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 На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция

На Закарпатье полицейские и таможенники пресекли попытку вывоза 80 тыс. медицинских масок в страны Европейского союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители получили информацию о том, что через таможенный пост "Чоп" Закарпатской таможни собираются переправить медицинские маски, которые сейчас запрещены на экспорт. Сегодня, 20 марта, во время прохождения таможенного контроля в автомобиле были обнаружены 80 тыс. медицинских масок, которые пытались вывезти в страны Европейского союза", - говорится в сообщении.

Так, протоколом осмотра места происшествия товар был изъят, а указанные материалы дела переданы в следственный отдел для предоставления правовой квалификации действий представителя коммерческой структуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3183193
 
 
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Предприниматели!
Вот это и есть самые настоящие хохлы.
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Все конфисковать и штраф такой что бы годами выплачивал !!! Это не предпринимаель-- урод моральный На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2776
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Я это понимаю.
Во все времена, люди пытались заработать денег на бедах других людей...
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Що тобі ті хохли.В Австралії лише в одному штаті зафіксовано більше 100 випадків кражі туалетного паперу із громадських вбиралень. Вірус і дефіцит творять бал.
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Я ведь не в Австралии живу поэтому и оценивать действия австралийцев не хочу.
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радуцького затримали? чи тільки протокол склали?
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"При 300: прибутку, немає такого злочину на який би не пішов бізнесмен"
Якийсь там Маркс.
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Один друг президента вивіз із України маски, другий підняв ціни на авіабілети. І тільки Порошенко - мародер проклятий.На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7361
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Надеюсь виновных расстреляли ? При попытке к бегству?
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Так же и в 37 Голодомор такие суки устроили.
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Новая тема, маски вместо сиг, по 20 кантрабандистов за день. Потом будут рассказывать про то что перекрыли канал вывоза масок в сигаретах. Это как рожи пойяманых расеянцев в кубика с паспортами в кубика без имён и фамилий, все в кубика.
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национальная солидарность? - нет, не слышали....

На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 167
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