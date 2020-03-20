 Третья украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко сообщила в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, сегодня (20 марта — ред.) мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. гражданка Украины 1960 года", — сказала она.
Зеленко уточнила, что этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.
Напомним, первая гражданка Украины умерла в Италии от коронавируса 13 марта. 19 марта в провинции Бергамо скончалась вторая украинка.
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На армию стали подзабивать. А что это значит? - Это значит, что нас готовят к "воссоединению".
Від "свинячого грипу (h1n1)" з грудня 2019 десь 50 чоловік, є і діти!
Самый опасный штам это иранский (итальянский)... у которого очень большая смертность.
А есть штам короновируса более щадящий, как в Германии, Британии и Кореи... При нём смертность на порядок меньше чем при иранском, итальянском штаме короновируса.
В понедельник в италии будет 80000 тысяч а умирать будет 1000 в день
https://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-zaregistrirovali-eshche-10-sluchaev-koronavirusa-50077003.html
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
И кстати, тыкай своей козе.
Up her ass
Кстати, тебе, как моей козе, чето не понравилось? Извини, я сегодня не в маске
Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых.