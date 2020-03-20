 СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
"Мы работаем с Советом национальной безопасности и обороны, который предоставил современный программный комплекс, чтобы мы буквально за ближайшие сутки свели и смогли управлять целой статистикой по всей Украине, по каждой больнице, поликлинике", - сказал он.
1. https://www.bing.com/covid
2. https://rpubs.com/thelilster/583398
3. https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
кстати, это не маски, а респираторы класса FFP 3
В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News.
Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Покупатели сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов. Сообщалось, что многие американцы из-за недостатка бумаги перешли на биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.
Есть бесплатный аналог - Open Office.
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
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Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.