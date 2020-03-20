EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  4211  132
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) Радуцкий Михаил (69) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла, - "слуга народа" Радуцкий

Даже когда в Украине станет больше тестов на определение инфицирования коронавирусом, их нет смысла делать всем.

Об этом заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - пояснил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

Радуцкий подчеркнул, что в Украине действует предписание делать тесты людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38.5 градусов и сухой кашель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - нужно звонить в полицию, - "слуга народа" Радуцкий

"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения", - отметил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3183194
 
 
 Топ комментарии
 
Радуцкого ещё не повесили? И даже не арестовали? Украина тяжело больна...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Интересный случай произошел на Ставрополье.Главный эпидемолог Края была в Испании.Заразилась короной и проводила лекции с 300 студентами,потом дала пресс-конференции .В итоге угодила в реанимацию.Главную эпидембольницу Ставрополья закрыли на карантин.
 показать весь комментарий
 
 
«Йух тебе в жопу», зэ -барыга мародёр кРадуцкий
 показать весь комментарий
 
 
для іпохондриків настали важкі часи (хоч вони для них завжди важкі)
 показать весь комментарий
 
Глупые иностранцы, они и не догадываются, что имеет смысл свободно гулять носителям и заражать окружающих до появления симптомов и только потом проверять.
 показать весь комментарий
 
 
Однако есть бессимптомное носительство. Кстати в каком документе сказано про маски в транспорте? Президент опять говорит про 10 человек в маршрутках и 20 в остальном транспорте, а пропускают по 10. Посмотрела постанову Кабмина и таки не больше 10 в любой наземный транспорт.
 показать весь комментарий
 
 
Шмигаль ганяє великі тролейбуси з 10 - ю пасажирами, за наші гроші, засуньте цю нечисть в тролейбус і в Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Сказал бы честно, что денег на тесты нет, просрали за полгода 130 млрд, что Грося оставил в казне.
 показать весь комментарий
 
Когда нос отвалился, тест на реакцию Вассермана проводить уже не надо Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3398
 показать весь комментарий
 
 
Железная логика у Радуцкого! Когда уже есть болезнь -тестировать никого не нужно и так понятно! Весь смысл в раннем выявлении и изоляции бессимптомных. Как это сделала Южная Корея! У меня такое впечатление, что он и на тесты нацелился.
У нас будет миллион тестов - оттестируйте всех, в первую очередь кто вернулся из за границы, контактных, работников магазинов, медработников. Изолируйте положительных
 показать весь комментарий
 
А если есть смысл тестировать людей с признаками(пневмония, температура и т.п.) , то почему их не тестируют? Ась? Райбольницы завалены такими больными. Или этих того, нет смысла?
 показать весь комментарий
 
Путлер считает Медведчука президентом Украины...,два кума, два струна,а балалайка одна...,считает Роман Цымбалюк.
 показать весь комментарий
 
 
Он абсолютно прав! Именно так поступают умные евреи в Израэле.
В первую очередь проверяют "контактных". Лабораторно.
Остальных только по медпоказаниям!
 показать весь комментарий
 
Ну вот и пусть едут работать в Израиле.
 показать весь комментарий
 
 
Партия брехунов вонючих. Да скажите уже что у вас просто нет возможности. Каждый раз какая-то ложь, каждый раз людей пытаются выставить дураками. Сейчас не 1960 год и в нашем селе нет радио, мы видим как во всем мире!!! Зелная чума хватит врать!!!
 показать весь комментарий
 
 
все правильно ГОЯМ не паложено ибо не избранний народ а вот избранному народу распродали все запаси масок и тести делають а ГОЯМ не паложено ибо кто уважает людей избравших телевизир в президенти
 показать весь комментарий
 
 



Данило Яковлев

@ua_danylo


Зарплати військового 10-15 тис. грн!
Медика 5-10 тис. грн!
У Сергія Лещенка понад 300 тис. грн!
Які зарплати такі і перемоги
 показать весь комментарий
 
 
Це так само як і немає сенсу перевірятися на ВІЛ, коли ще намає проявів СНІДу.
Дебіл блд!
 показать весь комментарий
 
 
Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла, - "слуга народа" Радуцкий
Користуючись цим принципом влада зелених недоумків інфікувала українців запустивши в Україну десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки.
 показать весь комментарий
 
 
Ледь не сотню тисяч,що розповзлася повсіх теренах.Італійська статистика помножена на 10 й 20 ,- це,наступний тиждень
 показать весь комментарий
 
Не можу лайкнути таке, друже. Навіть страшно собі уявити, що буде в Україні через 2-3 тижні
 показать весь комментарий
 
Я,не за для лайків,це,пишу...Сам,неможу уявити,те,що бачу й що Зроблено...Але,в цей час вибухає закладка....Дай,тобі Всевишній,хоч,щоськогось)уберегти й уберегтися...Лайки,то лишень - термометр ...,для мене
 показать весь комментарий
 
Мені просто не вкладається в голові, як зелені дегенерати насмілилися скоїти цей злочин. Це ж якими конченими тварюками тре бути
 показать весь комментарий
 
Феєрично Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1103 Тестувати потрібно трупи... Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6689 Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6736 Зедараси й здохнуть,а Зедарасією смердітимуть.Яка неймовірно велика швидкість перетворення двоногих в окретенівших мавп Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2805 Тестування людей на коронавірус без ознак хвороби не має сенсу, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3307
 показать весь комментарий
 
 
Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла
Ххххххххххххххххххх

Радуцкий, не имеет смьісла твое нахождение в ВР
 показать весь комментарий
 
Надо проветривать помещения, стараться не находиться в маленьких помещениях, где есть определённая скученность людей, в нашем обиходе это лифты. Протирать гаджеты, дверные ручки, кнопки лифтов, перила и так далее, карточки, которыми мы тоже расплачиваемся.
 показать весь комментарий
 
Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла

А тестирование людей на коронавирус с признаками болезни тем более уже не имеет смысла.
 показать весь комментарий
 
Радуцький-бреше,що в безсиптомних тест не виявить «корону».Сьогодні виписали мужчину в Чернівцях.Йому зробили два тести,перед тим як сказати,що він вилікувався.Радуцький,як ви там оприділили,що мужик не має «корони»?Чи ви його виписували з температурою 38,5 і сухим кашлем?
P.S.Температура,яка має насторожити -це 37,5.А при 38,5 -людину вже треба інтубувати,не витрачаючи часу на тест.Так тут говорять по новинах.
 показать весь комментарий
 
Вот глупые китаецы всех тестировали, Радуцкого просто у них нет
 показать весь комментарий
 
 
ДУРЕНЬ, людина може бути носієм, а зовнішніх ознак і температури не мати. В Китаї всі ходили в масках і тестували всіх охочих, блін кого ми українці у владі тримаємо?
 показать весь комментарий
 
А тестувати потрібно щоб такий носій у масці обовязково ходив, триндєць спеціаліст довбаний(
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх