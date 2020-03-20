EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  6547  38
Материалы по теме:
Все про:Италия (1050) карантин (757) смерть (6540) украинцы (3171) заробитчане (403) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 Третья украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД

Министерство иностранных дел подтвердило смерть от коронавируса в Италии уже третьей гражданки Украины.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко сообщила в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта — ред.) мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. гражданка Украины 1960 года", — сказала она.

Зеленко уточнила, что этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Напомним, первая гражданка Украины умерла в Италии от коронавируса 13 марта. 19 марта в провинции Бергамо скончалась вторая украинка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Объединяем усилия для разблокирования товаротранспортного сообщения и возвращаем самолетом из Рима 125 украинцев, - Зеленский провел разговор с премьером Италии Конте

Источник: https://censor.net.ua/n3183200
 
 
 Топ комментарии
 
На деньги, которые зарабатывают и посылают домой эти "дупамои" , живет вся украинская экономика.
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
 показать весь комментарий
 
Да вчера только от снайперской пули кацапского пидараса погиб украинский воин... как-то потери фронтовые отошли на задний план...увы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скільки українців в Україні за ці дні,померло за різних причин?
 показать весь комментарий
 
 
Freken Щоб казали за всіх.А не розводили паніку.Бо паніка призведе до краху України.Вже призводить.
 показать весь комментарий
 
 
Винна буде тільки паніка? А недолуге керівництво - ні?
 показать весь комментарий
 
Да вчера только от снайперской пули кацапского ******** погиб украинский воин... как-то потери фронтовые отошли на задний план...увы
 показать весь комментарий
 
 
Всем похиба. Это ж Зели ставленник сказал, что это больше не война с сРашкой, а "внутриукраинский конфликт".
На армию стали подзабивать. А что это значит? - Это значит, что нас готовят к "воссоединению".
 показать весь комментарий
 
 
XENOmorph X e9763c3a

Від "свинячого грипу (h1n1)" з грудня 2019 десь 50 чоловік, є і діти!
 показать весь комментарий
 
Сегодня с удивлением узнал, что есть несколько штамов этого короновируса.
Самый опасный штам это иранский (итальянский)... у которого очень большая смертность.
А есть штам короновируса более щадящий, как в Германии, Британии и Кореи... При нём смертность на порядок меньше чем при иранском, итальянском штаме короновируса.
 показать весь комментарий
 
Где то час назад, в студии прямого канала это озвучил политолог Раимов.
 показать весь комментарий
 
Так именно итальянский нам и импортировали.
 показать весь комментарий
 
1Коронавирус в Украине продолжил набирать обороты - заболели уже 29 человек в разных областях и 3 из них умерли. В мире самая тревожная ситуация в Италии - там заразились более 47 тысячи человек
В понедельник в италии будет 80000 тысяч а умирать будет 1000 в день
 показать весь комментарий
 
Статистика растет ещё 10 новых случаев в Черновцах. Город закрывают.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно,а шо там з Новыми Санжарами,уже открыли?На Ц.Н. писали шо в Китае "Корону"уже победили.Может их назад вернуть.
 показать весь комментарий
 
А почему ты только Италию берёшь... Почему не говоришь о Германии, где и в помине нет таких массовых смертей от короновируса?
 показать весь комментарий
 
А ты что в равной по возможностям стране живешь?и каким образом германские показатели отменяют кромешный ад в италии?ты хочешь сказать что будет как у немцев?
 показать весь комментарий
 
 
Уже 39.((( За последние часы подтвердили 10 новых случаев инфицирования в Черновицкой области.
https://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-zaregistrirovali-eshche-10-sluchaev-koronavirusa-50077003.html
 показать весь комментарий
 
Про погибающих на Донбассе уже никто не вспоминает, все оплакивают итальянских дупамоев.
 показать весь комментарий
 
 
На деньги, которые зарабатывают и посылают домой эти "дупамои" , живет вся украинская экономика.
Ну и на европейские подачки.
Ты тоже , в том числе.
И эти люди , работающие тяжело и много, заслуживают самого большого уважения
Го.но вреде тебя- нет.
Гнида ты.
 показать весь комментарий
 
 
оу.. А ты, конечно же, бесплатный штатный поборник справедливости)
 показать весь комментарий
 
 
Справедливость должна быть во всем и всегда.
И кстати, тыкай своей козе.
Up her ass
 показать весь комментарий
 
 
Должна быть. Она и есть. Кто жопки моет, кто справедливость блюдит на Цензоре, кто в окопе сидит....
Кстати, тебе, как моей козе, чето не понравилось? Извини, я сегодня не в маске
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто про них не забув, в новинах так само говориться про загиблих воїнів як і завжди, то про тебе,дурака з немитою дупою,ніхто не згадає.
 показать весь комментарий
 
 
Надо закрыть границу с русаками, сегодня прекрасная возможность.
 показать весь комментарий
 
Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
 показать весь комментарий
 
Мля... НУ и что? Люди умирают. Каждую минуту кто-то умирает. Пусть я "сухарь", но я не вижу причину для скорьби. Умрут ВСЕ
 показать весь комментарий
 
 
Три простых совета о том, как себя вести в условиях пандемии коронавируса.
Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых.
 показать весь комментарий
 
жевательная резинка защищает ваши зубы с утра до вечера,а ночью КАРИЕС!
 показать весь комментарий
 
Як військовий - відповідально заявляю: ЖОДЕН коронавірус не зробить за нас гарно нашу роботу ! То ж мастіть зброю і стріляйте недобитків-москалів!
 показать весь комментарий
 
 
Нет щоб троллей косить коронавирусу, а нормальных оставить в живых.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх