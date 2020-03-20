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Все про:Закарпатье (1738) маска (45)

 Два новых случая коронавируса зафиксированы на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ

Количество инфицированных коронваирусом 20 марта увеличилось до 29 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Центра общественного здоровья.

В сообщении отмечается: "Подтверждено 29 случаев COVID-19, по состоянию на 20:00 20 марта.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1 ) области и. Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:
Черновицкая - 5;
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Харьковская - (1);
Львовская - (1);
г. Киев - 1.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750-ти образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали "водолаза" на Закарпатье, который переправлял медицинские маски по реке в Румынию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3183191
 
 
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Коронавирус у нас в Мелитополе. В городе первый случай заболевания и двое больных с подозрением https://ria-m.tv/news/185647/koronavirus_v_melitopole_v_gorode_pervyiy_sluchay_zabolevaniya_i_dvoe_bolnyih_s_podozreniem.html
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Можна сміливо множити на 100, чи на 1000. І це не роздування паніки, а часткове пояснення величезної кількості псевопневмоній в лютому-березні в Україні.
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Залізна логіка- нема, не проводяться тести , немає короновірусу.
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а черешні, як там у вас? уже листочки викинули?
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Не дадим вирусу нас убить ,УБЬЁМ его сами спокойствием и хладнокровием !!! Два новых случая коронваируса зафиксировано на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5772
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Пока, что мы на первом месте по уровню смертности от короновируса.
29 зараженных, 3 умерших...
Смертность в Украине - 11%
для сравнения:
В Италии - 8%

В Иране - 7%
В Китае - 5%
...
В Германии - 0,2 %
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в нас відсутній нормальний моніторинг.
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В Габоні три заразились, один помер. 33%
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Не треба маніпулювати фактами. Вчора в Італії захворіло на коронавірус 5 000, померло 420.

В итальянской провинции Бергамо крематории и морги не справляются с большим количеством умерших в результате заражения коронавирусом. Гробы развозят колонны военных автомобилей по пяти ближайшим городам, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-8n3IskA-d4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LWJkaUIdBJA&feature=emb_logo
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Год назад на Пороха лился феноменальный поток помоев. Скажем без приукрашивания, такого бешенного потока черной пропаганды не испытывал на себе ни один руководитель страны, не только Украины, а вообще. Причем, 99% претензий были безосновательными или просто придуманными.
Порох сделал чудо и вытащил страну же не с края пропасти, а летящую в нее. Такое мало кто мог бы сделать даже если бы очень того хотел. Он - сделал. Сколько и чего ему это стоило - вряд ли кто-то узнает полностью. Но за это чудо его облили помоями и дегтем, а потом- долго и нудно вытирали о него ноги.
Только вот вот сейчас - стало страшно, как шесть лет назад. Страшно от беды, которую невозможно отвратить, и непонятно, как она отразится на каждом из нас. Ведь вирус подхватывают и президенты, и депутаты, их семьи.
И вот те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки потянулись к нему за помощью. Заметим, не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, ни к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху.
Янелох же рассказывает, что Китай обещал прислать то, что ему не нужно из гуманитарки, которую туда вез весь мир. Вот так. Один делает, другой - обещает. Один тратит свое, другой обещает взять у кого-то. https://defence-line.org/2020/03/o-narodnom-ordene-pochetnyj-baryga-ukrainy/ Два новых случая коронваируса зафиксировано на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2939
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Пока еще арифметическая прогрессия.
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Уже геометрическая.. Просто скрытая.. инкубационный период от 2х недель до 26 дней...
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я б даже сказал - пока еще случайное попадание...
если действительно привезут вдоволь тест-систем - статистика скаканет (может до арифметической... а может и до геометрической...а может и до неконтролируемой..)
с нашим то счастьем!!! (и пофигизмом)
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Для борьбы с коронавирусом на улицах Львова появилась жандармерия

Два новых случая коронваируса зафиксировано на 20:00 20 марта. Всего подтверждено 29 случаев, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6713
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**** зеленая!! Ты давай побольше людей без всякого карантина в страну завози! Только так ты сможешь максимально навредить Украине.
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он и без завоза по уровню вреда народу Украины скоро т.н. "парашенку" догонит.
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