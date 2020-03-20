 41 случай COVID-19 подтвержден в Украине на 23:00 20 марта, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Первый случай инфицирования коронавирусом подтвержден в Тернопольской области..
Случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой области - 25, Киевской - 3, г. Киев - 3, Житомирской - 2, Днепропетровской - 2, Ивано-Франковской - 2, Донецкой - 1, Харьковской - 1, Львовской - 1, Тернопольской - 1.
Для чего, что бы подготовить людей к введению чрезвычайного положения по всей стране.
Что бы ограничить права граждан и в итоге безпрепятственно принять закон о продаже земли?
Симптомы коронавируса по дням (от инфекционистов из китайского города Гуанчжоу) :
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может проявиться болью в мышцах, и сухой кашель, тошнота, диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное, простая простуда или даже недомогание...
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем и людей с диабетом, аллергией или астмой.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период некоторые симптомы ослабевают, но задышка усиливается.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Плюс к остальным симптомам добавляется боль в животе, кашель и полная потеря аппетита.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы (срочное подключение к ИВЛ)
День 11. Резкое ухудшение до критических температур и кризис...
День 12. Если организм справился - пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 15-17. Выздоравливающих выписывают (после повторного теста)
Недаремно від грипу лише тестами відрізняють!
Я дома матери задолбался объяснять, чтобы на улицу не выходила. До ругани до скандала. Вроде дошло, сегодня пришел с работы, сам сходил в магазин и купил ей продукты.
Чи не можна було як в Ізраїлі посадити на карантин приїзжих
Так от в Ізраїлі на виклик приїзжає бригада, практично через дверну щілину беруть мазок і рекомендують сидіти дома. Якщо підтвердиться - категорично рекомендують сидіти вдома і постійно бути на зв'язку! Тільки в крайньому випадку приїзжає бригада "космонавтів" і везуть в спец відділення. Це тому що лікарів бережуть!
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
IrisFlo@KonkordiyaGrey
ВООЗ не довіряє статистичним даним, яке подає Україна щодо інфікованих .#COVID19
Наверняка многие уже переболели не зная об этом.(и в мире и у нас)
(кто без симптомов, кто легкая простуда, кто грипп).
Так що вчи кацапську. З хазяїном розмовляти.
Проживаючий в Лондоні син Петра Порошенка Михайло - той самий, який засвітився у футболці Russia, та зізнався, що не розмовляє українською - знову потрапив у скандал. Віра, Мова, Армія? https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc Ти, кацапо-хахоле, гадаєш, що втікло, піджавши хвоста і побігло жалітися адміну ? Тебе адмін не врятує, забанивши мене. Я тебе, задрочу до хвороби Боткіна, до діабету, до гикавки. Ти ставиш мені у провину що я лікував тата. Це говорить про те, що ти б свого не лікував, якби він в тебе, бастарда, був.
ненавижу зеленского за тупость и умственно отсталые решения конченного идиота. И за вывезенные средства защиты. Надеюсь, карма его найдет.
А избиратели должны осознать, что голосовать по приколу это абсолютная дурь. Надо думать за кого голосовать. Не способен подумать лучше вообще не голосуй. Голосование это не только право, но и ответственность
Я не говорю о втором туре, где избиратели голосовали против Пороха. Я говорю о первом туре, где были кандидаты получше этих обоих.
Ссылки по Беларуси и Украине здесь
https://www.rbc.ua/rus/styler/koronavirus-belarusi-skolko-bolnyh-lukashenko-1584722663.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kakie-bolnicy-uzhe-objavili-tendery-na-zakupki-e-366226/
Кстати, В Молдове коронавирусом заболели четыре человека после поездки в Украину, где они были в Почаевской лавре.