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 Политика Украины, Технологии
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 Входящий в "Укроборонпром" завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 месяца, для его запуска нужно погасить 110 млн грн долгов

Входящий в госконцерн "Укроборонпром" Киевский государственный завод "Буревестник", который находится в процедуре банкротства и простаивает, мог бы в течение трех месяцев собрать 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, однако для этого необходимо решить ряд проблем.

Об этом заявил арбитражный управляющий завода Евгений Лахненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Волонтеры из бизнес-сообщества CEO Club предложили организовать сборку аппаратов на давальческом сырье. Почему "Буревестник"? Потому что у него есть техдокументация на ИВЛ. Но самостоятельно завод в связи с процедурой банкротства и долгами запустить процесс не сможет", - рассказал Лахненко.

По его словам, также есть сложности с тем, чтобы достать все необходимые комплектующие для сборки аппаратов - их нужно закупать в Италии, Китае. Сколько на это потребуется времени - неизвестно.

"Главный инженер пока не может сказать, в какие сроки реально запустить производство. Для этого нужно выяснить, чем можно заменить недостающие детали", - поясняет Лахненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, - замгендиректора Бондарь

И.о. руководителя "Буревестника" Виталий Ходзицкий заявил, что предприятие полностью отключено от коммуникаций (электро- и водоснабжения), у него имеется задолженность на сумму свыше 110 млн грн, поэтому полноценно наладить работу практически невозможно.

"Оборудование есть, хотя оно и простаивало все эти годы. Необходимо будет сделать ревизию. На это уйдет приблизительно неделя. Специалистов тоже можно собрать. Другой вопрос, кто будет все это финансировать. Только долги за электроэнергию превышают 6 млн грн", – отметил он.

По его словам, более реалистичный сценарий – если заказчиком выступит какое-то другое предприятие в составе "Укроборонпрома" или сам концерн, а "Буревестник" будет осуществлять сборку, наладку и программирование оборудования.

"Но никаких поручений со стороны "Укроборонпрома" мы не получали. И у меня такое впечатление, что заниматься руководству концерна этим вопросом неинтересно", – отметил Ходзицкий.

Выпускаемые "Буревестником" ИВЛ стоят около 270 тыс. грн, тогда как ИВЛ немецкой компании Draeger стоят от EUR40 тыс., и цены, с учетом эпидситуации в мире, ежедневно растут.

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Как сообщалось, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь сообщил о том, что концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства ИВЛ на "Буревестнике", и этим вопросом занимается замглавы концерна Мустафа Найем. Однако Найем не ответил ни на запросы "Интерфакс-Украина".

КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели.

Пр информации завода, по состоянию на первое полугодие 2008 года "Буревестник" поставил медучреждениям Украины 3 110 аппаратов ИВЛ. Освоенные в производстве аппараты позволили перекрыть весь возрастной диапазон пациентов от новорожденных ("Малютка") до взрослых ("Фаза-8", "Бриз"). Аппарат ИВЛ "Бриз-Т" разработан для нужд скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго", и с тех пор он фактически не ведет деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3183179
 
   
 Топ комментарии
 
С одиннадцатого года в простое, они только марлевые маски быстро начнут выпускать.
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С одиннадцатого года в простое, они только марлевые маски быстро начнут выпускать.
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100 апаратів в тиждень, робота в три зміни, а для цього керівництво потрібно відразу посадити в тюрму.
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Там надо искать КТО СКУПИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ - тот и банкротит завод
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Проверить целесообразность всё-равно стоит.
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Это не торговля на крови, это забота о заболевший испанцах.
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Тот случай,когда товар дороже денег.
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спекулировать на вирус и заробатывать с экстро выгодой теперь - это аморально, вашу семью заденет ответка, удачи вам мерзавцы.
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В италии 627 летальних випадків за добу
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Италию и не только надо было закрывать для китайских туристов,гастарбайтеров а не страдать фигней про дружбу народов и открытые границы
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А шо вы таки хотели с таким правителтьством клоунов и таким количеством китайцев в стране проживающих практически в своих обособленных резервациях?
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Во всех странах у власти клоуны и питерасы - Меркель , Джонсон
Нет де Голя- образованного аристократа
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А мне деГоль мне не по вкусу. Нет Тетчер, нет Рейгана, и скоро их не будет. К сожалению. На современной политической арене мира, есть Эрдоган и Порох. Как действительно политики.
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Тетчер с Рейганом тоже дров прилично наломали, лидеры были харизматичные, но не более.
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Ни кто и ни что не совершенно. кроме матушки Природы. Впрочем хотелось бы увидеть список дров. Еже ли не затруднит.
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Он мог бы начать их выпускать еще ДВА МЕСЯЦА НАЗАД!...

