 Минздрав подал в Кабмин проекты постановлений, упрощающие регистрацию дезинфекционных средств, - Емец

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.
Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.
"Проектом постановления предлагается продлить возможность регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества дезинфекционных средств и их испытания на практике, уже разрабатываются Министерством здравоохранения Украины", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.
Напомним, что в связи с распространением COVID-19 в Украине значительно возросла потребность в дезинфицирующих средствах. Учитывая длительный промежуток времени, необходимый для проведения исследований новых дезинфицирующих средств и их испытания на практике, то есть невозможность быстро осуществить регистрацию средств, есть угроза возникновения дефицита дезинфицирующих средств на рынке Украины и значительное повышение их стоимости, что может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
У Молдові підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, повідомила міністерка охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну. За словами президента Молдови Ігоря Додона, четверо з інфікованих нещодавно повернулися з Почаївської лаври - однієї з найбільших українських православних святинь, яка розташована в Тернопільській області.
https://zaxid.net/news/
Вірусолог повідомила: "У кожної нації свій менталітет - це по-перше. Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли і все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії: не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо".
Сьогодні о 19:38•НВ
Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає ANSA. За останні 24 години зареєстровано 627 летальних випадків. Це найбільша кількість смертей з початку епідемії.
Через неделю нигде в мире не будет умирать по тысяче в день... Поэтому я тебя спросил про именно Италию... Но ты видимо не способен понять вопрос и ответить...
Как пример.
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?
За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи
Через пару дней будет умирать по 1000
Или ты не видишь прогресса роста смертности ?зачем тебе германия ты что живешь в стране с мед обслуживанием как в германии?ты живешь в стране не просто с плохой медициной а с разрушенной медициной а ты в облаках витаешь про немцев пишешь
https://www.obozrevatel.com/abroad/mnogo-zarazhennyih-koronavirusom-no-malo-smertej-v-germanii-obyasnili-prichinu-paradoksa.htm
Их ведь не спрашивали конкретно за коронавирус.