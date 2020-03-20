 Россия, Китай и Иран распространяют фейки о коронавирусе, - Помпео

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Конечно, мы видели, как она (дезинформация о COVID-19. - Ред.) поступала из таких мест как Китай, Россия и Иран", - сказал он на брифинге.
По его мнению, эти страны пытаются подорвать усилия США по борьбе с коронавирусом.
"Мы напрямую говорили с этими странами, говорили... что не одобряем подобного", - сказал Помпео.
Он добавил, что администрация США пытается добиться доверия сограждан к официальным источникам информации о пандемии.
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Ранее на этой неделе Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.
До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.
"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.
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1 ч. ·
З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха - від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.
(- В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! - збуджено сповістила нам сьогодні по телефону старенька родичка.
- А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? - спитала я. - З китайських офіційних джерел?
- Тьху, - схаменулась тітонька. - Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)
Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times (лінк у першому коменті) сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими - краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня - грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!
У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) - sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів-Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано - в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус - це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).
Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії - вірус стой, раз-два!
Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне - випльовуйте не розжовуючи. І це - одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.
Ця болячка, це - атака біологічною зброєю яку зробили піндоси.
Спочатку атакували Китай, потім - Європу.