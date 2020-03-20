 Тестирование людей на коронавирус без признаков болезни не имеет смысла, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, потому что тесты не покажут болезнь, если нет признаков. И на сегодняшний день тесты тоже есть. Да, они есть в незначительном количестве, но они есть и тестирования проводятся. Будет больше тестов - это не означает, что всем тем, у кого нет признаков, надо проходить тестирование. Во-первых, ничего не покажет, во-вторых лучше эти тесты использовать для заболевших людей", - пояснил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.
Радуцкий подчеркнул, что в Украине действует предписание делать тесты людям с такими признаками заболевания, как температура тела выше 38.5 градусов и сухой кашель.
"Я не знаю ни одну страну в мире, даже состоятельные страны, где бы тестирование происходило просто для всего населения", - отметил нардеп.
У нас будет миллион тестов - оттестируйте всех, в первую очередь кто вернулся из за границы, контактных, работников магазинов, медработников. Изолируйте положительных
В первую очередь проверяют "контактных". Лабораторно.
Остальных только по медпоказаниям!
Данило Яковлев
@ua_danylo
Зарплати військового 10-15 тис. грн!
Медика 5-10 тис. грн!
У Сергія Лещенка понад 300 тис. грн!
Які зарплати такі і перемоги
Дебіл блд!
Користуючись цим принципом влада зелених недоумків інфікувала українців запустивши в Україну десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки.
Ххххххххххххххххххх
Радуцкий, не имеет смьісла твое нахождение в ВР
А тестирование людей на коронавирус с признаками болезни тем более уже не имеет смысла.
P.S.Температура,яка має насторожити -це 37,5.А при 38,5 -людину вже треба інтубувати,не витрачаючи часу на тест.Так тут говорять по новинах.