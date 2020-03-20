 10 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, - Минздрав (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Пациент, у которого первого был зафиксирован COVID-19 уже выздоровел.
По данным ЦОЗ, еще 1 случай COVID-19 подтвержден в Киевской области.
Таким образом, всего в Украине - 40 случаев инфицирования коронавирусом. В т.ч. Черновицкая область - 25, Киевская - 3, Киев - 3, Житомирская - 2, Днепропетровская - 2, Ивано-Франковская - 2, Донецкая - 1, Харьковская - 1, Львовская - 1.
Мы все умрем! Ааааааааааааааааа Апокалипсис опять!!!!!
Зараз вони "знають" що треба було діяти тоді (хоча тоді вони мовчали), але не знають що треба робити далі. І так буде продовжуватись в залежності від розвитку епідемії.
Города изолированы, метро закрыто, все в масках...
ЭТО ПЕСТЕЦ !!!!
Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.
Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой.
После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.
Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0j56fOv2o
И красноречивой карте распространения по Украине, где пылает не Харьков, а Черновцы.
И истории заразившихся - все из ЕС
Если большинство граждан проверить на тесты по короновирусы, то зараженных будут в сотни раз больше...
Просто многие даже не подозревают, что они заражены, болеют и являются разнозчиками короновируса. Ибо у них болезнь протекает безсимптомно.
и все обошлось без закрытия метро и т.д...
Better call Orko
@emrgnc_doc
Чувіха, яку ми завозили в неділю вночі в інфекційну з підозрою на короночку, дала інтерв'ю, де висказала свій хейт умовам в лікарні (та, то та сама, по дорозі до якої ми знімали відос-атвєтку полякам і яка просила не везти її в Санжари)).
Інфекційну вона-то обісрала, але, як то кажуть, диявол ховається в деталях. Вона чітко каже, шо повернулась з Єгипту і ще в п'ятницю викликала "швидку", бо було зле. Тоді бригада приїхала без захисту (бо вона походу не сказала за епіданамнез).
І о, яка іронія долі, її поклали в бокс з женщіною, яка так само хй клала казати, шо вернулась з-за кордону і тому на її температурку послали звичайну перемишлянську бригаду (їх посадили на карантин до результатів тестів тої пацієнтки).
От до чого я веду - завжди, просто блть завжди говоріть лікарям правду про все, бо замовчування - це блдська гра з вашими (а у випадку з короною - і чужими) здоров'ям і життям.
Бо от того вечора був ще один унікал, який вирішив нам не палитись, шо захавав трохи класних таблєток під водку з дружбаном і чуть не зробив нам головняк. Добре шо я згадав старі-добрі локальні київські протоколи і ввів антидот, на якому тіпа відпустило повністю.
Тому так, ми повинні знати взагалі все-все-все, бо в таких випадках правда - часто ціна вашого життя.
А, ну і, власне, сама стаття, якшо цікаво (добре шо в неї таки грип і ще одна бригада обійдеться без карантину) http://tvoemisto.tv/exclusive/slava_bogu_shcho_ya_ne_zarazylasya__patsiientka_yaku_vypysaly_z_lvivskoi_infektsiynoi_likarni_107532.html