 Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому (обновлено)

Обращение к президенту опубликовала в Фейсбуке Юлия Ганюк, информирует Цензор.НЕТ. Она напомнила, что Владимир Зеленский 18 марта обещал, что украинцы уже в этот день вернутся домой со Шри-Ланки.
"На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей. Мы рассеяны по разным гостиницах и у многих из нас уже закончились сроки путевок. Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", — написала она.
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Ганюк отметила, что украинцы на Шри-Ланке сотрудничают с Посольством Украины в Индии, сформировали списки "застрявших", сплоченные и готовы оперативно и активно помогать вернуть их домой.
"Ситуация требует лишь трех ваших личных распоряжений, чтобы позволить 3-4 самолетам пересечь границы Украины и Шри-Ланки и вытащить нас отсюда, поскольку регулярные рейсы были отменены из-за Вашего решения", — считает украинка.
По словам Ганюк, на острове каждый день ухудшается эпидемиологическая ситуация и ситуация с безопасностью.
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"Сегодня, 20 марта, с 18.00 на Шри-Ланке ввели комендантский час, который продлится до понедельника, 23 марта, 06.00 утра. Это четкий сигнал действовать немедленно!", — отметила она.
ОБНОВЛЕНО
Через 3,5 часа после публикации обращения Ганюк написала, что с ними вышел на связь представитель МИД.
"С нами уже связались из МИД, согласовываем дату вылета", — написала она.
Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
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Джон Сміт
Очень хорошо сказал...
Но все равно ехали.
Тут підходить рос поговірка- ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
Этот Кокорекин в Индии после наблюдения умерших индийдев при омовении в реке Инд а потом сожжении индусов привез в СССР, а именно в Москву, давно как-бы в нормальном мире исчезнувшую болезнь Черную оспу, которая считалась в Европейском сообществе уже давно почти побежденной.
Результат официально умерших только в Москве за месяц 9 000 человек, Каждую неделю укол делали 1,5 млн человек. Умер сам Кокорекин, умерли все врачи, которые его обследовали и говорили, что у него просто грипп, умерли все лечащие его врачи, из семьи, родственников из семьи, которые с ним общались осталось в живых только два человека..
Делайте выводы, люди.