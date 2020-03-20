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 СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны предоставил правительству современный программный комплекс для управления статистикой по всей Украине в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Мы работаем с Советом национальной безопасности и обороны, который предоставил современный программный комплекс, чтобы мы буквально за ближайшие сутки свели и смогли управлять целой статистикой по всей Украине, по каждой больнице, поликлинике", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3183205
 
 
 Топ комментарии
 
Іспанія, 19.03.2020 "Тут можна прібарахлітся, внукам хватіт"СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 514
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Чого вартує цей комплекс, якщо в лікарнях нема централізованого програмного продукту, який би дозволяв не виписувати папірці з направленням (наприклад, на аналізи, і ін. обстеження чи процедури), а формувати їх електронно.
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Іспанія, 19.03.2020 "Тут можна прібарахлітся, внукам хватіт"СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 514
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"неучтенка", прокол комплекса..... СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4353

кстати, это не маски, а респираторы класса FFP 3
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И смех и грех...
В Северной Каролине (США) преступник угнал фургон с грузом туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News.
Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» преступника стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».
США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Покупатели сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов. Сообщалось, что многие американцы из-за недостатка бумаги перешли на биде, спрос на которые значительно вырос в последние дни.
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В нас без комплексу трупи непорахують СНБО предоставил современный программный комплекс для управления статистикой по каждой больнице и поликлинике, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6346
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Спасибо. Это чудо-программа называется Microsoft Office 365.
Есть бесплатный аналог - Open Office.
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Мастер уходить от вопросов этот Шмыгаль. Хитрожопый но не опытный.
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статистика знает всё, но ей управляющие, ещё больше )
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Китайские власти заявили о том, что препарат, используемый в Японии для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным у пациентов с коронавирусом.
Фавипиравир (favipiravir), также известный как "Авиган" (Avigan).
https://zn. ua/WORLD/yaponskoe-lekarstvo-ot-grippa-effektivno-v-lechenii-koronavirusa-guardian-348404_.html (пробел убрать)
В 2016 году правительство Японии предоставило фавипиравир в качестве экстренной помощи для борьбы со вспышкой вируса Эбола в Гвинее.
"Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении", - сказал спикер китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь журналистам 17.03.2020.
NHK пишет, что пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат.
Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, принимавших фавипиравир, по сравнению с 62%, которых лечили другими препаратами.
Отмечается, что врачи в Японии используют один и тот же препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса у пациентов.
Однако, препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами (он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился).
Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений.
--!!
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что озвучили китайские власти.
Больным с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу же давать фавипиравир, а нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.

Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.

Не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
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нужно районы разделить периметрами и установить пункты пропуска с замерами температуры по всюду - лазерными и инфракрасными термометрами и так же замерять температуры на каждой остановке любого транспорта, на каждом входе в магазин, возле каждого дома должны стоять замеряльщики температуры. нужно выявлять больных и проверять их и изолировать в случае коронавируса. И нужно всем главное дома сидеть - это остановит вирус, чтобы он не распространялся и если вылечатся те, кто заболел, то вирус удастся побороть! Еще можно штрафы ввести за выход из дома без причины!
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