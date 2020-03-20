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 Россия, Китай и Иран распространяют фейки о коронавирусе, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы видели, как она (дезинформация о COVID-19. - Ред.) поступала из таких мест как Китай, Россия и Иран", - сказал он на брифинге.

По его мнению, эти страны пытаются подорвать усилия США по борьбе с коронавирусом.

"Мы напрямую говорили с этими странами, говорили... что не одобряем подобного", - сказал Помпео.

Он добавил, что администрация США пытается добиться доверия сограждан к официальным источникам информации о пандемии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Ранее на этой неделе Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.

До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Источник: https://censor.net.ua/n3183166
 
   
 Топ комментарии
 
Уже все дети на России знают, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать юбилейный карнавал победобесия.
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Зникни, кацапе, ви самі - болячка.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
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Путин обманывает своего друга Дональда? Такого не может быть!!!!
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"Знаете, я сам родом из маленького городка. У нее а сбыл один парень, который всюду спешил. И один раз он упал с лестницы и сломал себе шею. И знаете, что написали на его могиле?Он так торопился, что боялся сюда не успеть"©
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"В гости к богу,не бывает опозданий..."
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Боженька в гости не приглашает. Как спел на смертном одре одн из американских президентов Всё ближе и ближе к тебе, Господь.
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Що тут не зрозуміло?!
Ця болячка, це - атака біологічною зброєю яку зробили піндоси.
Спочатку атакували Китай, потім - Європу.
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Тут Вы не правы,-нечего было у него высосать...
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Кацап. Тут воТкі нЄт. Іди гуляй на маілСру, там ***** прославляют. А. да, уже не прославляют уже кацапня начинает голодать, на шмуряк, стекломой и бояру срблєй не хватАТ. НєХВть то копєєШная тапєрєчі многА не даЙОтЬ *****... Росія, Китай і Іран поширюють фейки про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 7893
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...а потім - самі себе, вдарили коронавірусом по америцькому Воронєжу Росія, Китай і Іран поширюють фейки про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 4633
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Уже все дети на России знают, что коронавирус придумали американцы, чтобы сорвать юбилейный карнавал победобесия.
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Все оттуда и несется, включая страны с социалистами во власти: от комаров-переносчиков до стерильности у мужиков.
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Ти перед цим як таке писати, руки, не меньше 20 сек, мив ? Спиртом з гліцериномс і перксидом водню протирав?
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Итак, в четверг цена российской нефти Urals для северо-западной Европы обвалилась до минимума с февраля 2002 года! Стоимость барреля снизилась до 18,64 доллара, сообщает агентство Argus Media. Таким образом, скидка к эталонной марке Brent достигла 4,18 доллара за баррель. Ниже двадцатки за бочку - это уже катастрофа. Как в анекдоте, что скоро чистая бочка будет стоить дороже бочки с нефтью.
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Узнайте на своей шкуре, что есть кацапстан. Там все пронизано ложью и фейками. Не удивлюсь, если именно они и причастны к распространению не только фейков, но и самой болезни, избрав первым плацдармом китай, но, мечтая, завалить ЕС.
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США и Европа самые подверженные,-либеральные страны,либеральные экономики,либеральные граждане.
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Увсіх російських та китайських бідах винна Омерика, а в українських клятий Порошенко.
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