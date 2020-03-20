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 Общество, Здоровье
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Материалы по теме:
Все про:карантин (757) Кличко (2825) местное самоуправление (157) мэр (1371) налоги (2763) Садовый (474) Труханов Геннадий (232) Филатов (408) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 "У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов жестко раскритиковал принятое Верховной Радой решение о временной отмене налога на землю и налога на недвижимость. Его поддержали мэры крупных городов Киева - Виталий Кличко, Одессы - Геннадий Труханов и Львова - Андрей Садовый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Филатов подчеркнул, что решение о временной отмене налога на недвижимость и налога наземлю привело к тому, что выполнение местных бюджетов сорвано.

По словам Филатова, только в Кривом Роге налоги за землю местного ГОКа составляют 80% местного бюджета. В городе Лозовая единственным источником местного бюджета была железная дорога.

"У на забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат искусственной вентиляции легких", - возмутился Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давление на бизнес уменьшено, но этого недостаточно, - Южанина о мерах власти для поддержки предпринимателей во время кризиса

Мэры крупных городов согласились со словами Филатова.

Мэр Кличко заявил, что он как Глава  ассоциации мэров городов общается с мэрами разных городов. Он подчеркнул: "В Киеве много источников наполнения бюджета. Но ко мне обращаются мэры мелких городов, у которых налог на землю и налог на недвижимость - главный источник местного бюджета. Они спращивают "Как нам жить!?".

Мэр Одессы Труханов заявил, что Филатов прав и мэры городов "работают на износ" и не оглядываются ни на кого. 

По словам мэра Львова Андрея Садового этот закон "требует доработки". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3183204
 
   
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Что это за капиталисты, которые не могут произвести аппарат ИВЛ, а только купить. Разве посмеяться.
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В групі мавп тільки альфа-самець має право забирати в когось банан і нагороджувати бананом!
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Филатов осмелел - учуял свежую ЗЕльоную падаль
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Шановний, зараз вже більшість українців, учуялі, в яку зєльоную жопу ми летимо.
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якщо б учуяли, то скинули Клоуна.

а поки що Клоун тягне у прірву. а посполіті лише ремствують
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зебильная власть стремительно теряет остатки популярности даже стреди своих бывших приверженцев...
И ведь это только НАЧАЛО пандемии в Украине...
Через неделю-две реальный рейтинг вислюка оманського и Ко не превысит и 5% - да и те - тупо пенсы или боты с лахты.
А там - секвестр бюджета.. сокращение соц.выплат, задержка пенсий и ОБВАЛ экономики вследствии нынешней "экономической" политики зеленой шмаркли: "по принципу - а что будет если нажать эту кнопку?"
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Филатов - приверженец. Ню-ню. Он Пете так задницу зализывал, что тот в туалет не мог сходить.
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Нафига им производить, проще уголек продавать
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целенаправленный удар по местным бюджетам, хавай-те.
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Саме "завдяки" реформам Порошенка в Жовтих Водах така ситуація з апаратами ШВЛ. Тому що у нього було 5 років щоб це виправити.
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ето тебе зеленский с ютубчика расказал?
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Ну вот попробуй трое суток(а он уже трое) писать в каждой новости десяток постов.И у тебя крыша поедет😂
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Интересно сколько своих личных средств пожертвует на борьбу с вирусом миллионер зеленский?
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До вас до сих пор не дошло, что вы избрали нам БАРАХЛО? Или стыдно признаться? Писать вам в сотый раз, что Порошенко принял страну в жутком состоянии, а Шмаркля уже через полгода обеспечил дыру в бюджете и министров-реформаторов заменил другими министрами-реформаторами - все равно. что воду в песок лить.....
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Порошенко прийняв країну з 1 працюючим апаратом ШВЛ в Жовтих Водах і залишив також з 1. Це і є окремий яскравий показник справжніх "реформ" Порошенка, а не звичне голослів'я "развівал страну, пасатрі на вевепе"
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То нехай хворі в Жовтих водах вентилюють легені безвізом і декомунізацією?
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Хай десь поряд лежать і розповідають про бариг, маски, рошен, і що краще померти. А ще окремі лікарні для зелебобів, де замість ліків - 95 квартал в прямому ефірі. Хай ржуть.
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а хто тобі винен, що після декомунізації - ти не виправив собі мозок, та не став працювати на своє місто? "У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов - Цензор.НЕТ 7909

"У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов - Цензор.НЕТ 4367
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Я бы в список добавил регулярную смену дня-ночи, наступление лета-осени-зимы.
А ну да, конечно же 144 успешных реХформ.
Особенно в органах прокуратуры и ДБР, от которых у Пети теперь очко подгорает.
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зеленский прийняв країну з 1 працюючим апаратом ШВЛ в Жовтих Водах - пройшов майже рік, а апаратів також 1..
Ніхто і не чув, що ця шмаркля думає купувати ШВЛ в Жовті Води...
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Правильно, але у Зеленського був рік, а у Порошенко - п'ять, і поки що ніхто не пропонує залишити Зеленського на ще один президентський термін, а ось порохоботи аж скавчать про це з минулого року.
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Ну это типа выбрали Зеленского, а он приехал и забрал 40 тыс аппаратов, которые были при Порошенко, оставив только 5.
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золотые слова от Фмлатова...
Украина - самая нищая страна в Европе, потому, что олигархат - главная правящая элита страны
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дык это не в наглости олигархата проблема, а в безхребетности безхребетных
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Более того, экономическая катастрофа в Украине неизбежна именно из за олигархической (монопольной) составляющей экономики.
Нескольким олигархам принадлежит 90% экономики Украины.
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Нескольким олигархам принадлежит 90% экономики Украины

