорить про те, що ти б свого не лікував, якби він в тебе, бастарда, був.
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если врачам не дадут нормальную защиту, они заразятся сами и заразят дома своих . Дальше - взрывной рост. Если врачи выпадут из процесса оказания помощи, то мы удивим весь мир уровнем смертности.
ненавижу зеленского за тупость и умственно отсталые решения конченного идиота. И за вывезенные средства защиты. Надеюсь, карма его найдет.
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Через тиждень стане відомо , чи були хворі в переповнених маршрутках . Можливо , це трохи отрезвить людей .
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Руководить государством это не прыгать по сцене Квартала 95 с истерическими криками, что в СССР секса не было.
А избиратели должны осознать, что голосовать по приколу это абсолютная дурь. Надо думать за кого голосовать. Не способен подумать лучше вообще не голосуй. Голосование это не только право, но и ответственность
Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.
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В Украине по данным 2 дня назад проведено 156 тестов. В Беларуси, где в 4 раза меньше населения, и где президент называет отношение к коронавирусу "не иначе как психозом" сделано 19 тыс тестов. Кстати, то что он называет это психозом, я называю это своеобразной риторикой, которая нельзя сказать что мне нравится, но ПО СУТИ в Беларуси делается более менее все нормально.

Ссылки по Беларуси и Украине здесь
https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavirus-belarusi-skolko-bolnyh-lukashenko-1584722663.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kakie-bolnicy-uzhe-objavili-tendery-na-zakupki-e-366226/

Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.
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