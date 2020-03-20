 "Кто-то, возможно, умрет. Список сдвинется, кто-то придет новый", - "слуга народа" Потураев об угрозе инфицирования нардепов коронавирусом

Об этом Потураев заявил в интервью 24 каналу, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех партиях списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", - сказал депутат.

Потураев сообщил, что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди других депутатов в Раде нет, - Разумков

При этом "слуга народа" уверен, что если в Раде начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, и коронавирусом переболеют все депутаты.