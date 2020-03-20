 Один украинский дипломат за рубежом инфицирован коронавирусом, у троих - подозрение на заболевание, - Дмитрий Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сберечь жизни и здоровье дипломатов.

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"И главное сберечь их как представителей государства на месте для того, чтобы помогать другим гражданам", - подчеркнул глава МИД.