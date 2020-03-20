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Все про:Черновицкая область (421) карантин (757) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав (обновлено)

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 10 новых случаев COVID-19 в Черновицкой области, всего в Украине - 40 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пациент, у которого первого был зафиксирован COVID-19 уже выздоровел.

Также смотрите: На Харьковщине коронавируса нет, его диагностировали у харьковчанки, которая находится в Киевской области, - Кучер. ВИДЕО

По данным ЦОЗ, еще 1 случай COVID-19 подтвержден в Киевской области.

Таким образом, всего в Украине - 40 случаев инфицирования коронавирусом. В т.ч. Черновицкая область - 25, Киевская - 3, Киев - 3, Житомирская - 2, Днепропетровская - 2, Ивано-Франковская - 2, Донецкая - 1, Харьковская - 1, Львовская - 1.

10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав 01

10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав 02

Также читайте: У четверых молдаван, недавно посещавших Почаевскую лавру, выявили коронавирус, – Додон

Источник: https://censor.net.ua/n3183201
 
 
 Топ комментарии
 
Вот она, политика всех вернуть и любой ценой. А карантин до задницы, когда от расчитан на самосознание людей. А мозг включить и всех кто за рубежом оставить на карантине в стране пребывания не додумался. Зато всех завозят десятками тысяч, а из них половина безсимптомных носителей.
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А точніше ЗЄлєбобізм головного мозку то ваше всьо.
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Еще неделька и счет пойдет на сотни.. Спасибо клоуну, он сделал все что возможно для максимального распространения заразы... Завезти десятки тысяч носителей и распустить их по стране - это гениальный ход..
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А точніше ЗЄлєбобізм головного мозку то ваше всьо.
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ну сукин сын проздравил так проздравил сегодня с улыбкой на глазах и гы гы ура у нас первый выздоровший ага а небесная канцелярия имеет свои иные мнения..на сей счет.... 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9294
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В Чернівецькій області потрібно перекривати дороги і блокувати обласний центр!
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Ти дурбецел, хоча кому я це кажу, виборцю зеленського......
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Жду с нетерпением известий о COVID-19 с Банковой. Очень жду!
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Ну фсе, СЛИВАЙТЕ ВОДУ, ТУШИТЕ СВЕЧИ
Мы все умрем! Ааааааааааааааааа Апокалипсис опять!!!!!
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просто шикарно отпраздновали приезд и 8 марта...
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Вот она, политика всех вернуть и любой ценой. А карантин до задницы, когда от расчитан на самосознание людей. А мозг включить и всех кто за рубежом оставить на карантине в стране пребывания не додумался. Зато всех завозят десятками тысяч, а из них половина безсимптомных носителей.
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Яка країна залишила своїх громадян на примусовий карантин в країні перебування?
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Та нічого б він не залишив. Всі порохоботи, як і їх "гетьман" розумні заднім числом.
Зараз вони "знають" що треба було діяти тоді (хоча тоді вони мовчали), але не знають що треба робити далі. І так буде продовжуватись в залежності від розвитку епідемії.
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Вы знаете господа из Германии,что ваша страна на почётном 4-м месте по заболеваниям коронавирусом. Всё бы ничего и сочувствие хочется высказать.Но вспомнишь беспринципность и озабоченность Меркель,так мысли про бумеранг приходят.Не стоит вам дискутировать.Лучше просто читайте другие комментарии.
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Перемога - коронавірус привезли з-за бугра.
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О эпичном карантине в Новых Санжарах будут слагать легенды...
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Ели бы 10 заразились по правде ,то все депутаты с кабинетом министров сбежали бы на Московию 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7611
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39 случаев инфицирования коронавирусомИсточник: https://censor.net.ua/n3183201

Города изолированы, метро закрыто, все в масках...
ЭТО ПЕСТЕЦ !!!!
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і шо? вільні ринки. хто платить той купує. + з італією ми не воюємо. от в росіі українські маски - то був би злочин.
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В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса.

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.
Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой.
После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.
Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.
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Украина спасет мир... (сарказм, если что...)
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Еще неделька и счет пойдет на сотни.. Спасибо клоуну, он сделал все что возможно для максимального распространения заразы... Завезти десятки тысяч носителей и распустить их по стране - это гениальный ход..
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а надо было их сжечь живьем, как в Новых Санжарах ?
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сначала кто то добивался отмены виз для десятков тысяч носителей и выпускал милионы носителей на заработки
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зАРАЗА ПРЕТ ОТОВСЮДУ. с сРАШКОЙ СКОРО ТОЖЕ КОРДОН ПЕРЕРОЮТ ТАМ - ЖОПА
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Александр Лукашенко проговорился, что в России "пожар" с коронавирусом