Больше. Им принадлежит всё . И ты в том числе . И я . И твой сосед . И даже собака твоего соседа.
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Насчёт собаки ты загнул, в отличие от тебя, она бы не выбрала писюаниста.
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Это он рассказывает после парковок по 15 грн в час с оплатой на Кипр??? Они задрали брехуны. Закрыли б уже пасти и воровали молча. Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак.
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Эх... Филатов, Филатов ... а как с корбаном дружил, помнишь? А как за беню мазу тянул, не забыл? А теперь вон оно как нынче . Стало быть разругались бывшие древние друзья... прямо как аваков с допой и гепой разлюбили друг дружку...
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нет, не разругались. Это игра на публику. Просто филатов намного лучше актёр и не настолько азартен в мародёрстве, знает когда остановиться надо.
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Да в нормальных странах, не олигархи ( а в нашем случае - ворьё и коррупционеры) покупают аппараты ИВЛ, маски, лекарства, итд... а госудасртво.
Но наше государство - нищее, потому, что олигархи сверхбогатые...
Ибо олигархи фактически не платят налоги, не платят нормальные зарплаты рабочим на своих предприятиях, держат и повышают цены и тарифы на всё... ибо они и монополисты везде (по газу, по электричеству, итд).
А раз не платят нормальную зарплату своим рабочим, то соответственно меньше идёт отчисление в бюджет с работника, итд..
Поэтому страна и нищая...
А теперь в кризис это особенно проявилось и видно... Что либо выживет страна но олигархи умерят свой воровской, стяжательный аппетит... Либо писец стране, но олигархи будут в шоколаде.
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По данным декларации, опубликованной на сайте Верховной рады, в 2015 году Борислав Берёза заработал 76 509 гривен в виде депутатской зарплаты. 970 тысяч гривен дохода члены его семьи получили благодаря доходам от предпринимательской деятельности. Ещё 3 089 303 гривны было получено по статье «подарки, призы, выигрыши»

Везет же людям, по три ляма в год выигрывают.
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так это же 146 я потужнакя винницкая реформа.
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це на львівській "швидкій"



Better call Orko@emrgnc_doc 8 ч

До нас на станцію вже кілька підприємців за ці два дні попривозили великі партії респіраторів, дезінфекторів, захисних костюмів і інших критично потрібних нас речей, щоб всі наші бригади були хоч якось захищені. Це справді величезна повага

Справа в тому, шо навіть при наявності коштів, передбачених на такі речі, контора не може їх дістати, бо майже нічого ніде нема, тим більш гуртовими партіями. Тому небайдужі їздять і вишукують кожен санітайзер і респіратор, і то за свої гроші

Такшо народ, з якого б ви там міста не були, якщо маєте можливість допомогти медикам (швидкій, стаціонарам), перш за все засобами захисту і антисептики, знаєте, де можна назбирати, навіть поштучно, знаєте людей, які це можуть, то допоможіть. Ви нам теж потрібні зараз

*якшо шо, то це не була агітація порушувати карантин і бігати по "Епіцентрах", ваша безпека перш за все в цей непростий час*
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хто голосував за ЗЕ, затримайте дихання, там рошенівська отрута..."У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов - Цензор.НЕТ 25
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Желаю тебе, ботяра, на себе испробовать отремонтированные аппараты. Потому что на новые у твоего хазяина денег нет
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Некоторым людям для того, чтобы понять, что в кастрюле д@рьмо, а не повидло - надо съесть ВСЮ кастрюлю. Эти люди называются "зелебобы"
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что за истерика в стане зеленых соплей ？
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А теперь включаем мозг и думаЕМ! Какая страна сейчас продаст свободно ИВЛ? Сколько понадобится времени на доставку , растаможку и оформление всех сертификаций?
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Зебилы не могут понять элементарного, что новые сейчас не купишь и их надо несколько месяцев делать?
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Так разве Петя за 5 военных лет не обеспечил больницы всем необходимым? Странно.
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Кравчук по собі залишив назву ручного візочка - "кравчучка". Зеленський по собі залишить назву недалекої, немудрої, обмеженої людини, котрою легко маніпулювати - "Зебіл".
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А що твій ********** цілий рік нічого не робить? Ну паскудить у нього добре виходить, спєц таки в цьому!
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Петя труїв маму Ріму канхветами, тому зюзя народився дебілом
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Яке відношення ВСІ лікарні мають до війни? Що, у вашому розумінні, все необхідне? Це яка кількість апаратів ШВЛ? Маски розпродані пліснявими входять в перелік необхідного? Це у вас покликання таку хрінь писати? Чи весняне загострення "порохозалежності"?
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Ну так зеленський же обіцявже лохам боротися з олігархами, а не проти них
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Так он Эрику убил безжалостно и что, ДБР даже дело не открыло. О какой справедливости вообще речь?
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Офіс президента повідомив НАЗК, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатила держава Оман - «НВ»https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-oman-nazk/30499826.html?fbclid=IwAR2Wr4dlxD5EBVwx7iJoEGzqZOb_ZxueM242rr3DxYHVLJIpW5tcGFJfcCs
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Боря, дякую, але всім вже і так ясно, що зюзя - відбите мудило
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Тут двоякая ситуация.
С одной стороны Филатов прав - свою математику он предоставил.
С другой стороны, есть постановление не выгонять людей с работы и выплатить им зарплату.
Середину тут не найти.
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Гепа строит сортиры стоимостью 20миллионов.А больницы всев говне.
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Здесь не столько Гепа виноват, сколько харьковчане, выбирающие его мэром десятилетиями. Кто им доктор?
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Это такая зе-борьба с олигархами...
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