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Управляющий завода Евгений Лахненко экономист от бога. вкладывать в руины 100 лямов, чтобы потом получить 100 ИВЛ по цене 1лям/шт.
В зебильном кабмине не хватает еще одного "специалиста".
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еще и не факт что получат. 110 лямов это только погасить долги. а потом закупить оборудование. и самое главное -квалифицированые работники - которых уже давно нет. одним словом будет просто распил бабла.
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Ахметова с Киевєнерго можно было бы подвинуть - под дудку ЧП (это Киевэнерго банкротит завод), и также не выплачивать Ахметке и компании "зеленый тариф" (это 2 млрд грн в месяц) до лучших времен и пустить эти деньгм на Буревестник и другие заводы которые могут выпускать ИВЛ, маски, дизинфектики, но вопрос кому это надо?
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Беня против. Такой кусок лакомой земли в таком районе Киева, и от шоб не захапать, та вы шутите.
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А шо барыги с заводом Арсенал сделали, а радиозавод , а Киеприбор, а завод Артема ?
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Ни КАЛомойский ни Зеленский заводом Арсенал не владели. Они барыжничали на другом поприще. Но вам, как глупому пензюку, а открою ваши раскосые глаза за историю выше означенного вам завода.
История[править | править код]
Во времена правления Екатерины II, в 1764 году было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». Этот год и принято считать датой фактического учреждения Киевского арсенала в крепости. В XVIII-XIX столетиях мастерские крепости ремонтируют и изготавливают разные виды вооружения, включая артиллерийское.
С 1917 года на заводе началось производство гражданской продукции (сельскохозяйственное оборудование, инструменты, бытовые товары и др.).
В январе 1918 года завод «Арсенал» был центром восстания рабочих и солдат Киева против Центральной рады.
После начала Великой Отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения. В начале июля 1941 года в связи с приближением линии фронта и авианалётами на Киев правительство СССР приняло решение эвакуировать киевский завод «Арсенал». Планирование, организацию и руководство эвакуацией завода осуществляли директор завода Г. П. Шардин и старший инженер ГАУ наркомата вооружения СССР П. И. Калинушкин. 29 июля - 14 августа 1941 года завод был эвакуирован на восток, в город Балашов Саратовской области - для перемещения всего заводского оборудования и 2500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода было задействовано 36 эшелонов (1100 вагонов). На новом месте дислокации первый участок механосборочного цеха завода начал работу спустя три дня после установки оборудования[3].
С 1946 года предприятие перепрофилируется на выпуск оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов, в основном, для нужд военной промышленности.
В 1970-е годы завод освоил изготовление УРВВ Р-27.
После создания НКАУ, завод был передан в ведение НКАУ[1].
С 1994 года коллектив «Завода Арсенал», имевший более чем 50-летний опыт создания и производства оптических и оптико-электронных приборов и систем военного и промышленного назначения (системы ориентирования, приборы прицеливания, самонаведения, наблюдения, измерения, анализа и фотографирования), предназначенных для эксплуатации как в лабораторных, так и в суровых природных условиях, постепенно перепрофилировался на производство оптико-электронной измерительной и счётной аппаратуры для медицины, банковской сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Производство фотоаппаратов, из-за неконкурентноспособности и дороговизны, уменьшилось до мелкооптовых партий. Новое руководство предприятия взяло курс на постепенное закрытие завода, путём сокращения государственных заказов, закрытия цехов, сдачи в аренду корпусов и помещений, увольнения сотрудников.
28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве Государственного предприятия «Завод Арсенал».
Декабрь 2009 года - завершилась ликвидация «Завода Арсенал», который исключён из государственного реестра. ГП "Завод "Арсенал"",присоединённое к КП СПс "Арсенал" находится в списке на приватизацию.
По состоянию на 2019 год снесён цех электроники по адресу ул.Михаила Грушевского,36.Сданы в аренду 2 нижних этажа в здании на Московской, 2,здание,распологающееся между Высшим Административным судом Украины (Московская,4) и корпусом на Московской,2 ,а также здание за судом. Проводятся работы неизвестного назначения в токарных цехах(одноэтажные здания с крышей кирпичного цвета) и цехах между Московской, 6 и 4. Проводятся незаконные строительные работы в здании по адресу ул.Московская 8б.Корпус по адресу Кловский спуск,26 выкуплен под застройку, строится бизнес-центр. Действующими остаются корпуса по следующим адресам:
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"Оборудование есть, хотя оно и простаивало все эти годы. Необходимо будет сделать ревизию. На это уйдет приблизительно неделя. Специалистов тоже можно собрать. Другой вопрос, кто будет все это финансировать. Только долги за электроэнергию превышают 6 млн грн" Источник: https://censor.net.ua/n3183179

