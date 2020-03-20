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 Общество, Здоровье
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 Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что благодаря принятым Кабмином мерам, привезенное в страну медицинское оборудование можно будет растаможить за один день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". 

Шмыгаль отметил, что сегодня на заседании Кабинета министров было принято решение о том, что был облегчен режим растамаживания и снят режим налогообложения для товаров медицинского характера, ввозимых в Украину. 

По его словам теперь "растаможить такой товар можно за один день".

Шмыгаль подчеркнул, что завтра ожидается прилет самолета из Китая, с медицинским оборудованием, которое будет растаможено по новым правилам. 

Премьер заявил о том, что сейчас обострилась конкуренция и за медицинское оборудование, и за средства индивидуальной защиты и даже за врачей, которым развитые страны предлагают лучшие условия работы. 

"Кругом ситуация одинаковая - не хватает медицинского оборудования, масок во всем мире", - резюмирова Шмыгаль.

Также читайте: Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3183199
 
 
 Топ комментарии
 
Обов'язково наліпіть на кожний апарат стікер «Фонд Порошенка рятує твоє життя». Щоб кожному тупому і зазомбованому зелебобу, який потрапив під апарат, цей напис муляв очі. Може тоді до них дійде, хто дійсно турбується про громадян України, а хто ловить хайп по зомбоящику.Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9345
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Здравствуй, Радуцкий.

Где, сука, маски

и почему Баканов тебя, ч'рта, не ищет ?
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Интересно, а сколько Зеля перед выборами заплатил за анализы в его"Евролабе"?Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1163
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Здравствуй, Радуцкий.

Где, ****, маски

и почему Баканов тебя, ч'рта, не ищет ?
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Зелених Бариг на нари!
А українські маски роздаються безкоштовно у Іспанії
🤔
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Шмаркля не торгує на крові. Воно обмінює житті українців на бабло.
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Что бы быстро растаможить то таможне нужно проплатить.
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Украинцам не нужны маски!
Почему?
Потому что я их продал))))😃
Крадуцкий
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100% , где **** спирт в аптеках для дезинфекции ?
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бабаньки під час Майдану теж закупили по 20 мішків деякі.. а потім і алєвтіна і кріси конєчно же Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1421
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А они будут то с пандемией ой мля ой дураки ой дураки
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только один пиар от всех представителей власти... и больше ничего.
В реальности им всем насрать на простых людей.
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Саакашвили, при котором в Грузии растаможка стала проходить за 1 час, сейчас в оторопи?
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1В Херсоне умерла женщина, Гусев говорит двусторонняя пневмония. Есть результаты тестов, через минуту говорит, что тестов в Украине нет. Еще через минуту, даже не может толком проговорить написанное ему заботливой рукой на листике послание в массы
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Своё построить, как всегда, слабо. Медзаводов уйма, оборонпром стоит. Олигархи, которых нехило дотируют, заводы покупают за бугром, на дотационные деньги. Откуда же экономика вырастет?
Купить где-то, ещё и откатив на этом нехило - ума не надо. Вы же, пенёк, государство. У вас ресурсы практически неограничены. Просто мозгов нет и патриотов нет - все либо воры либо отобранные по конкурсу удурки-какократы.
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Тут през по телеку поздравляет нас с первым выздоровевшим, ну шо неху.во трое умерло-один выздоровел. Поздравляю.
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Дениска, меня не пускают в госучреждения, потому что я без гребаной маски, которую я не могу купить, потому что их нигде нет... А у меня работа связанная с транспортом...
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Обов'язково наліпіть на кожний апарат стікер «Фонд Порошенка рятує твоє життя». Щоб кожному тупому і зазомбованому зелебобу, який потрапив під апарат, цей напис муляв очі. Може тоді до них дійде, хто дійсно турбується про громадян України, а хто ловить хайп по зомбоящику.Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9345
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вони скажуть-накрав і тепер корчить із себе щедрого.. безнадійні...
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Один друг президента вивіз із України маски, другий підняв ціни на авіабілети. І тільки Порошенко - мародер проклятий.
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Клятий Порох.. розвалив економіку-поставив зеленого засранця замість себе-а сам депутатиком затесався.. тіпо-я не я і хата не моя Ми зняли обмеження, і зараз товари медичного призначення можна буде розмитнити за один день, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6959
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За бездіяльності Зеленського з України вивезено щонайменше 983 тон медичних масок. В середньому маска важить 5 г, це щонайменше 196 мільйонів масок. Всі маршрутки сьогодні були забиті людьми БЕЗ МАСОК, тому що ЇХ НЕМА.
Ясно, хто мародери на крові, і хто винен у смертях?
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як для цукру-то потрібно 17 вагонів по 60 т. а для масок 40..
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Це вже не смішно, покличте дорослих. Погралися зелепупенки і хватить.
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Интересно, а сколько Зеля перед выборами заплатил за анализы в его"Евролабе"?Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1163
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Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день..для відправки в Іспанію..

А "сноситєлі барих" будуть дивитись 95 квартал..і сватофф..Бо заслужили.. Мы сняли ограничения, и сейчас товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 343
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растаможить маски на вывоз без задержки , в это верю
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Терпіти не можу зе, проте завжди потрібне підтвердження (фото, відео, накладні). Бо у суперечці пост у ФБ не може бути доказом.
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Если бы тушенку ленд лизовскую в 41 г сутки растомаживали , через сколько минут расстреляли наркома продовольствия Ми зняли обмеження, і зараз товари медичного призначення можна буде розмитнити за один день, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4063
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По справжньому незалежний від олігаршонків президент під час надзвичайної ситуації в країні, коли є загроза масової гибелі громадян, не має просити. Він має відбирати. Силоміць, шантажем, погрозами. У будь - якій формі. І мільйони такого підтримають на всі 100%.Ми зняли обмеження, і зараз товари медичного призначення можна буде розмитнити за один день, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7077
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товары медицинского назначения можно будет растаможить за один день..

Поздно пить боржоми...
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Кто то трошки бабок срежет,ну-ка,угадайте,кто?
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Такс... А як протягти під цю тему автівки та електроніку?)))
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