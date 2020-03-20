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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1174) Харьковщина (1488) Ярославский (150) Кучер Алексей (13)

 "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер прокомментировал свой конфликт с бизнесменом Александром Ярославским и мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кучера в Фейсбук.

"Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.

Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес", - написал Кучер.

Смотрите: Ярославский и Кернес по-хамски оскорбили замглавы Харьковской ОГА Пастуха и потребовали, чтобы к ним явился глава ОГА Кучер. ВИДЕО

Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что многие бизнесмены помогают Харькову и области бороться с распространением коронавируса.

"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают", - добавил чиновник.

Смотрите также: Битва за Харьков: Олигархи против Зеленского. ВИДЕО

Напоминаем, ранее на заседании Антикризисного штаба Харьковщины бизнесмен Александр Ярославский выступил с критикой в адерс главы харьковской ОГА Алексея Кучера.

Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования, - глава Харьковской ОГА Кучер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183206
 
   
 Топ комментарии
 
кто бы сомневался в порядочности олигархов
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"мимо носа носят чачу, мимо рота алычу.."(с) - а кучеру не дали заработать на вирусе, злодеи.
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при чем абсолютно все!
и первые и второй ! "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 2820
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кто бы сомневался в порядочности олигархов
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"мимо носа носят чачу, мимо рота алычу.."(с) - а кучеру не дали заработать на вирусе, злодеи.
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Тю , так все делают в Украине . Разве нет "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 2456
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Почему забирают украинцев из стран с эпидемией и не садят их на карантин?
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да им похер, попиарились в санжарах, сделали селфи и все.....
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Потому что НЕКУДА из селить на карантин + потому что народ начнет сопротивляться и их придется полиции силой тащить за шкирку и силой запихивать в камеры/комнаты + приставлять охрану к каждой комнате (и ставить решетки на окна чтобы не сбежали).
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+ судебная система - это просто верх цинизма и деградации.. хотя казалось бы в Украине самые лучшие юридические вузы.... или нет? или там учились долбни - багатенькие буратины чтоб защищать папкин бизнес?
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А как поляки справляются?
Они вначале перекрыли дороги, а потом об этом объявили.
Потому что поняли, что в Германии - уже ...опа и через неделю у них будет тоже самое.
1. Перекрыли дороги.
2. Объявили об этом.
3. Впускают только поляков и граждан с ПМЖ.
4. Заставляют подписать документы о 14-дневной самоизоляции.
5. Заробитчан, которые в общагах/хостелах живут, отправили в пансионаты на 14 дней.
6. Транзитные автобусы держали на границах, а потом с мигалками без остановок сопровождали до выезда.
Вывод: никакой эпидемии у них не будет. Сейчас - аврал. А потом справятся в нормальном режиме.
Вчера был репортаж, гражданка Британии имела вылет из Польши, и рейсы ещё были - не впустили. Сказали, вы можете въехать, но в аэропорт вы не поедете. Поедете на карантин 14 дней.
Что Украине мешало - я не знаю. Она, вообще, не обремена никаким европейским законодательством. Никто бы (кроме России, естественно) не обвинял бы, если бы людей хотя бы обязали под страхом суда, чтобы высидели дома 14 дней.
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вопрос старый...уже 29 -й год:
что Украине мешало?
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Никто не будет дома на карантине сидеть даже если сто документов подпишет. Что ты с ними сделаешь? Всех посадишь к тюрягу?
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невозможно такую ораву посадить на карантин. полстраны на выезде
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И поляков - полстраны. Уже неделю очереди на границах стоят. Германия ногой топает - движение в приграничных областях парализовано.
Пофиг. С каждым разбираются и по одному запускают.
У них эпидемии не будет.
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Кучер - Слуга народа
Ярославский - мародер

Вот так дилемма за кого душа болит ? "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 6030

Да пусть они поубивают друг друга !
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Чувствую что нас ждет восстание областных баронов и мэров против Киева.
Харьков начал первым, за ним пойдет Львов и Одесса...
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Вот так дилемма за кого душа болит ? "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 4705

Да пусть они поубивают друг друга ! "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5999
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Вірю я Кернесу? Ні! Вірю словам Кучера? Також ні. Ось так і живемо...
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Ну вот и полезли уши длинные. Хватать успевай.. С этим вирусом много вылезет. Чуть для сравнения. Неделю назад исполком города выделил 20 миллионов гр на закупку всего что для начала надо. Как выяснилось прибор вентиляции в среднем стоит 46 тыс баксов. Легко угадать сколько штук. Но вот крепче. За 19г в общем выделено было с бюджета города на зоопарк 2 миллиарда гр, и вишенка на тортик за 70 мил гр за месяц летом фонтан с обезьянами грохнули в центре сада Шевченко! Но пока местные упоротые так и не догадались кому это памятник? Как говорили раньше в червоной армии:*Не доходит через голову---дойдёт через ноги*. В смысле протянуть---а оно и пришло от чего ноги протянуть!
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от Ярославского ничего другого и не стоило ожидать.
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Чому СН не подобається лайно, яке вони обрали?
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Очень жаль, что сняли Светличную, хотя она сейчас уже нардеп. Кучер - просто феерический дятел. В такое сложное время - как раз сегодня в Харьковской области у первого больного обнаружили коронавирус - устраивает разборки с Ярославским и Кернесом и пытается доказать, что он круче всех.
Ярославский сегодня 2 млн долларов Харькову на борьбу с коронавирусом перечислил, а мог бы просто подарить брату. Не хочет Кучер закупать медоборудование у брата Ярославского - пусть найдет другого поставщика, в чем проблема? Сейчас весь мир полыхает пандемией, и медоборудование, и маски, и санитайзеры очень сложно найти - их моментально раскупают по втрое завышенной цене.
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