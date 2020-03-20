 ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госстат.

В 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА