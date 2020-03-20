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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (547) Госстат (170)

 ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться

Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 3,2%. При этом в 4 квартале рост ВВП составил всего 1,5%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госстат.

ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться 01

В 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3183185
 
 
 Топ комментарии
 
Так всё закономерно. Почему когда нанимают даже голимый офисный планктон пишут опыт работы от 1 года. А когда выбирают президента об этом забывают! ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 3228
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Причем тут короновирус он только неделю в Европе и в Украине!
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так оцей звездець - це тільки початок?
хоча, чого прикидатись - я знав
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Зеленский ,хватит быть ТРУСОМ ,надо рвать ворьё в клочья и дать людям ЖИТЬ или эти воры сделают из тебя просто козла отпущения !!!
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на как же он Беню рвать начнет, если бенина рука у него по локоть в жопе? ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 9951
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Напрасный призыв. Никогда он не станет серым волком и даже Тузиком, порвавшим грелку.
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Кляті Порохоботы, вони вєздє!
А Бубочка-хороший!
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более того...и на коронавирус как-то планов совсем не было...(хоть и подозревали шо херово может быть...хоть и не скучно (как обещалось)...- тут не сбрехал!
бедоносец...вселенского масштаба... открыл "ящик Пандоры"
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Поки Зеленський та Бєніна зек-команда переслідували Порошенка, розбіглись всі інвестори. Тепер Зеленському приходиться стояти на колінах перд олігархами та МВФ. Де ті $20 млрд інвестицій? Де та лавина інвесторів?ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 1456
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Замість лавини інвесторів - лавина коронавірусу
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так, а де козирна фотожаба з мавпою ,,ну прі чьом тут зєлєнскій?,,))
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Вона вже на державній посаді, готують заміну Сивосі.
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а вы чего ожидали, 73% баранов я лично уже месяа четыре, горжусь что голосовал за другого.
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Цікаво, ті самі хто проголосував за Зе, спалять стрельнуть чи повішають Ваву.ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 3026
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зе просто купили заплатив за убийство Украины 50-100 миллионов долларов. ничтожная цена для рашки за убийство целой страны.
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А можно уже говорить, что при Зеленском Украина опустилась на последнее место в Европе по уровню жизни?
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Ввп у порошенко при порошенко увеличелся в разы
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