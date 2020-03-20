 Входящий в "Укроборонпром" завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 месяца, для его запуска нужно погасить 110 млн грн долгов

Об этом заявил арбитражный управляющий завода Евгений Лахненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Волонтеры из бизнес-сообщества CEO Club предложили организовать сборку аппаратов на давальческом сырье. Почему "Буревестник"? Потому что у него есть техдокументация на ИВЛ. Но самостоятельно завод в связи с процедурой банкротства и долгами запустить процесс не сможет", - рассказал Лахненко.
По его словам, также есть сложности с тем, чтобы достать все необходимые комплектующие для сборки аппаратов - их нужно закупать в Италии, Китае. Сколько на это потребуется времени - неизвестно.
"Главный инженер пока не может сказать, в какие сроки реально запустить производство. Для этого нужно выяснить, чем можно заменить недостающие детали", - поясняет Лахненко.
И.о. руководителя "Буревестника" Виталий Ходзицкий заявил, что предприятие полностью отключено от коммуникаций (электро- и водоснабжения), у него имеется задолженность на сумму свыше 110 млн грн, поэтому полноценно наладить работу практически невозможно.
"Оборудование есть, хотя оно и простаивало все эти годы. Необходимо будет сделать ревизию. На это уйдет приблизительно неделя. Специалистов тоже можно собрать. Другой вопрос, кто будет все это финансировать. Только долги за электроэнергию превышают 6 млн грн", – отметил он.
По его словам, более реалистичный сценарий – если заказчиком выступит какое-то другое предприятие в составе "Укроборонпрома" или сам концерн, а "Буревестник" будет осуществлять сборку, наладку и программирование оборудования.
"Но никаких поручений со стороны "Укроборонпрома" мы не получали. И у меня такое впечатление, что заниматься руководству концерна этим вопросом неинтересно", – отметил Ходзицкий.
Выпускаемые "Буревестником" ИВЛ стоят около 270 тыс. грн, тогда как ИВЛ немецкой компании Draeger стоят от EUR40 тыс., и цены, с учетом эпидситуации в мире, ежедневно растут.
Как сообщалось, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь сообщил о том, что концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства ИВЛ на "Буревестнике", и этим вопросом занимается замглавы концерна Мустафа Найем. Однако Найем не ответил ни на запросы "Интерфакс-Украина".
КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели.
Пр информации завода, по состоянию на первое полугодие 2008 года "Буревестник" поставил медучреждениям Украины 3 110 аппаратов ИВЛ. Освоенные в производстве аппараты позволили перекрыть весь возрастной диапазон пациентов от новорожденных ("Малютка") до взрослых ("Фаза-8", "Бриз"). Аппарат ИВЛ "Бриз-Т" разработан для нужд скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго", и с тех пор он фактически не ведет деятельности.
Нет де Голя- образованного аристократа
В зебильном кабмине не хватает еще одного "специалиста".
История[править | править код]
Во времена правления Екатерины II, в 1764 году было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». Этот год и принято считать датой фактического учреждения Киевского арсенала в крепости. В XVIII-XIX столетиях мастерские крепости ремонтируют и изготавливают разные виды вооружения, включая артиллерийское.
С 1917 года на заводе началось производство гражданской продукции (сельскохозяйственное оборудование, инструменты, бытовые товары и др.).
В январе 1918 года завод «Арсенал» был центром восстания рабочих и солдат Киева против Центральной рады.
После начала Великой Отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения. В начале июля 1941 года в связи с приближением линии фронта и авианалётами на Киев правительство СССР приняло решение эвакуировать киевский завод «Арсенал». Планирование, организацию и руководство эвакуацией завода осуществляли директор завода Г. П. Шардин и старший инженер ГАУ наркомата вооружения СССР П. И. Калинушкин. 29 июля - 14 августа 1941 года завод был эвакуирован на восток, в город Балашов Саратовской области - для перемещения всего заводского оборудования и 2500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода было задействовано 36 эшелонов (1100 вагонов). На новом месте дислокации первый участок механосборочного цеха завода начал работу спустя три дня после установки оборудования[3].
С 1946 года предприятие перепрофилируется на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.
В 1970-е годы завод освоил изготовление УРВВ Р-27.
После создания НКАУ, завод был передан в ведение НКАУ[1].
С 1994 года коллектив «Завода Арсенал», имевший более чем 50-летний опыт создания и производства оптических и оптико-электронных приборов и систем военного и промышленного назначения (системы ориентирования, приборы прицеливания, самонаведения, наблюдения, измерения, анализа и фотографирования), предназначенных для эксплуатации как в лабораторных, так и в суровых природных условиях, постепенно перепрофилировался на производство оптико-электронной измерительной и счётной аппаратуры для медицины, банковской сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Производство фотоаппаратов, из-за неконкурентноспособности и дороговизны, уменьшилось до мелкооптовых партий. Новое руководство предприятия взяло курс на постепенное закрытие завода, путём сокращения государственных заказов, закрытия цехов, сдачи в аренду корпусов и помещений, увольнения сотрудников.
28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия «Завод Арсенал».
Декабрь 2009 года - завершилась ликвидация «Завода Арсенал», который исключён из государственного реестра. ГП "Завод "Арсенал"",присоединённое к КП СПс "Арсенал" находится в списке на приватизацию.
По состоянию на 2019 год снесён цех электроники по адресу ул.Михаила Грушевского,36.Сданы в аренду 2 нижних этажа в здании на Московской, 2,здание,распологающееся между Высшим Административным судом Украины (Московская,4) и корпусом на Московской,2 ,а также здание за судом. Проводятся работы неизвестного назначения в токарных цехах(одноэтажные здания с крышей кирпичного цвета) и цехах между Московской, 6 и 4. Проводятся незаконные строительные работы в здании по адресу ул.Московская 8б.Корпус по адресу Кловский спуск,26 выкуплен под застройку, строится бизнес-центр. Действующими остаются корпуса по следующим адресам:
БУБОЧКА! А це ти на сходняку олігархів теж казав? Може витратиш трохи своїх, як Порох на ППО? Чи візьми у Дубінського - най його мама поїздить трохи повільніше