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 Политика Украины
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 Почти 30 тыс. граждан вернулись в Украину и еще столько же ожидают, - глава МИД Кулеба

Почти 30 тыс. граждан уже вернулись в Украину, еще 30 тыс. ожидают возможности вернуться на родину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже почти 30 тыс. вернулись в Украину и еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают на возвращение. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы они не просто возвращались, а чтобы это происходило безопасно, и чтобы проводились необходимые меры контроля", - сказал чиновник.

Кулеба отметил, что, к примеру, в пятницу в МИД Украины нашли решения для возвращения украинцев со Шри-Ланки. Кроме того, искали пути возвращения украинцев с острова Бали, Перу.

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"Мне тяжело сейчас сказать, сколько именно времени это займет, но мы ищем решения, которые помогут всем нашим гражданам оказаться в безопасности, и те из них, кто захотят вернуться в Украину, чтобы они имели такую возможность", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3183190
 
 
 Топ комментарии
 
Везіть іще, в Україні ще замало рознощиків коронавірусу!
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а рожа у этого пид@рка такая довольная на фото...
типа мы вам привезли чуму и ещё привезём... готовьтесь
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Везіть іще, в Україні ще замало рознощиків коронавірусу!
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а рожа у этого пид@рка такая довольная на фото...
типа мы вам привезли чуму и ещё привезём... готовьтесь
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Если даже в Италии не хватает крематориев, то у поляков тем более, сжечь такое количество это не хухры-мухры. Понятно что лучший вариант избавится отправив на родину
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а у вас, в растові, також спалюють?
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Карачун тебе церетели (с)
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Це вас типове кацапське речення.🤔
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Если бы этих людей поместили в карантин на две недели и провели каждому тест на коронавирус, никаких вопросов бы не возникало.
Но ведь им в лучшем случае, температуру замеряют.
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осталось найти то руководство страны, которое это умеет делать, а не просто хочет
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А голосовали они за петьку, армия ботов которого готова их в ведро слить как помои... А как Петеномику (экономику) спасать - так они были в почёте.
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а принимают их без карантина те, которые голосовали против Петьки
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а что-то не пойму, а зачем тогда карантин ввели?
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шо та вы разгулялись хлопцы карантиненяне....
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И кто трындит? Кулеба или же "не лох", который рассказывал что вернулось уже 50 тысяч?
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людей привозят, а зерно вывозят. Вот так и делали в 33м.
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Их должны изолировать на 40 дней! И только потом здоровых можно выпускать в Украину! Это вопрос государственной безопасности!
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Тестування де і коли вони будуть проходити?
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