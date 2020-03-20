Редактор Цензор.НЕТ 20.03.20 20:2320.03.20 20:51 ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 3,2%. При этом в 4 квартале рост ВВП составил всего 1,5%.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госстат. В 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%. Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКАИсточник: https://censor.net.ua/n3183185 x Мне нравится
А Бубочка-хороший!
бедоносец...вселенского масштаба... открыл "ящик Пандоры"