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 "Кто-то, возможно, умрет. Список сдвинется, кто-то придет новый", - "слуга народа" Потураев об угрозе инфицирования нардепов коронавирусом

Нардеп из фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что работа Верховной Рады из-за коронавируса не остановится. В случае смерти отдельных нардепов от коронавируса, их заменят следующие в избирательном списке.

Об этом Потураев заявил в интервью 24 каналу, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. Во всех партиях списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", - сказал депутат.

Потураев сообщил,  что все депутаты, которые виделись с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, сделали экспресс-тесты и результат оказался отрицательным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди других депутатов в Раде нет, - Разумков

При этом "слуга народа" уверен, что если в Раде начнется реализация так называемых цепей заражения, то весь парламент будет заражен, и коронавирусом переболеют все депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3183197
 
   
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О, Ермак оказывается вчера заявил об эвакуации заболевших на Covid19 из ОРДЛО
Ну, у нас два вопроса, как всегда:
- куда эвакуировпть будем?
к Авакову на дачу или в пустующиеквартиры Зеленского?
- чем лечить?
клизмой и парацетомолом, которую будет ставить «принцесса оманская» Ленка?
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Гарна новина для пересічних членів зекоманди - все ще є шанс на соціальний ліфт... "Кто-то, возможно, умрет. Список сдвинется, кто-то придет новый", - "слуга народа" Потураев об угрозе инфицирования нардепов коронавирусом - Цензор.НЕТ 4291
"Кто-то, возможно, умрет. Список сдвинется, кто-то придет новый", - "слуга народа" Потураев об угрозе инфицирования нардепов коронавирусом - Цензор.НЕТ 2472
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