 Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Шмыгаль отметил, что сегодня на заседании Кабинета министров было принято решение о том, что был облегчен режим растамаживания и снят режим налогообложения для товаров медицинского характера, ввозимых в Украину.
По его словам теперь "растаможить такой товар можно за один день".
Шмыгаль подчеркнул, что завтра ожидается прилет самолета из Китая, с медицинским оборудованием, которое будет растаможено по новым правилам.
Премьер заявил о том, что сейчас обострилась конкуренция и за медицинское оборудование, и за средства индивидуальной защиты и даже за врачей, которым развитые страны предлагают лучшие условия работы.
"Кругом ситуация одинаковая - не хватает медицинского оборудования, масок во всем мире", - резюмирова Шмыгаль.
Где, ****, маски
и почему Баканов тебя, ч'рта, не ищет ?
А українські маски роздаються безкоштовно у Іспанії
🤔
Почему?
Потому что я их продал))))😃
Крадуцкий
В реальности им всем насрать на простых людей.
Купить где-то, ещё и откатив на этом нехило - ума не надо. Вы же, пенёк, государство. У вас ресурсы практически неограничены. Просто мозгов нет и патриотов нет - все либо воры либо отобранные по конкурсу удурки-какократы.
Ясно, хто мародери на крові, і хто винен у смертях?
А "сноситєлі барих" будуть дивитись 95 квартал..і сватофф..Бо заслужили..
Поздно пить боржоми...