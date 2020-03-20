 "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кучера в Фейсбук.
"Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.
Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес", - написал Кучер.
Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что многие бизнесмены помогают Харькову и области бороться с распространением коронавируса.
"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают", - добавил чиновник.
Напоминаем, ранее на заседании Антикризисного штаба Харьковщины бизнесмен Александр Ярославский выступил с критикой в адерс главы харьковской ОГА Алексея Кучера.
и первые и второй !
Они вначале перекрыли дороги, а потом об этом объявили.
Потому что поняли, что в Германии - уже ...опа и через неделю у них будет тоже самое.
1. Перекрыли дороги.
2. Объявили об этом.
3. Впускают только поляков и граждан с ПМЖ.
4. Заставляют подписать документы о 14-дневной самоизоляции.
5. Заробитчан, которые в общагах/хостелах живут, отправили в пансионаты на 14 дней.
6. Транзитные автобусы держали на границах, а потом с мигалками без остановок сопровождали до выезда.
Вывод: никакой эпидемии у них не будет. Сейчас - аврал. А потом справятся в нормальном режиме.
Вчера был репортаж, гражданка Британии имела вылет из Польши, и рейсы ещё были - не впустили. Сказали, вы можете въехать, но в аэропорт вы не поедете. Поедете на карантин 14 дней.
Что Украине мешало - я не знаю. Она, вообще, не обремена никаким европейским законодательством. Никто бы (кроме России, естественно) не обвинял бы, если бы людей хотя бы обязали под страхом суда, чтобы высидели дома 14 дней.
что Украине мешало?
Пофиг. С каждым разбираются и по одному запускают.
У них эпидемии не будет.
Ярославский - мародер
Вот так дилемма за кого душа болит ?
Да пусть они поубивают друг друга !
Харьков начал первым, за ним пойдет Львов и Одесса...
Да пусть они поубивают друг друга !
Ярославский сегодня 2 млн долларов Харькову на борьбу с коронавирусом перечислил, а мог бы просто подарить брату. Не хочет Кучер закупать медоборудование у брата Ярославского - пусть найдет другого поставщика, в чем проблема? Сейчас весь мир полыхает пандемией, и медоборудование, и маски, и санитайзеры очень сложно найти - их моментально раскупают по втрое завышенной цене.