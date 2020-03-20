 "Ярославский решил дать заработать брату на продаже медицинского оборудования", - глава Харьковской ОГА Кучер

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кучера в Фейсбук.

"Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.

Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес", - написал Кучер.

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Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что многие бизнесмены помогают Харькову и области бороться с распространением коронавируса.

"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают", - добавил чиновник.

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Напоминаем, ранее на заседании Антикризисного штаба Харьковщины бизнесмен Александр Ярославский выступил с критикой в адерс главы харьковской ОГА Алексея Кучера.