 Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.
Председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течение.
******* Такасама
Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.
Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть?
Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать
20.08 ввели...
Работы на 11 минут - всем премию
- Был рух, ну и куда он нас привел?
- были санкции, только ***** увеличило резервный фонд в 1,5 раза.
- был патриархат, а стала метрополия минус в пользу Византии 20 храмов. Этому Томосу вы молитесь?
- безвиз - уехали в Европу лучшие, в Украине работать некому, нет квалифицированных кадров.
- Армия - сколько пророссийских генералов уволено? Аж 0. Все посилення за счет добробатов и роста патриотизма.
Вот за это народ и выписал подсрачника однотуровому.
Но короновирус это ерунда.
Вот 100 лет назад, пандемия испанки. Заразилось более полмиллиарда людей (30% всего населения земли).
Умерло по разным данным от 50 до 100 миллионов (3-5% населения земли).
И ничего. Всё нормально. Человечество выжило и ещё размножилось в разы...
- РАБсиянам из РОСдебилятора постоянно рассказывают, что доблестные патриоты за 4 часа возьмут Киев, а Вашингтон падёт на третий день войны с Великой Россией Путина.
А какой-то 34 летний араб взял и за три дня разнёс бюджет России на ветер.
Есть дорогая нефть - есть Россия, нет дорогой нефти так нет ни какой рАсии .
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Учим правильно выговаривать имя и фамилию того кто нагнул руское быдло:
- Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д.Вертел он Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики.
Вот что бывает когда в 34 можешь не напрягаясь нагнуть раком и опрокинуть сверхдержаву.......................
Вот и завод, который производит аппараты вентиляции лёгких есть( но барыги его до банкротства довели )