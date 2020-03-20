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 Политика Украины
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 Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль

Упрощенный порядок закупок будет действовать до 19 апреля.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером 20 марта. Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о нем в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т.д.)", — сказано в сообщении.

При этом бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо, потому что договор о закупке вместе со всеми приложениями нужно будет загрузить в электронную систему.

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"Такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения, учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19", — написал Шмыгаль.

Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль 01
Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183170
 
 
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Вирус уже в Украине. Что вы собираетесь предотвращать?
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И, кстати. В Украине карантин и запрещены массовые мероприятия.
Но ведь есть бизнес Бубочки...
Правительство упростило порядок закупки товаров, работ и услуг для предотвращения коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 157
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Давка на остановках и 10 в транспорте - это не умно , можно сказать глупо , это просто жопа , ...
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Сійярто "кинув" угорськомовних українців...
http://life.karpat.in.ua/?p=8431&lang=uk
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Клоуны 💩🤡вы 🤢🐲🦠,убеждали что это «величайшая афера» и маски из резерва тырили
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А как красиво докладывали о готовности! Прямо напомнило, как в СССР, перед войной, тоже пели, фильмы показывали, "Малой кровью, на чужой территории!". В результате: масок нет, средств для обработки нет, транспортный коллапс и т. д.
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"...для предотвращения коронавируса" - Что это ещё за чушь собачачья? Для предотвращения действовать нужно было минимум месяц тому назад. Поздно говорить о предотвращении выстрела когда пуля уже вылетела из ствола.
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и тут как пошёл успех коломоиского, фортонуло пацака, так фортонуло.
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не надо недооценивать возможности «тупых» людей, особенно когда они собираются в большие группы
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упростили чтоб быстрее закупить или чтоб проще было с....издить?
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А як з рабами бути???Закопати жалко,відпускати страшно.....Тримати дорого!!!! Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7977
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