 За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на статистику правительства Италии.
Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека - это наибольшее количество погибших от него во всех других странах мира.
Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, впрочем 2655 находятся в реанимации.
Отметим, что 19 марта в Италии впервые зафиксировали более умерших от COVID-19 - формы пневмонии, вызываемой коронавирусом, - чем в Китае, где вирус зафиксировали впервые.
Есть даже занятная статья в википедии "демографическое старение".
Нужно было в целях изучения вирусов, уделить больше внимания "африканской чуме" свиней, там кажется тоже основной симптом, поражение легких.