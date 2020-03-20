 Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Центра общественного здоровья.
В сообщении отмечается: "Подтверждено 29 случаев COVID-19, по состоянию на 20:00 20 марта.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и. Киев (2).
Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая - 5;
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Харьковская - (1);
Львовская - (1);
г. Киев - 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750-ти образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".
29 зараженных, 3 умерших...
Смертность в Украине - 11%
для сравнения:
В Италии - 8%
В Иране - 7%
В Китае - 5%
...
В Германии - 0,2 %
В итальянской провинции Бергамо крематории и морги не справляются с большим количеством умерших в результате заражения коронавирусом. Гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-8n3IskA-d4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LWJkaUIdBJA&feature=emb_logo
Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.
Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи.
И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху.
Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то. https://defence-line.org/2020/03/o-narodnom-ordene-pochetnyj-baryga-ukrainy/
если действительно привезут вдоволь тест-систем - статистика скаканет (может до арифметической... а может и до геометрической...а может и до неконтролируемой..)
с нашим то счастьем!!! (и пофигизмом)