 Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - пояснил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

Радуцкий подчеркнул, что в Украине действует предписание делать тесты людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38.5 градусов и сухой кашель.

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"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения", - отметил нардеп.