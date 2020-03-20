 Входящий в "Укроборонпром" завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 месяца, для его запуска нужно погасить 110 млн грн долгов

Об этом заявил арбитражный управляющий завода Евгений Лахненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Волонтеры из бизнес-сообщества CEO Club предложили организовать сборку аппаратов на давальческом сырье. Почему "Буревестник"? Потому что у него есть техдокументация на ИВЛ. Но самостоятельно завод в связи с процедурой банкротства и долгами запустить процесс не сможет", - рассказал Лахненко.

По его словам, также есть сложности с тем, чтобы достать все необходимые комплектующие для сборки аппаратов - их нужно закупать в Италии, Китае. Сколько на это потребуется времени - неизвестно.

"Главный инженер пока не может сказать, в какие сроки реально запустить производство. Для этого нужно выяснить, чем можно заменить недостающие детали", - поясняет Лахненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, - замгендиректора Бондарь

И.о. руководителя "Буревестника" Виталий Ходзицкий заявил, что предприятие полностью отключено от коммуникаций (электро- и водоснабжения), у него имеется задолженность на сумму свыше 110 млн грн, поэтому полноценно наладить работу практически невозможно.

"Оборудование есть, хотя оно и простаивало все эти годы. Необходимо будет сделать ревизию. На это уйдет приблизительно неделя. Специалистов тоже можно собрать. Другой вопрос, кто будет все это финансировать. Только долги за электроэнергию превышают 6 млн грн", – отметил он.

По его словам, более реалистичный сценарий – если заказчиком выступит какое-то другое предприятие в составе "Укроборонпрома" или сам концерн, а "Буревестник" будет осуществлять сборку, наладку и программирование оборудования.

"Но никаких поручений со стороны "Укроборонпрома" мы не получали. И у меня такое впечатление, что заниматься руководству концерна этим вопросом неинтересно", – отметил Ходзицкий.

Выпускаемые "Буревестником" ИВЛ стоят около 270 тыс. грн, тогда как ИВЛ немецкой компании Draeger стоят от EUR40 тыс., и цены, с учетом эпидситуации в мире, ежедневно растут.

Читайте также: Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы

Как сообщалось, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь сообщил о том, что концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства ИВЛ на "Буревестнике", и этим вопросом занимается замглавы концерна Мустафа Найем. Однако Найем не ответил ни на запросы "Интерфакс-Украина".

КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели.

Пр информации завода, по состоянию на первое полугодие 2008 года "Буревестник" поставил медучреждениям Украины 3 110 аппаратов ИВЛ. Освоенные в производстве аппараты позволили перекрыть весь возрастной диапазон пациентов от новорожденных ("Малютка") до взрослых ("Фаза-8", "Бриз"). Аппарат ИВЛ "Бриз-Т" разработан для нужд скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго", и с тех пор он фактически не ведет деятельности.