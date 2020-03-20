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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4973) Италия (1050) карантин (757) Конте Джузеппе (15) COVID-19 (1542) коронавирус (104)

 Зеленский пообщался с премьером Италии Конте: борьба с вирусом, возвращение украинцев домой и судьба нацгвардейца Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии, - представитель диаспоры Городецкий

Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 Украинская, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии Украинский Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

Также читайте: Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет

Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Стороны также обсудили меры по продлению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Итальянской Республики 7 февраля 2020.

Также читайте: Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети

Источник: https://censor.net.ua/n3183188
 
 
 Топ комментарии
 
у нас президентом феерический квартальный ублюдок.
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потенциальных разносчиков - это ЗЕпобеда !
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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
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Как прилетят, сразу всех на карантин, а не отпускать в город.
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Тебе днем отвечали.Тролль,или с памятью туго стало ？
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и не ответили. "Не пускать в город" нет ни в одной стране. Берут подписку о том что ознакомлен, знаешь о штрафах и едешь домой на "домашний карантин".
Примеров "сразу на карантин и не отпускать в город" НЕТ.
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Слухайте, а на фіга взагалі оці карантини?
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навіть "не випадково" - а сто відсотково!!!!! ))))
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Зеленский ,ты занимаешься ХЕРНЁЙ ,надо вводить чрезвычайное положение и ставить олигархов и ВСЁ остальное ворьё в стойло или мы можем просто просрать ВСЁ !!!
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''ставить олигархов и ВСЁ остальное ворьё в стойло или мы можем просто просрать ВСЁ''

