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 Один украинский дипломат за рубежом инфицирован коронавирусом, у троих - подозрение на заболевание, - Дмитрий Кулеба

У одного из украинских дипломатов диагностирован коронавирус, трое имеют подозрение на заболевание.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сберечь жизни и здоровье дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба

"И главное сберечь их как представителей государства на месте для того, чтобы помогать другим гражданам", - подчеркнул глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3183192
 
 
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посольства України за кордоном - це вкрай замкнені мікросуспільства , які знаходяться в одному офісі.
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Негайно повернути в Україну і помістити у районну лікарню.
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вдень замкнуті(для відвідувачів), а в ночі по борделях і стрипклубах
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їм заборонено. Люди на 3-4 місяць роботи в посольстві починають дуріти.
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Які складаються зараз із слуг народу Коломойського.
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бесстрашные герои
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Везіть їх в Україну, нічого страшного вже....
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всіх терміново в Почаївську лавру Один украинский дипломат за рубежом инфицирован коронавирусом, у троих - подозрение на заболевание, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8224
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В Китаї пропонували спалювати. Але в Україні це не найгірша халепа, яка вбиває пенсіонерів. От, наприклад, пенсіонери хворіють, їм не вистачає грошей на вітаміни, ліки, відпочинок чи на санаторій. В місцях їх проживання антисанітарія з болячками. Тому вони раніше вмирають. Хто відповідає за це? Уряд. Уряд обмежує дохід пенсіонерів, та і інших людей. Український уряд страшніший за коронавірус. Тому коронавірус - це український уряд, - діє так само - вбиває, переважно пенсіонерів.
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В Чехии если вышел без маски на улицу,штраф 20 000 крон.
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