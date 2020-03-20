 "У нас забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат ИВЛ", - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Филатов подчеркнул, что решение о временной отмене налога на недвижимость и налога наземлю привело к тому, что выполнение местных бюджетов сорвано.
По словам Филатова, только в Кривом Роге налоги за землю местного ГОКа составляют 80% местного бюджета. В городе Лозовая единственным источником местного бюджета была железная дорога.
"У на забрали миллиарды в пользу крупного бизнеса, потом собрали олигархов и просят купить нам аппарат искусственной вентиляции легких", - возмутился Филатов.
Мэры крупных городов согласились со словами Филатова.
Мэр Кличко заявил, что он как Глава ассоциации мэров городов общается с мэрами разных городов. Он подчеркнул: "В Киеве много источников наполнения бюджета. Но ко мне обращаются мэры мелких городов, у которых налог на землю и налог на недвижимость - главный источник местного бюджета. Они спращивают "Как нам жить!?".
Мэр Одессы Труханов заявил, что Филатов прав и мэры городов "работают на износ" и не оглядываются ни на кого.
По словам мэра Львова Андрея Садового этот закон "требует доработки".
а поки що Клоун тягне у прірву. а посполіті лише ремствують
И ведь это только НАЧАЛО пандемии в Украине...
Через неделю-две реальный рейтинг вислюка оманського и Ко не превысит и 5% - да и те - тупо пенсы или боты с лахты.
А там - секвестр бюджета.. сокращение соц.выплат, задержка пенсий и ОБВАЛ экономики вследствии нынешней "экономической" политики зеленой шмаркли: "по принципу - а что будет если нажать эту кнопку?"
А ну да, конечно же 144 успешных реХформ.
Особенно в органах прокуратуры и ДБР, от которых у Пети теперь очко подгорает.
Ніхто і не чув, що ця шмаркля думає купувати ШВЛ в Жовті Води...
Украина - самая нищая страна в Европе, потому, что олигархат - главная правящая элита страны
Нескольким олигархам принадлежит 90% экономики Украины.
Больше. Им принадлежит всё . И ты в том числе . И я . И твой сосед . И даже собака твоего соседа.
Но наше государство - нищее, потому, что олигархи сверхбогатые...
Ибо олигархи фактически не платят налоги, не платят нормальные зарплаты рабочим на своих предприятиях, держат и повышают цены и тарифы на всё... ибо они и монополисты везде (по газу, по электричеству, итд).
А раз не платят нормальную зарплату своим рабочим, то соответственно меньше идёт отчисление в бюджет с работника, итд..
Поэтому страна и нищая...
А теперь в кризис это особенно проявилось и видно... Что либо выживет страна но олигархи умерят свой воровской, стяжательный аппетит... Либо писец стране, но олигархи будут в шоколаде.
Везет же людям, по три ляма в год выигрывают.
Better call Orko@emrgnc_doc 8 ч
До нас на станцію вже кілька підприємців за ці два дні попривозили великі партії респіраторів, дезінфекторів, захисних костюмів і інших критично потрібних нас речей, щоб всі наші бригади були хоч якось захищені. Це справді величезна повага
Справа в тому, шо навіть при наявності коштів, передбачених на такі речі, контора не може їх дістати, бо майже нічого ніде нема, тим більш гуртовими партіями. Тому небайдужі їздять і вишукують кожен санітайзер і респіратор, і то за свої гроші
Такшо народ, з якого б ви там міста не були, якщо маєте можливість допомогти медикам (швидкій, стаціонарам), перш за все засобами захисту і антисептики, знаєте, де можна назбирати, навіть поштучно, знаєте людей, які це можуть, то допоможіть. Ви нам теж потрібні зараз
*якшо шо, то це не була агітація порушувати карантин і бігати по "Епіцентрах", ваша безпека перш за все в цей непростий час*
С одной стороны Филатов прав - свою математику он предоставил.
С другой стороны, есть постановление не выгонять людей с работы и выплатить им зарплату.
Середину тут не найти.