 Зеленский пообщался с премьером Италии Конте: борьба с вирусом, возвращение украинцев домой и судьба нацгвардейца Маркива

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.
Владимир Зеленский и Джузеппе Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.
Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.
Глава государства выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.
Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 Украинская, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.
Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии Украинский Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.
Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.
Стороны также обсудили меры по продлению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Итальянской Республики 7 февраля 2020.
Примеров "сразу на карантин и не отпускать в город" НЕТ.
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Це жарт?
125 из них привезут в Украину... И это будет суперпиар Зеленского...
Какоё он великий, молодец и думает про украинцев...
Привезёт аж 0.03 % граждан Украины из Италии, но пиар будет на все 100%
тобто в теорії це може бути кожен...
а как еще можно разблокировать товаро-транспортное сообщение с италией?
5-го марта чел в Ломбардии откушал в китайской ресторанчике утку по пекински. инкубационный период коронавируса 14-16 суток. 18-го чела вернули в Украину, померяли температуру (ректально, анально и т.д.). Он всё подписал и его отпустили. 19-го он посетил ТРЦ, кафе, постоял в очереди в Сельпо на кассе, трижды проехал метро и два раза переполненной маршруткой на Вышгород. А 20-го у него под 40. 22 выяснят что инфицирован. Вопрос, - кто идиот?
Никакой "проверки" по прибытии кроме измерения температуры сделать нельзя.
мнухой занят весь нарид(это исключение в терминологии.ибо не разделяю наш народ на зэбилов и прочих)
а ведь война 6ой год..........(приевет пете)
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Ишак специально делает всё (как минимум закрытие метро) для распространения эпидемии.
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ОП повідомив НАЗК, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатила держава Оман
Усі тутешні "драконівскі" заходи, які так обурюють наших волелюбних самопатріотів - це дєцкій лєпєт у порівнянні з тим, що нас чекає вже наступного тижня. І чим раніше - тим краще, бо буде ще крутіше, ніж в Італії: https://www.youtube.com/watch?v=Os1TJHJ_ijc
Польща щойно оголосила продовження режиму епідемії (надзвичайного стану там влада намагається не оголошувати з передвиборчих міркувань, але, схоже, уникнути цього їй не вдасться) мінімум до 12 квітня, а за порушення карантину, до якого автоматично потрапляють не лише "підозрювані на коронавірус", а й усі, хто прибуває з-за кордону штраф підвищили до 5000 злотих (1100+ євро).
Где новосанжарцы и новосанжарки?
Решил расчистить землю Украины для Бени и других строителей самых больших в Европе синагог?
Возвращать надо, но всех сразу на обсервацию.
А кто это будет делать? Не эти же полудурки.
Там пустота и туман в голове у всех поголовно, не только у главного кретина.