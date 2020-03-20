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 Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому (обновлено)

На Шри-Ланке находятся около 700 граждан Украины. У многих из них закончились путевки и подходят к концу деньги. На острове ухудшается эпидемиологическая обстановка, ввели комендантский час.

Обращение к президенту опубликовала в Фейсбуке Юлия Ганюк, информирует Цензор.НЕТ. Она напомнила, что Владимир Зеленский 18 марта обещал, что украинцы уже в этот день вернутся домой со Шри-Ланки.

"На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей. Мы рассеяны по разным гостиницах и у многих из нас уже закончились сроки путевок. Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", — написала она.

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Ганюк отметила, что украинцы на Шри-Ланке сотрудничают с Посольством Украины в Индии, сформировали списки "застрявших", сплоченные и готовы оперативно и активно помогать вернуть их домой.

"Ситуация требует лишь трех ваших личных распоряжений, чтобы позволить 3-4 самолетам пересечь границы Украины и Шри-Ланки и вытащить нас отсюда, поскольку регулярные рейсы были отменены из-за Вашего решения", — считает украинка.

По словам Ганюк, на острове каждый день ухудшается эпидемиологическая ситуация и ситуация с безопасностью.

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"Сегодня, 20 марта, с 18.00 на Шри-Ланке ввели комендантский час, который продлится до понедельника, 23 марта, 06.00 утра. Это четкий сигнал действовать немедленно!", — отметила она.

ОБНОВЛЕНО

Через 3,5 часа после публикации обращения Ганюк написала, что с ними вышел на связь представитель МИД.

"С нами уже связались из МИД, согласовываем дату вылета", — написала она.

Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому 01

Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому 02Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому 03
Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому 04

Источник: https://censor.net.ua/n3183181
 
 
 Топ комментарии
 
На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно...

Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
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Не, ну это звиздец просто, они во время ПАНДЕМИИ! летят отдыхать на халявные туры, а вы их потом вывозите оттуда, да еще, возможно и с заразой. Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9667
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Їх туди силою ніхто не відправляв. Суки схотіли погуляти,коли у світі епідемія, а тепер просяться назад за мої гроші як платника податку, і без карантину роз'їхатися по своїм містам?!
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На острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры у туристических операторов или прилетели самостоятельно...

Так в чем вопрос?
Как прилетели самостоятельно, так и улетайте самостоятельно
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95 квартал оголосив, що приєднується до боротьби з коронавірусом!!!
- На фоні закупки 10 апаратів штучної вентиляції легенів Порошенком, і 10 000 костюмів індивідуального захисту компанією Рошен, ми не могли стояти осторонь! - заявили у кварталі.
- Ми оголошуємо благодійний концерт, куди у тісній дружній атмосфері зможуть зібратися всі виборці Зеленського БЕЗКОШТОВНО!
На вас чекають нові веселі номери:
"Дубінський пускає газ",
"Вова-нюхач вбиває Еріку",
"Даємо йому 100 днів на продаж масок за кордон, а потім покупку нових", "Щоб закінчити пандемію, треба просто перестати лікувати", (а то вірус нападьот), а в кінці виступу лисий сяде на ********* паличку!

- Приходьте! Беріть своїх друзів, що голосували за нашого Презедента! Хуже не будет! - підсумували у ТОВ Квартал 95.
Джон СмітНужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5353
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"Щоб закінчити пандемію, треба просто перестати лікувати"

Очень хорошо сказал...
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Мое личное мнение -- отдыхайте и ни в чем себе не отказывайте хитрожопые идиоты !!! Как вы запарили едут на шару невзирая на вирус теперь деньги заканчиваються -- идите работать и неморочте голову Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 1001
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Дурник? Чи просто виборець Зе? Вони б повернулись якби найвеличніший борець з коронавірусом не закрив кордони!!! І не скасував рейси!!!
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Не, ну это звиздец просто, они во время ПАНДЕМИИ! летят отдыхать на халявные туры, а вы их потом вывозите оттуда, да еще, возможно и с заразой. Нужно только 3 ваших личных распоряжения, - застрявшие на Шри-Ланке украинцы обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9667
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Ехали максимум 2-3 недели назад, когда уже до всех дошло что эпидемия коронавируса это довольно серьезно.
Но все равно ехали.
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Скупой платит...купились на дешёвые путёвки,или пожалели сдать купленные
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Їх туди силою ніхто не відправляв. Суки схотіли погуляти,коли у світі епідемія, а тепер просяться назад за мої гроші як платника податку, і без карантину роз'їхатися по своїм містам?!
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Ви дебіли попхались туди, коли епидемія вже набрала оберти, а можна було зробити в своїй голові три розпорядження.
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Люди тяжело работали, имели право отдохнуть.
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Хай відпочивають, але ж вони не хтять.
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Туда полетели и это как правило далеко не бедные, так что не пропадут и переживут у многих не один десяток тысяч, а то и более баксов в загашнике и на счетах ,ты лучше переживай за тех кто от зарплаты до зарплаты выживают и только во сне себе могут позволить отдохнуть на курорте
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А як можна упустити халяву ?
Тут підходить рос поговірка- ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
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Называется, жадность фраера сгубила. А ведь следовало просто отказаться от поездки.
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Перелет дороговат, поєтому смісла на 7 дней лєтєть нету, минимум 10 дней. Соррі за албанській, рус раскладкі німа.
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Мы выживаем за свой счет, а поскольку мы не рассчитывали на такой форс мажор, то и денег у многих из нас практически не осталось", - написала она. Вот она суть всего нашего кабздеца----давайте за деньги налогоплательщиков вытягивать нас не рассчитывавших форс мажор а рассчитывавших отсидеться на курорте пока вы будете дохнуть в Украине
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А страна в положении войны или даже АТО это не заранее известный форс мажор, а эпидемия в Китае как минимум известная с января тоже... не известный форс мажор..
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И там наши бедные заробитчане, как все таки нужда раскидала людей...
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....путевка там рассчитана на 6 ночей....они полетели на отдых(по горящим турам со скидкой), когда меня отправили в неоплачиваемый отпуск в связи с короновирусом, сидеть дома на карантине....офуеть...они могут привезти еще "подарок" всем с отдыха....Ипать ту Люсю...
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виїхали вони вже коли планували вводити карантин. і говорили про це з кожної праски. надіялись на халяву? чому ми повинні оплачувати повернення цим жлобам?
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от народ! - та відпочивайте собі на океані.
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Перед Новым Годом 1959 году советскому художнику, дважды лауреату Сталинской премии художнику Кокорекину  Алексею Алексеевичу, который писал картины о вяличии СССР перед загнивающим Западом Советское правительство разрешило поехать в дружественную Советскому союзу Индию.

Этот Кокорекин в Индии после наблюдения умерших индийдев при омовении в реке Инд а потом сожжении индусов привез в СССР, а именно в Москву, давно как-бы в нормальном мире исчезнувшую болезнь Черную оспу, которая считалась в Европейском сообществе уже давно почти побежденной.

Результат официально умерших только в Москве за месяц 9 000 человек, Каждую неделю укол делали 1,5 млн человек. Умер сам Кокорекин, умерли все врачи, которые его обследовали и говорили, что у него просто грипп, умерли все лечащие его врачи, из семьи, родственников из семьи, которые с ним общались осталось в живых только два человека..

Делайте выводы, люди.
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