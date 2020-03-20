 "Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха (Ф. Рузвельт)
Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Эксклюзивное прямое включение Премьер-министра Дениса Шмыгаля с заседания Кабинета министров
Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел;
Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины;
Юлия Ковалив, заместитель Председателя Офиса Президента Украины;
Екатерина Рожкова, Заместитель Председателя Национального банка Украины;
Олег Ляшко, Лидер Радикальной партии;
Даниил Гетьманцев, народный депутат, "слуги народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Виталий Кличко, Мэр Киева;
Андрей Садовый, Городской председатель Львова;
Геннадий Труханов, Мэр Одессы;
Борис Филатов, Мэр Днепра;
Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)
Борис Марков, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ";
Дмитрий Сероухов, Генеральный директор "Join UP!", Советник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";
Они говорят, а решает народ.
Медики предполагают, что майор заразился COVID-19 от своей дочери, вернувшейся из Италии, находящейся в данный момент в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы
Только свистни сквозь зубы - и ползут уже черви....
Я вот смотрю передачи https://www.youtube.com/watch?v=RMDdgrHY1aU ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ и подобные....- там совсем другая атмосфера....
все вняли? - чистого кацапского посыла пропагандон....
он и кацапский соловей с киселем - одна школа, одна рука...