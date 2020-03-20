 Чрезвычайное положение не остановит коронавирус, но окончательно обвалит экономику, - Порошенко

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко отметил, что у президента Зеленского более чем достаточно полномочий, чтобы управлять государством в условиях кризиса.
"Чрезвычайное положение - это комендантский час, цензура, продовольственные карточки - вряд ли уже остановит вирус. А вот экономику - положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас в конце концов не хватит ресурсов на борьбу с корона- и другими вирусами, на зарплаты, пенсии и тому подобное.
А власти у этого президента и так достаточно - гораздо больше, чем у любого из предшественников", - напомнил Порошенко.
Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" выступает за мораторий на внутриполитическую борьбу. Однако и власти должны отказаться от планов под прикрытием коронавируса протянуть сомнительные и опасные для национальных интересов Украины решения.
"Встречное требование к власти - воздерживаться от принятия сомнительных решений, которые вызывают поляризацию и напряжение в обществе, раскалывают его. Вроде идеи подпитать днепровской водой российские военные базы в Крыму. Или протокола о легитимизации российской оккупационной власти на Донбассе, окончательное подписание которого намечено на 25 марта", - предостерег Порошенко.
это так, между прочим....
Сколько денег дал на коронавирус Зеленский ???
Там нечего рушить
Все на подсосе из европейских денег
Всех готовы урыть, чтобы уничтолжить патриотов и Украину, дряни.Все он говорит правильно, а ты, падаль, не кизди из италии, жри вирус и лижи *****, кретин.
Воин ниибаста?
Был бы воин- был бы президентом.
А так....глазурь на торте.
Угроза существования Украины как государства.
Или Панаму это не затронет?
Як там епоха бідності і олігархату вже закінчилась?
Порошок- не Дудаев. Помнишь эту фамилию?
Плрошок- это прослойка в торте рошен.
Ваше унылое божесто.
Против могут быть только жалкое меньшинство ботов!
"Я голосовал за Зеленского !"
Или там будут исключительно злобные дякулы?