БУБОЧКА! А це ти на сходняку олігархів теж казав? Може витратиш трохи своїх, як Порох на ППО? Чи візьми у Дубінського - най його мама поїздить трохи повільніше Входящий в "Укроборонпром" завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 месяца, для его запуска нужно погасить 110 млн грн долгов - Цензор.НЕТ 9784
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Ну, Найем умеет налаживать... Да и концерн в целом тоже...
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Наконец то до бубочки дойдёт шо Украина не повия А сильная промышленная и научная страна , но ОЛИГАРХИ ЭТО ВСЕ ПРОДАЛИ
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еще чего...да за эти 100 млн гр знаете сколько можно туристов из Египта привезти ?
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эти совковые заводы надо взорвать , территорию расчистить и продать через аукционы , это будет выгоднее всего
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Правильно. А оставшихся работников отправить на заработки за кордон. Кто не уедет- на Петровку грузчиком.
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Ахметов его и так заберет, без всяких аукционов.
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Наём мог бы с одной зарплатки 2 аппарата профинансировать, а с предыдущих зарплат закрыть долги завода.Было бы патриотично
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госпредприятие - а кому должно? и почему?
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ой, удя по всему там с такими затратами майнинг станции стояли и крипттовалюту майнили... сейчас невыгодно - ничего не выпускали с 11 года и вот те раз долги.... за электроэнергию...
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Ну, раз Найом занимаеца.... Ну нехай занимаецца, может в спортолото напишет. А пока будут закупать у немецко- фашистских товарищей.
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Да вы что? Там столько лет Трудились создавая долги предприятию, и его банкротя! А вы вдруг схему, одним ударом разрушить желаете! Типа простите долги или расследуйте причину их формирования, и на конец то хоть кого то посадите. Хотя по нашим законам умышленное вредительство , доказать невозможно и не кому. А тупа отложить долг, заморозить и попробовать разобраться в его не искусственном происхождении, и тому кто его желает купить за дёшево, СЛАБО? Яиц нет?
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Не обязательно производить все изделие на одном предприятии - можно разместить заказы всех пунктов спецификации на работающих производствах соответствующего профиля . Это будет дешевле и быстрее. Конечно же понадобится время на освоение.
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по сравнению с ЕС и США с почти десятью триллионами баксов, мы обосрались на сумме 110 млн гриваков. ЗЕ чемпион, ***
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