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0j56fOv2o
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Верю карте ВОЗ.
И красноречивой карте распространения по Украине, где пылает не Харьков, а Черновцы.
И истории заразившихся - все из ЕС
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що за нісенітниці ти верзеш? До чого тут безвіз? Наче до безвізу заробітчани не їздили в ЄС на роботу. Я пам'ятаю 2012, 13 роки, коли по робочу візу стояли величезні черги людей у візових центрах, і це не в західних областях, а в мене в Дніпрі. Приплітаєш хєрню різну. Господи, який же ж в нас народ тупуватий та неосвічений (((.. Від цього стає моторошно.
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чи ти не наш, га, свіжоспечений боте?
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да все прекрасно понимают, что это не новые случаи появились... это просто начали доходить тесты на короновирус до больниц в Украине...
Если большинство граждан проверить на тесты по короновирусы, то зараженных будут в сотни раз больше...
Просто многие даже не подозревают, что они заражены, болеют и являются разнозчиками короновируса. Ибо у них болезнь протекает безсимптомно.
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Черновцы скоро можно будет считать очагом вируса.
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свиным гриппом 225 случаев было в Украине и умерло 17.
и все обошлось без закрытия метро и т.д...
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Короновирус это не грипп, это разные вирусы. Симптоматика просто похожая. Свиной грипп эта та же испанка 100 лет назад которой переболело ~ 30% населения планеты, и умерло 50-100 млн. К свиному гриппу у людей есть уже иммунитет, а это новый вирус для людей.
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Чтобы противостоять эпидемии коронавируса, нужно отказаться от алкоголя и курения и заниматься спортом. К примеру, сигареты только увеличат риск развития тяжёлой формы заболевания. -Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите.
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Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
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ну от і відрахуйте 14 днів назад - ото вірус і заїхав. далі буде веселіше і як по мслу.
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Говорят от коронавируса помогает смотреть Комаровского по ютубу не менее 8 часов в день.
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а еще говорят, что если скотов смотреть, то наступает звиздец экономике.
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Теперь умножаем эту цифру на 3,5 (именно сколько людей мог заразить каждый) получится 35, и ещё раз умножаем на 3,5 получается 122. Вот сколько будет заболевших в ближайшие дни. Ну и дальше в такой же прогрессии вирус будет распространяться. Если не начнут тестировать всех кто контактировал с заболевшими и не будут сажать на строгий карантин то этот рост не остановить пока большинство людей не переболеет.
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мрази зеленые, это все на вашей совести.
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є припущення, що коронавірус влітку зійде нанівець, але чомусь є сумніви. В Італії вже майже літо, температура повітря вже давно десь 17 - 20 градусів, але що там коїться, це важко пояснити.
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Хоть +30 будет на улице не куда он не денится, он же в организьме живет, а там ему 36 и выше устраивает
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ну всі інші вірусні грипи ж кудись діваються. Свинячий, інші пташині також. Ці заяви лунали від лікарів. Напевно вони трохи в курсі про умови існування та виживання вірусів.
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Молодец Зелень гулять так гулять...Дебилы...
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Better call Orko

@emrgnc_doc


Чувіха, яку ми завозили в неділю вночі в інфекційну з підозрою на короночку, дала інтерв'ю, де висказала свій хейт умовам в лікарні (та, то та сама, по дорозі до якої ми знімали відос-атвєтку полякам і яка просила не везти її в Санжари)).
Інфекційну вона-то обісрала, але, як то кажуть, диявол ховається в деталях. Вона чітко каже, шо повернулась з Єгипту і ще в п'ятницю викликала "швидку", бо було зле. Тоді бригада приїхала без захисту (бо вона походу не сказала за епіданамнез).

І о, яка іронія долі, її поклали в бокс з женщіною, яка так само хй клала казати, шо вернулась з-за кордону і тому на її температурку послали звичайну перемишлянську бригаду (їх посадили на карантин до результатів тестів тої пацієнтки).

От до чого я веду - завжди, просто блть завжди говоріть лікарям правду про все, бо замовчування - це блдська гра з вашими (а у випадку з короною - і чужими) здоров'ям і життям.

Бо от того вечора був ще один унікал, який вирішив нам не палитись, шо захавав трохи класних таблєток під водку з дружбаном і чуть не зробив нам головняк. Добре шо я згадав старі-добрі локальні київські протоколи і ввів антидот, на якому тіпа відпустило повністю.

Тому так, ми повинні знати взагалі все-все-все, бо в таких випадках правда - часто ціна вашого життя.

А, ну і, власне, сама стаття, якшо цікаво (добре шо в неї таки грип і ще одна бригада обійдеться без карантину) http://tvoemisto.tv/exclusive/slava_bogu_shcho_ya_ne_zarazylasya__patsiientka_yaku_vypysaly_z_lvivskoi_infektsiynoi_likarni_107532.html
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