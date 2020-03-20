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 Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области

В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом.

Об этом временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", - написал Володин.

Он добавил, что сегодня представители Киевской ОГА побывали в Киево-Святошинской центральной районной больницы в Боярке.

"Убедились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен. Новые поступления будут в ближайшее время, о чем сообщу дополнительно", - отметил Володин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый

По его словам, вопрос с доставки медиков в больницу в области также уже решили.

Как сообщалось, по информации Минздрава, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный); Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Киевская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Днепропетровская область - 2 случая; Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный); г. Киев - 3 случая.

Также на Цензор.НЕТ: Россия, Китай и Иран распространяют фейки о коронавирусе, - Помпео

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183186
 
 
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А в нас в минулому році закрили дві лікарні, одна з яких саме була інфекційна. Сказали "реформа", оптимізація патамушта денег нет.....
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когда у власти слуги чужого народа.... Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 1646



Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

@Holobutsky

·35 мин

І про маски: в стрічці ФБ трапляється дедалі більше фото масок виробництва України, що їх купили чи видали по всьому світу: от ці, скажімо, люди купили в Італії та отримали безкоштовно в Ізраїлі.

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 5343

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Киевской области - Цензор.НЕТ 5572
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Понеслась. Кто у власти тут не имеет значения, коронавирусу похрен Так что давайте жить дружно Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області - Цензор.НЕТ 2045
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Дружно с кем?Мы с британцами не ссорились?А может ты не из Британии?😂😂
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Да я как то Уже переболел., мне насрать. Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області - Цензор.НЕТ 610
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Депилы зеленые! Этих случаев уже тысячи,если не в состоянии диагностировать,это не значит что эпидемии нет.
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Ну всё!
пиз.ец!

СРОЧНО, СРОЧНО ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СРОЧНО ЗАКОН О ЗЕМЛЕ И СТАТУС ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ!!!
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