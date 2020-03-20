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 У четверых молдаван, недавно посещавших Почаевскую лавру, выявили коронавирус, – Додон

За последние сутки в Молдове подтверждено заражение короновирусом еще у 17 человек, сообщила на брифинге в пятницу вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Сегодня протестировали анализы 90 человек. В результате у нас 17 случаев заражения COVID-19. В 12 случаях - это заражение внутри страны, в том числе восемь случаев в Кишиневе. Также есть 5 случаев ввоза инфекции. Из Украины - 4 случая и 1 случай из России. В общей сложности, с 7 марта по настоящее время у нас зарегистрировано 66 случаев инфекции COVID-19", - заявила министр после ежедневного заседания чрезвычайной комиссии по вопросам общественного здравоохранения.

Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимал участие в заседании, выразил сожаление, что и после введения "красного кода" и режима чрезвычайного положения некоторые граждане выезжали за рубеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый

"Так, группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус. Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны", - заявил Додон.

Он сказал, что динамика распространения заболевания в Молдове оказалась менее страшной, чем прогнозировали специалисты.

"Это значит, что принятые меры дают результаты. Но нет повода для самоуспокоения. В следующие дни специалисты прогнозируют несколько сот случаев инфицирования. Это реальность, мы к ней готовы. Власти подготовлены ко всем сценариям, у нас есть все необходимое для этого", - подчеркнул Додон.

Ранее парламент Молдовы принял решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны на период с 17 марта до 15 мая в связи с пандемией коронавируса. Всемирная Организация здравоохранения прогнозирует до 500 случаев заболевания в Молдовы. С 7 марта до сих пор зарегистрированы 66 случаев, один человек скончался, а двое - полностью вылечились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Молдова ввела чрезвычайное положение

Источник: https://censor.net.ua/n3183184
 
 
 Топ комментарии
 
...группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус....

Епархия Украинская православная церковь (Московского патриархата)



наверное иконы целовали.. и руки попов)))
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а в целом - это еще раз демонстрирует - насколько большое количество "верующих" УЖЕ зараженно через лобзание икон...
ну и зачем мпц призывает НЕ останавливаться..
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...группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус....

Епархия Украинская православная церковь (Московского патриархата)



наверное иконы целовали.. и руки попов)))
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а в целом - это еще раз демонстрирует - насколько большое количество "верующих" УЖЕ зараженно через лобзание икон...
ну и зачем мпц призывает НЕ останавливаться..
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Со средневековья известно ,разумеется для адекватных людей , что можно подхватить серьёзную болячку целуя иконы, а упрямые олени в одной упряжке со святошами и по сей день этого не хотят понять, значит идиоты и больше нечего сказать
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лизать с прихлебом + олимпиский огонь, от шо остановит сожраных китайчатами тараканов....
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Так-то да, но эти естественные сейчас и кучу неестественных с собой заберут.
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Скажи мне кто твой друг (какая церковь),-и я скажу тебе заразишься ли ты коронавирусом.
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В Почаїві всі попи з москальским громадянством.
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там взагалі дивна ситуація - Тернопільська область, ніби Західна Україна, а за мацковських попів готові горлянки іншим перегризти
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Це як Умань за хасидів, хоча мені особисто Зарваниця більше подобається.
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Чому курва цю гундяевську секту ще не закрили ? Ще вони тут поширюють цю холеру ((
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маю надiю , але вони ж курви НЕ самоізолюється, не закриті для контактів - магазини, ринки, громадський транспорт і тд
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Хто ще вірить українському МОЗ про кількість інфікованих?
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судя по тому какие перешуганные медработники, сидят обосравшиеся и не хотят принимать на приём больных, нам тоже что-то недоговаривают
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И я о том же. в Молдове их выявили , а в Украине нет. В том же Почаеве может уже сотнями разьезжаются по всей Украине-и никто не контролирует .
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Ватамана Усика срочно отправить в Почаев!
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так може они из молдовы в почаев вирус транзитировали?шоб почаев заразить?если сьездили на денек,а достоверно вирус на 7-8 день определяется.как такая версия?
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это они сейчас заболели.. а ездили где-то 25 февраля - 10 марта..
т.е. можно только представить - сколько "прихожан" целовало те иконы уже после них... даже если они завезли, что навряд ли
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Кацапские попы следят за тем, что бы недоумки регулярно посещали их церкви!
Масштабная эпидемия в Украине это их основная цель.
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москальський патріархат його і розповсюджує
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Кара Божья за поклонение мамоне (РПЦ МП)
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Да тут и "Томос" не помлжет,и даже Папа Римский. Они,как ни странно,безсильны.
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Вовик устал , ему не до этого, дайте ему хоть на карантине отдохнуть с Еленой .
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Саме в тему.

Поярков. "Как коктейлем из трипера и святой воды побеждают коронавирус"
https://www.youtube.com/watch?v=earGIdBul10
Здається ще ніхто так не викривав навколоцерковні бузувірства.
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есть и другая сторона медали:
значит огромное количество людей у нас да и по миру просто переболело КОВИД19 как простудой, грипом или вообще без симптомов, не попав в статистику, (к врачам не обращаясь).
то есть процент смертности гораздо ниже..
?
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как вариант. может у нас уже каждый второй коронавирусом перекашлял
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Возможно. Это как о дельфинах, которые спасают людей и толкают их к берегу, так как никто не знает, сколько людей дельфины затолкали в обратную сторону.
Я тоже подозреваю некоторых в том, что они переболели ковид. Температура 40 в течение пяти-семи дней- что это за грипп такой?
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...а может они уже заболевшие приехали в Почаевскую церковь...
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Це ще одне підтвердження-нас дурять,нам не повідомляють правди,наша влада не наша! Через кордон пропускаютьдесятки тисяч без обсервації(поміряти температуру можуть собі в дупі),заганяютьна карантин у містах де не виявлено жодного хворого(чи виявлено?!) позбавляючи,таким чином,величезну кількість громадян заробітку,пропихують "надзвичайний стан! Нас знищить не вірус-нас знищать виродки при владі!
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тест определяет вирус не менее чем через 7--8 дне после заражения. молдоване аразились в Почаеве, или привезли?
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поцелуй икону - получи бесплатный билет в морг (весення акция от МП)
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Да тут и "Томос" не поможет,и даже Папа Римский.Как ни пародоксально,они-безсильны.
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Кацапы специально используют свои консервы для экспансии вируса в Украине. Они мечтают о том, чтобы Украина захлебнулась в болезни , не выкарабкалась.
В Почаеве всегда много людей на службах. Это реально может быть очагом вспышки вируса.
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маленькая Молдова "Сегодня протестировали анализы 90 человек........ Ляшко-- не тестируем по рекомендации ВОЗ ..... с понедельника призы начнутся , вот только кому их вручать будем за чуткое руководство ? ВОЗ или МОЗ ?
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С одной стороны, это хороший повод запретить моспархат в Украние. А с другой - может они сами быстрее вымрут, чем их запретят.
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Чисора может огорчиться - не с кем будет бой проводить...
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Русский дух особенно привлекает вирус. Бог шельму метит?
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