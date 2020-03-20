EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  9940  46
Материалы по теме:
Все про:Индия (183) карантин (757) украинцы (3171) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 Ввели комендантский час, работы нет, денег нет, - более 200 украинцев не могут вернуться на родину из Индии

Индия с 22 марта отменяет все регулярные международные авиарейсы. Посольство Украины в Индии пока не может с уверенностью сказать, будут ли эвакуировать украинцев из этой страны.

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Индии украинка Вероника Цукерман, информирует Цензор.НЕТ. У нее был билет на родину, но границы закрыли за 3 дня до вылета.

Вероника написала, что обратилась к консулу и зарегистрировалась в системе "ДРУГ". Ей сказали, что 20 марта может быть самолет, но никакого самолета нет, а украинцев призывают "ждать инструкций".

"Мне и таким, как я, украинцам придется сидеть в стране, где ввели комендантский час, где нет работы, денег. В чате украинцы просят у друг друга помощи и подселять к себе других потому, что много кто просто остался на улице", — написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому (обновлено)

Женщина привела цитату из разговора с горячей линией посольства: "К сожалению, несмотря на все наши усилия и требования прислать из Украины самолеты для эвакуации наших граждан остаются без результатов. Сейчас мы даже не имеем подтверждения, что такие спецрейсы будуть. У нас есть только ответ позавчера от Госавиаслужбы Украины, что изучается возможность эвакуации, сообщите количество и предоставьте списки тех, кто претендует на эвакуацию. Вот мы и готовим эти списки, и посылаем их с обновлениями в Украине каждый вечер", — процитировала беседу женщина.

Также на Цензор.НЕТ: Почти 30 тыс. граждан вернулись в Украину и еще столько же ожидают, - глава МИД Кулеба

Брат Вероники, Станислав Корниенко, написал, что в общем Телеграм-чате, в котором объединились застрявшие в Индии украинцы, больше 200 человек, а желающих улететь на родину — еще больше.

Ввели комендантский час, работы нет, денег нет, - более 200 украинцев не могут вернуться на родину из Индии 01
Ввели комендантский час, работы нет, денег нет, - более 200 украинцев не могут вернуться на родину из Индии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183196
 
 
 Топ комментарии
 
Пожалейте Украину оставайтесь там
 показать весь комментарий
 
Та шо вы гоните? На ГОА дешёвые еда, жильё, канабис. Живите пока карантин не кончится, перед начальством есть отмазка. Хотя... через пару недель сезон заканчивается... и люди не хотят сидеть под дождём за свой счёт((
 показать весь комментарий
 
Насмотрелись орла и решки и со 100$ поперлись в Индию? Аххххххх вышлем самолёт, готовьтесь, 20млн грн заправка самолёта и всё будет гуд. Рядом Китай, уже отпускает рейсы, дуйте туда.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Україна також різна, повертаються в глухі села, де дідько на добраніч каже. І там починається справжній ад.
 показать весь комментарий
 
 
Та й себе б пожаліли - там більше шансів вижити.
 показать весь комментарий
 
 
Они просто маладцы, знают что транспорт хоть как ходит, кто-то пытается до работы доползти! У нас все так уверены в себе, что они бессмертны.
 показать весь комментарий
 
Клоун должен добить страну, отправит личный самолет. Хотя и так уже сделал по максимуму.
 показать весь комментарий
 
 
на верблюдах пусть возвращаются и карантин пройдут по пути
 показать весь комментарий
 
Які верблюди? З Індією відкрите тільки слоняче сполучення!
 показать весь комментарий
 
Та шо вы гоните? На ГОА дешёвые еда, жильё, канабис. Живите пока карантин не кончится, перед начальством есть отмазка. Хотя... через пару недель сезон заканчивается... и люди не хотят сидеть под дождём за свой счёт((
 показать весь комментарий
 
 
100%) башкой думали когда сдавали тут квартиры и на полгода уезжали от зимы?... накурились, надышались... добро пожаловать в реальность...без вас тошно.
 показать весь комментарий
 
 
денег нет!!!! нУ ДУРАКА ВКЛЮЧАЮТ. А какого вы туда ехали??? Что Путин на выселение отправил??? Капусты нарубили Ба теперь на халяву -ЗАБЕРИТЕ НАС.
 показать весь комментарий
 
Насмотрелись орла и решки и со 100$ поперлись в Индию? Аххххххх вышлем самолёт, готовьтесь, 20млн грн заправка самолёта и всё будет гуд. Рядом Китай, уже отпускает рейсы, дуйте туда.
 показать весь комментарий
 
 
Про 100$ я не шутил.
Но ситуация как я понял другая. Украина не пускает. Ну так через РФ, Беларусь, Молдова, Словакия,Польша. Если есть карта привата или другого, то попробуй взять кредит или друзья пусть скинут бабла.
 показать весь комментарий
 
