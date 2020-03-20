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 Политика Украины
  2022  32
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 "Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом

В пятницу, 20 марта в 21:00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинский? Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса? Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей? Эффективны действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха (Ф. Рузвельт)


Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Эксклюзивное прямое включение Премьер-министра Дениса Шмыгаля с заседания Кабинета министров


Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел;

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины;

Юлия Ковалив, заместитель Председателя Офиса Президента Украины;

Екатерина Рожкова, Заместитель Председателя Национального банка Украины;


Олег Ляшко, Лидер Радикальной партии;

Даниил Гетьманцев, народный депутат, "слуги народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Виталий Кличко, Мэр Киева;

Андрей Садовый, Городской председатель Львова;

Геннадий Труханов, Мэр Одессы;

Борис Филатов, Мэр Днепра;


Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)

Борис Марков, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ";

Дмитрий Сероухов, Генеральный директор "Join UP!", Советник генерального директора авiакомпанii "SkyUp";

Они говорят, а решает народ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183172
 
 
 Топ комментарии
 
Голливуд отменил съемку фильмов и сериалов из-за возможности вируса. Теряет миллионы долларов. А тут люди ради копейки готовы заразить сотни людей.
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Очередное бла-бла-бла,очковтирательство и бред сивых брехунов
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По принципу "говорили балакали - сіли і заплакали". Уже і так вся країна "забалакана" і нагодована "завтраками".
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треба просто зібрати купу людей в студії..
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Й В ВСУ ВЫЯВЛЕН ПЕРВЫЙ ЗАРАЖЕННЫЙ КОРОНАВИРУСОМ

Медики предполагают, что майор заразился COVID-19 от своей дочери, вернувшейся из Италии, находящейся в данный момент в специализированном изоляторе Ровенской областной клинической больницы
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Вот зачем это шоу? Там же могут быть заболевшие.
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Голливуд отменил съемку фильмов и сериалов из-за возможности вируса. Теряет миллионы долларов. А тут люди ради копейки готовы заразить сотни людей.
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А во время карантина собирать студии законно?
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" Не бойтесь смерти, когда она придет, вас уже не будет"
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Любую проблему можно называть ерундой не стоящей выеденного яйца, пока она не стала твоей проблемой...
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Лякатись тре дурості, легковажності й войовничої некомпетентності ******** влади...
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что стоит приезжему еврею Шустику собрать весь украинский бомонд... "Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха", - в новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят ситуацию с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9615
Только свистни сквозь зубы - и ползут уже черви....
Я вот смотрю передачи https://www.youtube.com/watch?v=RMDdgrHY1aU ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ и подобные....- там совсем другая атмосфера....
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Міг би і Шахова запросити, з перших вуст почути про симптоми хвороби.
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славик шустрый опять денег клянчить будет?
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"Единственное, чего нам стоит бояться - это самого страха" = Словоблудие.
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Та хто бы сомневался, что эту тему обсуждать у славика шустрика будут... ЩА понаходят туда всякие "слуги народа" и один поперд одного будут рассказывать как они любят Украину...
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савик кактком по ушам всем проехал?
все вняли? - чистого кацапского посыла пропагандон....
он и кацапский соловей с киселем - одна школа, одна рука...
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Я не можу терпіти цього хитросракого Савіка, поміняйте ведучого!
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Шустрый проплатил рекламу своего говно-шоу?
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Когда Петя убил хотя бы вминяеме шустёр шоу, оно свалил в Европы жить,но он вернулся, с новым спонсором и полным унылым гомном
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