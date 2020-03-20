 Ввели комендантский час, работы нет, денег нет, - более 200 украинцев не могут вернуться на родину из Индии

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Индии украинка Вероника Цукерман, информирует Цензор.НЕТ. У нее был билет на родину, но границы закрыли за 3 дня до вылета.
Вероника написала, что обратилась к консулу и зарегистрировалась в системе "ДРУГ". Ей сказали, что 20 марта может быть самолет, но никакого самолета нет, а украинцев призывают "ждать инструкций".
"Мне и таким, как я, украинцам придется сидеть в стране, где ввели комендантский час, где нет работы, денег. В чате украинцы просят у друг друга помощи и подселять к себе других потому, что много кто просто остался на улице", — написала она.
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Женщина привела цитату из разговора с горячей линией посольства: "К сожалению, несмотря на все наши усилия и требования прислать из Украины самолеты для эвакуации наших граждан остаются без результатов. Сейчас мы даже не имеем подтверждения, что такие спецрейсы будуть. У нас есть только ответ позавчера от Госавиаслужбы Украины, что изучается возможность эвакуации, сообщите количество и предоставьте списки тех, кто претендует на эвакуацию. Вот мы и готовим эти списки, и посылаем их с обновлениями в Украине каждый вечер", — процитировала беседу женщина.
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Брат Вероники, Станислав Корниенко, написал, что в общем Телеграм-чате, в котором объединились застрявшие в Индии украинцы, больше 200 человек, а желающих улететь на родину — еще больше.
Но ситуация как я понял другая. Украина не пускает. Ну так через РФ, Беларусь, Молдова, Словакия,Польша. Если есть карта привата или другого, то попробуй взять кредит или друзья пусть скинут бабла.
И внутри тоже - всегда рассчитывать только на себя а не на страну...
Похоже они просят или требуют вернуть прямой рейс? Деньги то у них должны быть на дорогу? Нет денег? Почему эвакуировать нужно - им угрожает отдых и бесплатный перелёт? При чём тут Зеленский? Я в шоке
В Італії наших 240+ тисяч - чим будемо вивозити? А серед них є вже дві жертви коронавіруса.
В Китаї вже другий день не можуть виявити вітчизняно коронавіруса - все тільки імпорт.
І число тих випадків зростає... Всіх, хто прибуває з-за кордону, китайці "бєз базара" відправляють у двотижневий карантин. Літаками розвозять по всьому світу мільйони захисних масок та тестів на коронавірус. Хтось чув, як вони вивозять додому із уражених епідемією країн своїх загулявших вуханів? Скільки вже вивезли?
Тогда песец жителям планеты Земля-это не Китай, там порядок не смогут навести.
Чуток под расслабились,ребята...