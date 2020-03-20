 СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Мы работаем с Советом национальной безопасности и обороны, который предоставил современный программный комплекс, чтобы мы буквально за ближайшие сутки свели и смогли управлять целой статистикой по всей Украине, по каждой больнице, поликлинике", - сказал он.

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