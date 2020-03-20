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 За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек

Это наибольший рост числа умерших за день в стране за четыре недели, с тех пор, как там началась эпидемия коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC со ссылкой на статистику правительства Италии.

Таким образом, в целом по стране от коронавируса умерли 4032 человека - это наибольшее количество погибших от него во всех других странах мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии

Количество инфицированных SARS-CoV-2 в Италии за день выросло с 41035 до 47021. При этом 5129 человек вылечились, впрочем 2655 находятся в реанимации.

Отметим, что 19 марта в Италии впервые зафиксировали более умерших от COVID-19 - формы пневмонии, вызываемой коронавирусом, - чем в Китае, где вирус зафиксировали впервые.

Источник: https://censor.net.ua/n3183182
 
 
 Топ комментарии
 
При этом оккупационный режим тысячами завозит украинцев прямиком из регионов, охваченных эпидемией. Людям в лучшем случае измеряют температуру и отпускают на все четыре стороны. Но температуру можно сбить жаропонижающими, а если не закончился инкубационный период, у зараженного даже температуры не будет. Что это, если не саботаж под благовидным предлогом?
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это импотенция системы власти, основанная на полной неспособности к стратегическому планированию За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек - Цензор.НЕТ 4908
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Кто-то решил почистить (или попробовать) население планеты от стариков... Как бы это жестоко не звучало, но это смахивает на очистку раны от умирающих клеток.
Есть даже занятная статья в википедии "демографическое старение".
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До середины 20 столетия, до появления антибиотиков (хоть они и не к вирусам) инфекции косили людей как косой, оставляя в живых только с наиболее сильным иммунитетом. Антибиотики позволили на время расслабится, теперь пришло время платить за "удовольствие" победы над инфекциями.
Нужно было в целях изучения вирусов, уделить больше внимания "африканской чуме" свиней, там кажется тоже основной симптом, поражение легких.
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вдолбите это в головы тех моральных уродов которые шастают где непопадя от нехрен делать.
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Італійці лікувались російським арбідолом.
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