 Минздрав подал в Кабмин проекты постановлений, упрощающие регистрацию дезинфекционных средств, - Емец

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.

"Проектом постановления предлагается продлить возможность регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества дезинфекционных средств и их испытания на практике, уже разрабатываются Министерством здравоохранения Украины", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, что в связи с распространением COVID-19 в Украине значительно возросла потребность в дезинфицирующих средствах. Учитывая длительный промежуток времени, необходимый для проведения исследований новых дезинфицирующих средств и их испытания на практике, то есть невозможность быстро осуществить регистрацию средств, есть угроза возникновения дефицита дезинфицирующих средств на рынке Украины и значительное повышение их стоимости, что может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

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