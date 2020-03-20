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Все про:карантин (757) COVID-19 (1393) Емец Илья (14) коронавирус (104) дезинфекция (1)

 Минздрав подал в Кабмин проекты постановлений, упрощающие регистрацию дезинфекционных средств, - Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает урегулировать вопрос регистрации дезинфекционных средств, что позволит эффективно проводить противоэпидемические мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава. 

Это будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории Украины заболеваний COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.

Проект соответствующего постановления Министерство здравоохранения подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который сегодня, 20 марта, соберется на внеочередное заседание.

"Проектом постановления предлагается продлить возможность регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества дезинфекционных средств и их испытания на практике, уже разрабатываются Министерством здравоохранения Украины", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, что в связи с распространением COVID-19 в Украине значительно возросла потребность в дезинфицирующих средствах. Учитывая длительный промежуток времени, необходимый для проведения исследований новых дезинфицирующих средств и их испытания на практике, то есть невозможность быстро осуществить регистрацию средств, есть угроза возникновения дефицита дезинфицирующих средств на рынке Украины и значительное повышение их стоимости, что может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готов упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции, - Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3183168
 
 
 Топ комментарии
 
Ну к концу пандемии, тупорылая бюрократия упростит регистрацию и наполнит аптеки антисептиками, масками, итд...
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
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Ууууу--- могильщик пенсионеров.
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Ну к концу пандемии, тупорылая бюрократия упростит регистрацию и наполнит аптеки антисептиками, масками, итд...
Украина потому является самой нищей страной Европы, потому что управляют дибилы, которых выбирают такие же дибилы.
А дибилы всегда должны жить по дибильному, то есть в нищете и бесправии.
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притому - православні.
У Молдові підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, повідомила міністерка охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну. За словами президента Молдови Ігоря Додона, четверо з інфікованих нещодавно повернулися з Почаївської лаври - однієї з найбільших українських православних святинь, яка розташована в Тернопільській області.
https://zaxid.net/news/
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Muron Ось звідки миоже вірус розповсюдитись.В Італії також лвтні ходять в церкву.Якби не ходили.можливо і менше би було смертей.
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В Італії вірус розпочався з Ломбардії (Мілан) де працювани на швейних фабриках китайці. Італійці пофігісти і отримали по повній. Зараз тільки трупи рахують Минздрав подал в Кабмин проекты постановлений, упрощающие регистрацию дезинфекционных средств, - Емец - Цензор.НЕТ 1455
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Muron В нас також китайці є.Так,його привезли китайці.Але літні його рознесли.Через ту же церкву.Хоча не факт.
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Відмінності в картині захворюваності на коронавірус в Італії та в Китаї, наприклад, пояснюються різницею в менталітеті, що проявилося в дотриманні режиму суворих обмежень. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В.Громашевського Алла Мироненко.
Вірусолог повідомила: "У кожної нації свій менталітет - це по-перше. Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли і все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії: не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо".
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Muron В Китаї літаки літали.В Китаї не спочатку закрили місто.Щось тут не те з цим вірусом.Але скоро побачимо,як буде далі.
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судя по виду и возрасту, он сам пенсионного возраста... значит он себя включил в список смертников
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Хто зебілам підказав, що так можна робити?
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Самодовольные,самовлюбленные,жадные людишки...Именно вы убиваете нас аграирев
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Вас аграріїв? Лікуйтеся, бо хворі на всю голову.
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Спростити допуск на український ринок європейських препаратів - прошу дуже. Спрощувати реєстрацію бодяги вітчизняного розливу - злочин. В нас і так оптом закуповували в лікарні невідомо що, з паперами з київською печаткою, а вчитаєшся і концентрація діючої речовини не та (а чи вона там є?), і експозиція в паперах у 3-4 рази коротша за прийняту в Європі і взагалі цілі групи препаратів рекомендовані для дезинфекції інструментарію, коли у світі ці групи не рекомендуються з цією метою по 10-20 рр через неефективність. Одним словом, "Снєжка" яворівського фасування (як на заправці Алібабаєва - пополам з ослячою сечею)
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Й Італія встановила новий антирекорд: кількість померлих від коронавірусу перевищила 4 тисячі
Сьогодні о 19:38•НВ

Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає ANSA. За останні 24 години зареєстровано 627 летальних випадків. Це найбільша кількість смертей з початку епідемії.
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в связи с этим вопрос, почему именно только в Италии такая высокая смертность от короновируса в процентном отношении от больных, в отличие от других стран?
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Я не знаю но ты отдаешь себе отчет что через неделю будут умирать по тысяче в день?в украине ситуация будет во много раз трагичней
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не гони панику, за это уже могут и посадить... )
Через неделю нигде в мире не будет умирать по тысяче в день... Поэтому я тебя спросил про именно Италию... Но ты видимо не способен понять вопрос и ответить...
Как пример.
В Германии на вчера заражено и болеет пандемией уже около 20 тысяч. Умерло 53 человека.
То есть смертность, где то 0,2 %.
В Италии же смертность около 8%...
И Италия и Германия - развитые европейские страны, входят в G-8
Почему такая разница в смертности?
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4
За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи

Через пару дней будет умирать по 1000
Или ты не видишь прогресса роста смертности ?зачем тебе германия ты что живешь в стране с мед обслуживанием как в германии?ты живешь в стране не просто с плохой медициной а с разрушенной медициной а ты в облаках витаешь про немцев пишешь
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Много зараженных коронавирусом, но мало смертей: в Германии объяснили причину парадокса
https://www.obozrevatel.com/abroad/mnogo-zarazhennyih-koronavirusom-no-malo-smertej-v-germanii-obyasnili-prichinu-paradoksa.htm
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Як нещодавно говорив мені один дідуган, що короновірус забирає тих, кого вирішив забрати. Нічого без до яких в цьому світі не відбуваються. Не забули як італійці засудили Марківа?
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Возможно по тому, что реальное количество жертв коронавируса в Китае никому не известно.
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Через пару лет после окончания этой эпидемии, возможно будут результаты...
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"Героїчні" зусилля влади по простому питанню: запезбеченню населення антисептиками (нагадаю, що видів антисептиків - тисячі.) Антисептики - це не щось унікальне або дороге.
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Літак, який послали у Китай, привезе, крім іншого, 10 тон (!!!) антисептиків (так сказав Зеленський)!!! Не вірю, що в Україні немає антисептиків, і що їх треба везти аж з Китаю. Назву лише звичайний спирт або хлорне вапно. Є ще багато інших антисептиків.
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Издержки профессии...
Их ведь не спрашивали конкретно за коронавирус.
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Там щось, баба Ванга колись казала по п'ять двiйок....тобто з 20.02.2020 в Iталiї все i почалось.
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