 Россия, Китай и Иран распространяют фейки о коронавирусе, - Помпео

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы видели, как она (дезинформация о COVID-19. - Ред.) поступала из таких мест как Китай, Россия и Иран", - сказал он на брифинге.

По его мнению, эти страны пытаются подорвать усилия США по борьбе с коронавирусом.

"Мы напрямую говорили с этими странами, говорили... что не одобряем подобного", - сказал Помпео.

Он добавил, что администрация США пытается добиться доверия сограждан к официальным источникам информации о пандемии.

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Ранее на этой неделе Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.

До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

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