Це жарт?
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та прекращайте...оно хочет по быстрее отдать страну кремлевскому карлику, а тот уже пусть разруливат с короновирусом...так клоун думает - гарантия 1000%
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В Италии более полмиллиона украинцев.
125 из них привезут в Украину... И это будет суперпиар Зеленского...
Какоё он великий, молодец и думает про украинцев...
Привезёт аж 0.03 % граждан Украины из Италии, но пиар будет на все 100%
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потенциальных разносчиков - это ЗЕпобеда !
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може і кожний...бо з самого епіцентру захворювання (Италія вибилася в лідери по числу смертей від цієї пошесті..)...та ви це і без мене знаєте...
тобто в теорії це може бути кожен...
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Нахріна він собі могилу копає ? Він же кінче гірше яника...
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у нас президентом феерический квартальный ублюдок.
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Он не дурак У него такое задание из Кремля- Добить украинцев не добитых в 1918-1933
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Из Бергамо только в морг... Там, в Ломабардии, реально ужас. Не успевают сжигать и кремировать умерших, развозят трупы в соседние регионы Италии, что бы там уже закапывать или кремировать.
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так он их везет сюда, чтобы у нас был реально ужас?????
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шо,метро продлят до милана? Объединяем усилия для разблокирования товаротранспортного сообщения и возвращаем самолетом из Рима 125 украинцев, - Зеленский провел разговор с премьером Италии Конте - Цензор.НЕТ 5937
а как еще можно разблокировать товаро-транспортное сообщение с италией?
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с парашютами сбрасывать ящики с товаром.
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Уже рассказывал но повторюсь анекдотом ссср .... КГБ звонит Хрущеву--- Н.С. тут ваш сын напился и плохо себя ведет заберите его пожалуйста домой . Хрущов - а что он делает ? КГБ- пристает к охране Мавзолея что бы они завернули ему мумию Ленина .Хрущов --- вот алкаш чертов взял моду когда напьется всякую дрянь домой тащит.!
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Абсолютно неконтролируемый завоз потенциально заражённых тысяч граждан + полное отсутствие организованного сопротивления эпидемии. Это сознательный саботаж.
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все страны так делают. Польша завозит своих граждан из Англии например.
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И как? На вокзале разбредаются кто куда?
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да, едут по домам на домашний карантин под свою ответственность, предварительно подписав бумажку что ознакомлены с правилами и со штрафами.
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Значит, в Польше бороться против вируса выставили примерно таких же баранов, как и в Украине
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везде так. Хоть в Германии, хоть в Испании. НЕТ стран которые ВСЕХ сажают в барак по прилету на 14 суток.
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Ага, вот вам задачка.
5-го марта чел в Ломбардии откушал в китайской ресторанчике утку по пекински. инкубационный период коронавируса 14-16 суток. 18-го чела вернули в Украину, померяли температуру (ректально, анально и т.д.). Он всё подписал и его отпустили. 19-го он посетил ТРЦ, кафе, постоял в очереди в Сельпо на кассе, трижды проехал метро и два раза переполненной маршруткой на Вышгород. А 20-го у него под 40. 22 выяснят что инфицирован. Вопрос, - кто идиот?
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странный вопрос. Зеленский, конечно, что пустил его в Украину.
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точно также немец, приехал из Ломбардии, все дальше по списку. Кто в Германии идиот?
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Как кто? Фриц идиот. И почему меня немец должен интересовать? Я же его не интересую. Могу выразить озобоченность. Если этого мало могу выразить глубокую озабоченность.
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Більше інфікованих- ціль пліснявих. І це все на залишки бюджету. Скоро почуємо, як Оманський буде просити гроші у фуйла
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Дибиллл, разблокируй экономику Украины, бо через месяц узнаешь шо такое Венесуэлла
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Рисковать жизнями миллионов граждан ради спасения сотен,может только идиот или....
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и умнее всех остальных, видимо. Все страны мира пускают своих граждан, вот идиоты.
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Хто небудь розуміє що взагалі відбувається?
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граждане, попавшие в трудную ситуацию, возвращаются домой.
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А може посто піар нє? З потенційною небезпекою заразити купу інших
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Ни одна страна не запрещает своим гражданам возвращаться домой. Да, пиар имеет место, но граждане имеют право возвращаться в свою страну в любое время.
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имеют, после проверки, что они не заражены и карантина!!!! посмотрите на Израиль не пишите глупости!
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Уже 100 раз про Израиль объяснял - подписали бумаги и едут на домашний карантин.
Никакой "проверки" по прибытии кроме измерения температуры сделать нельзя.
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Ватаноїди вибрали собі президента , зєлєнського.
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ну це не факт....просто це логіка - куди тікати з Ломбардії українцю? - тільки додому
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Этот имбицил сам вирус завозит в Украину и ухудшает ситуацию! При испанке придумали метод лучший в истории по остановке вируса - это на 40 дней всех приезжих изолировать! Украине давно пора было разработать план на случай эпидемии биологического оружия! Нужно иметь план на случай любой ситуации эпидемии и пандемии.
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сраный зельоный хайп на мнухе.
мнухой занят весь нарид(это исключение в терминологии.ибо не разделяю наш народ на зэбилов и прочих)
а ведь война 6ой год..........(приевет пете)
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Макаронники только рады спихнуть более сотни людей со своей шеи. Италия уже переплюнула Китай, в % соотношении, по числу умерших от пандемии и по числу инфицированных. Но для Янелоха главное картинка, шо типа оно вернуло, а сколько из них потенциальных носителей вируса оно не понимает
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Кто идиоты????? Поголовно ВСЕ за него не голосовали! 12 из десяти так говорят!
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більше скажу, а хто взагалі такий зєлєнський? Об'єднуємо зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення і повертаємо літаком із Риму 125 українців, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Конте - Цензор.НЕТ 9870
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Кароче звездец экономике капитальный... не надо быть финансовым гением что б догадаца что последствия для и так слабой экономики Украины, да ещё с этим клоунским Шапито 95 отребьем будут просто ужасными...повезло тем у кого есть огороды, остальные будут батрачить за жрачку в прямом смысле ..
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Огороды не помогут. Их нужно посадить, доехать неначем, семена не продают.
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Договариваются об импорте коронавируса из Италии.
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Ишак специально делает всё (как минимум закрытие метро) для распространения эпидемии.
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в понедельник доллар сколько будет стоять , интересно ?
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Зеленский нашёл еще один способ добить Украину!
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Сьогодні найтрагічніша доба в історії нинішньої епідемії. В Італії за добу померли 627 чоловік, а загальне число померлих перевищило 4 000, а інфікованих перевалило за 47 000. Загалом, число виявлених випадків коронавіруса в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині перевищило всі зафіксовані в Китаї...
Усі тутешні "драконівскі" заходи, які так обурюють наших волелюбних самопатріотів - це дєцкій лєпєт у порівнянні з тим, що нас чекає вже наступного тижня. І чим раніше - тим краще, бо буде ще крутіше, ніж в Італії: https://www.youtube.com/watch?v=Os1TJHJ_ijc

Об'єднуємо зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення і повертаємо літаком із Риму 125 українців, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії Конте - Цензор.НЕТ 7802

Польща щойно оголосила продовження режиму епідемії (надзвичайного стану там влада намагається не оголошувати з передвиборчих міркувань, але, схоже, уникнути цього їй не вдасться) мінімум до 12 квітня, а за порушення карантину, до якого автоматично потрапляють не лише "підозрювані на коронавірус", а й усі, хто прибуває з-за кордону штраф підвищили до 5000 злотих (1100+ євро).
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Встречать самолет будешь с этой самой страшной в мире итальянской заразой? Фееричный д.....б!!!
Где новосанжарцы и новосанжарки?

Решил расчистить землю Украины для Бени и других строителей самых больших в Европе синагог?
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зеленский, дуремар, зачем сейчас тащить сюда людей, которые потенциально заражены? Украина не готова к эпидемии, не готова - ни власть, ни медицина..
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Суд закрыл дело и освободил от ответственности "экс-министра ДНР" - СМИ
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у зеленского вообще по ходу мозги поехали. Путин радостно потирает руки. Президент Украины сам уничтожает украинцев дебильными решениями....
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....ну, а с другой стороны....если люди хотят домой?
Возвращать надо, но всех сразу на обсервацию.
А кто это будет делать? Не эти же полудурки.
Там пустота и туман в голове у всех поголовно, не только у главного кретина.
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