Українки-сироти на прізвище Цукерман можуть звернутися по допомогу в посольство Ізраїля.
 показать весь комментарий
 
Так у нас ще гірше хочуть зробити.Так що вони ще можуть пожалкувати.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было думать прежде чем валить так далеко и всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
 показать весь комментарий
 
 
Так країна давал 4 дні, щоб зібрати манатки і вилетіти додому. Але ж ні, хтось має йти пішком 10 км на роботу, хтось стояти в кілометровій черзі, чекаючи на автобус, а за кимось треба окремий літак відправляти нахаляву!
 показать весь комментарий
 
 
Надо было думать прежде чем валить так далеко и всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
И внутри тоже - всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
 показать весь комментарий
 
 
Негайно спец борт направити в Індію!!! Більше хайпу, більше піару! Сфоткались і розбіжались по Україні нести світло COVID-19 в самі віддалені куточки нашої батьківщини.
 показать весь комментарий
 
 
денег нет ? а на кой куй вы туда без денег ехали ?
 показать весь комментарий
 
 
сидите там -у нас сейчас всё тоже очень дорого..., а у вас денег нету
 показать весь комментарий
 
 
Німці ондо за останній тиждень евакуювали своїх громадян - 96 тисяч - з усього світу, а тут з Індії не можуть ***** забрати 200 людей (
 показать весь комментарий
 
Если за месяц не заболеют - ждите рейс!
 показать весь комментарий
 
кого забирать , тех кто сдаёт свои квартиры в Киеве, Харькове , Одессе по штуке -две бакинских и яйца-жопы греют на Гоа...не бедные люди там сидят ...
 показать весь комментарий
 
 
Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії - Цензор.НЕТ 9839
Похоже они просят или требуют вернуть прямой рейс? Деньги то у них должны быть на дорогу? Нет денег? Почему эвакуировать нужно - им угрожает отдых и бесплатный перелёт? При чём тут Зеленский? Я в шоке
 показать весь комментарий
 
це громадяни Німеччини, і крапка! Вони попросили - їх евакуювали. І ніхто не питав їх на яких препаратах сидите? За скільки свої квартири здаєте в Берліні бідним людям, та іншу хрень. Ось це рельной варіант коли дійсно Своїх не бросают
 показать весь комментарий
 
Німці ще пожалкують, а всіх петріотів закордоння у Санжари звезти неможливо. Он наші трударі із Шарм-еш-Шейха також ніяк вибратися не можуть...
В Італії наших 240+ тисяч - чим будемо вивозити? А серед них є вже дві жертви коронавіруса.

В Китаї вже другий день не можуть виявити вітчизняно коронавіруса - все тільки імпорт.
І число тих випадків зростає... Всіх, хто прибуває з-за кордону, китайці "бєз базара" відправляють у двотижневий карантин. Літаками розвозять по всьому світу мільйони захисних масок та тестів на коронавірус. Хтось чув, як вони вивозять додому із уражених епідемією країн своїх загулявших вуханів? Скільки вже вивезли?

 показать весь комментарий
 
давай купи торчкам билеты за свой счет...
 показать весь комментарий
 
 
я тут яким боком ? У вас немає свого уряду ?
 показать весь комментарий
 
Что в Индии тоже эпидемия?
Тогда песец жителям планеты Земля-это не Китай, там порядок не смогут навести.
 показать весь комментарий
 
Индусов эпидемии не возьмут В результате эволюции те кто мог бы умереть от заразы в том бардаке вымерли уже давно.
 показать весь комментарий
 
 
"нас здеся кинули.." - да, пля, привезли, забрали деньги и оставили....
 показать весь комментарий
 
 
Ну что за люди, у них было 2 месяца чтоб вернутся домой, а как вылеты отменили они поднимают вот что мол их спасти надо.
 показать весь комментарий
 
За квиток не хотіли платити, а так нахаляву привезуть, ще й в своїх влогах та інстаграмах хайпануть нормально - як долетіли, що їли, чим какали.
 показать весь комментарий
 
 
Индия это та страна как раз что в которую я бы если и решился ехать то осознавал бы что могу сдохнуть и так а не конкретно от корона вирусов.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл их всех собирать и везти обратно? Пусть там сидят.
 показать весь комментарий
 
 
прежде чем переться в страны 3 го мира,посмотрите фильм Иностранец.(Броснан Пирс и Джеки Чан).А уже тогда решайте..
Чуток под расслабились,ребята...
 показать весь комментарий
 
Знали ситуацию. КАКОГО БАРСИКА РЫПАТЬСЯ
 показать весь комментарий
 
пускай валит во Владимир или Нижний Новгород посмотрите ее страницу в фейсбуке и фото я так понимаю ее вторая половинка из Мордора пускай роисся ее и спасаетВвели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії - Цензор.НЕТ 3611
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх