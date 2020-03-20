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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (548) Госстат (172)

 Рост ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться

Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 3,2%. При этом в 4 квартале рост ВВП составил всего 1,5%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госстат.

Рост ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться 01

В 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3183185
 
 
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Так всё закономерно. Почему когда нанимают даже голимый офисный планктон пишут опыт работы от 1 года. А когда выбирают президента об этом забывают! ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 3228
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Причем тут короновирус он только неделю в Европе и в Украине!
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зебилы, идите торговать бюстиками Зеленского. Помогите вашему кумиру ВВП Украины при Зеленском начал сокращаться - Цензор.НЕТ 9695
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брехун и лгун Зе Пинокио

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

20 Марта 19:56 50

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Офіс Зеленського сказав, що приватний чартер за 65 тисяч доларів у Київ надала держава Оман

Офіс Зеленського черговий раз відкрито бреше українцям. На запит Національного агентства протидії корупції, у Єрмака довго гадали - та вигадали. За їх словами комік в Оман летів за свої гроші "рейсовим" літаком, а у Київ його привіз приватний літак, що прилетів з Москви, за кошти держави Оман. Більш нахабної брехні важко й вигадати. Але вони так і відповіли на офіційний запит.
«Ми направляли запити в Офіс президента про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані. ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман», - сказав Новіков журналісту НВ, голова НАЗК.
Тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що поїздка президента до Султанату Оман «не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти».
Брехня Зеленського не припиняється а лише набирає обертів. Тобто ви розумієте, ось прилітає в Оман українець за свої кошти по своїм приватним справам, зібрався додому, а тут султанат такий: "гей, хлопче, на тобі приватний літак за 65 тисяч доларів додому долетіти, ми так завжди у нас в Омані робимо"... Просто немає слів.
Ще по цій темі На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ Нам відверто брешуть про політ Зеленського у Оман за "свої" - факти
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А що, у перший рік правління П. Рошенка той ВВП зростав?
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народ совершил самоубийство на выборах ...что ж! каждый народ имеет право на самоубийство..
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Та він вже ж не раз стрілявся. Як Кирпа з Кравченком...
Чи 2010-го у того вашого народу "перемога меншого зла" відбулася?
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Не звизди, ватан. У доларовому еквіваленті ВВП 2014-го був майже улвічі нижчим за ВВП 2013-го і на той "дореволюційний рівень" наш славний ВВП так досі й досі не вийшов.
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А ни чего что война началась? Или для тебя, урод, войны нет?
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А хто її, ту війну, оголошував? Чи ти, ватан, в один тур кинувся воювать за мир та ВВП да так, що забув про всі темпи його нищівного зростання?
А нічого, що тоді у світі економіка росла, а зараз вона скорочується через пандемію коронавіруса?

China reported today (Mar. 16) a slew of economic data that are far worse than analysts expected, building up to first-quarter GDP numbers that are expected to be awful. Overall, the data points to the world's second-largest economy seeing its first contraction in quarterly GDP since 1989, when the country started releasing data comparable to today.
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А я тебе, ватан, одразу розпізнав... Нехай щастить!
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Зебилов здесь не любят
Лучше сам убейся об стену
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******* почуваються некомфортно, коли навкруги самі зрадники?
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Походу это трусливое недоразумение дезертир наркоман копает братскую могилу для зебилов
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Не прошло и года,а уже можно выкладывать обновленную картинку с графиком движения Украины при разных президентах (ЕвропаЖопа).Вот так мыкаемся туда-сюда,а потом жалуемся,что за годы независимости не смогли ничего достичь.Где украинский "главврач Моргулис" который телевизер запретит???
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"ВВП Украины при Зеленском" - классный заголовок, звучит, как "при царе зеленском". Так и живем 28 лет при царях ерзац демократия для ленивых
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Зелёные ублюдки, вы сделали это вместе. Сдохните, твари.
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Да вы что, *****!?!?!? Да не может быть!!!! Это при величайшем то лидере современности!?!? ******! Зебанутые! Ату его! Он вас ******!
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Как же так???!!!
Зебилы драли глотки, что это Порох ВВП обвалил, а при нем оказывается ВВП вышел в плюс и постоянно рос.

А при ЗЕбанарии Порох таки взял и обвалил ВВП. Вот ведь подлец какой. Ни себе, ни людям. ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 1392Подставил Порох Бубочку...
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А так,что рост бюджета семьи может увеличиваться двумя способами.
У вас новая работа с высокой зарплатой ("рост пром"),либо вы взяли кредит.Взяли с 2014 по 2018 13.5 ярда.
Вот и весь секрет успешности Порошенко,а индекс пром производства падает с 2011 г.,благодаря неправильной зкономической политики всех правительств.

Что мешает Украине получить новый транш от МВФ
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2019, 09:00 - ГАЛИНА КАЛАЧОВА

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/03/14/646073/
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Так почему Бубочке денег не дают и провпроизводство падает?

Т.е. по сути ЗЕбанарий обосрался по обои вариантам.
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Пороху и денег дали, и промпроизводство росло.
Бубочке и денег не дали, и промпроизводство падает.
Т.е. по сути ЗЕбанарий обосрался по обоим вариантам.

Почему так? Всемирный заговор против Бубочки или он шото делает не так?
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https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/

Никуда оно не росло,оно имело "медвежий" тренд с 2011 г.
А не дали денег,потому что Гройсман не выполнил обещанное.
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/03/14/646073/

Может вам всё разжёвывать,в методичках этого нет?
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Замечательно. ЗЕбанарию уже год не дают денег и посылают на ЙуХ не из-за Привата и Коломойского, а потому, что Гройсман год назад не выполнил обещанное.

Ты даун или только прикуидываешься? При премьере Гройсмане деньги МВФ давал несколько раз.

Никто не даст деньги пустоголовой марионетке токсичного олигарха Коломойского. И оправдывать вы теперь это можете хоть нашествием инопланетян.
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Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2019,

Соблюдает ли Украина договоренности с МВФ и что может помешать получению следующего транша. (укр)
13 березня експерти МВФ завершили візит в Україну. Його мета - оцінити хід виконання поточної програми співпраці.
Наприкінці 2018 року основні відгуки про нову програму stand-by зводилися до того, що програма відносно легка, усі політично складні пункти відкладені на період після виборів.
Втім уже тоді було зрозуміло: попри "легкість" програми, труднощів з її виконанням не уникнути.
Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.
Перший перегляд програми заплановано на середину травня. Його успішність залежить від того, як Україна виконає умови з дедлайном "до кінця березня". Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш - 1,3 млрд дол.
Як Україна виконує програму співпраці з кредитором і чи достатньо цього для отримання наступного траншу?
Графік переглядів програми stand-by та розмір запланованих траншів
18 грудня 2018 року - затвердження програми stand-by, транш 1,4 млрд дол
15 травня 2019 року - перший перегляд, сума траншу 1,3 млрд дол
15 листопада 2019 року - другий перегляд, сума траншу 1,3 млрд долПрогрес є, але його недостатньо
Наразі ситуація така: Україна виконала два з чотирьох маяків, які мали б стати реальністю навесні 2019 року.
Один виконала частково, один не виконала взагалі.
На виконанні яких пунктів програми stand-by спіткнулася Україна?Проблема 1. Збій антикорупційної реформи

З боку міжнародних партнерів усе виглядає складніше. Вони бачать велику дірку в боротьбі України з корупцією та загрозу для дієздатності антикорупційних інституцій (НАБУ, САП) розслідувати злочини.

Проблема 2. Вічний спліт
Законопроект про перерозподіл функцій з нагляду за небанківським фінансовим сектором - наразі найскладніший маяк.

Проблема 3. Невиконання низки важливих пунктів, які не є маяками
У парламенті зависла низка важливих законопроектів, у тому числі тих, які стосуються запобігання та протидії відмиванню доходів (№9417) та доступу НАЗК до реєстрів (№7276).

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Это всё когда писалось?Для какого правительства?При каком президенте?Когда перестали давать деньги?
Меньше отсебятины больше фактов.
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Кстати, обратите внимание, что даже при тупом завгаре Ялынковиче первый год его президентства ВВП рос и только через год пополз вниз.

А ЗЕ легко победил рост ВВП на первом же годе. ВВП України за Зеленського почав скорочуватися - Цензор.НЕТ 20Вот, что значит целеустремленность...
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похоже дело идет к Дефолту. Этого хочет Коломойша и марионетка Зе выполняет этот задуманный план. Спланировановая операция, гробят экономику намерено!

За это надо падлу Коломойшу надо арестовать и экстрадировать в США, там его заждались.
А паразиту Зе пинком под зад..из Банковой. Такой през стране не нужен...дальше только хуже.
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Читаю новость рост ВВП В 2019 ГОДУ 3,2%. Читаю заголовок и комментарии падение ВВП и мы все умрем. На цензоре вообще остались адекватные люди? Зайдешь в любую новость одни порохоботы и слабоумные.
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Вообще-то человечество действительно делиться на мужчин и женщин. А, например, супрогу - это не родственники. Для некоторых такие новости являются страшным ударом по психике. Вплоть до паники. Посему замеченная вами очевидность, что в Украине люди деляться на порохоботов и слабоумных делает Вам честь. Это действительно так.
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Зебил, тьі себя что ли к адекватньім причислил? Смьісл написанного в статье не понимаешь? 3,2% рост ввп в 2019 году Украина имеет благодаря правительству гройсмана: І кв. 2,5%, ІІ кв. 4,6%, ІІІ кв. 4,1% (смена правительства в 3-м квартале), ІV кв. 1,5% (правительство гончарука-зеленского).
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Удивительно, что ВВП , при зеленском, вообще не скатилось в пропасть!! Дебиля, ***!!
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