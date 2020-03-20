 Третья украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко сообщила в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта — ред.) мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. гражданка Украины 1960 года", — сказала она.

Зеленко уточнила, что этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Напомним, первая гражданка Украины умерла в Италии от коронавируса 13 марта. 19 марта в провинции Бергамо скончалась вторая украинка.

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