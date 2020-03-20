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 Политика Украины
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 Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое инфицированных коронавирусом в Днепре - это супружеская пара, недавно вернувшаяся из Франции, - глава ОГА Бондаренко

Председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течение.

Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183161
 
 
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******* Такасама

Засланный казачок Ермак очень опечален судьбой жителей лугандона,заразившихся коронавирусом и предлагает везти их в Украину на лечение.
Значит своих граждан лечить нечем,масок нет,а на сепарню деньги и средства есть?
Ермака - эту гниду промацковскую не надо судить,только линчевать

Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 5117
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шут поганый 🤡🤢💩 закон о капитуляции с путлером подпишет и землю распродаст
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19.57 собрались
20.08 ввели...
Работы на 11 минут - всем премию
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Даже по картинке видно как черное превратили в белое.
- Был рух, ну и куда он нас привел?
- были санкции, только ***** увеличило резервный фонд в 1,5 раза.
- был патриархат, а стала метрополия минус в пользу Византии 20 храмов. Этому Томосу вы молитесь?
- безвиз - уехали в Европу лучшие, в Украине работать некому, нет квалифицированных кадров.
- Армия - сколько пророссийских генералов уволено? Аж 0. Все посилення за счет добробатов и роста патриотизма.
Вот за это народ и выписал подсрачника однотуровому.
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Сейчас происходит массовым психоз в связи с короновирусом...
Но короновирус это ерунда.
Вот 100 лет назад, пандемия испанки. Заразилось более полмиллиарда людей (30% всего населения земли).
Умерло по разным данным от 50 до 100 миллионов (3-5% населения земли).
И ничего. Всё нормально. Человечество выжило и ещё размножилось в разы...
Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 4774
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желаю чтобы в эти проценты попал ты и твоя семья и ничего страшного, как пишешь ты
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берегись не берегись, но ты сдохнешь раньше... у тебя на роду написано, раб
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В Днепре на улицах пусто . В магазинах тихо , нет музыки , только слышно шуршание пакетов . Люди держат дистанцию . Это выглядит смешно и страшно .
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А я щас в Новус зашёл, вернули две пачки сигарет, которые забыл два дня назад на кассе, когда приходил в респираторе, дабы попугать людей. Красота
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Что-то не заметил, в Кировском и Чечеловском районах все как обычно
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"По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада..." Инокентий, 41 год, Патологоанатом...
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Я извиняюсь что не по теме но:

- РАБсиянам из РОСдебилятора постоянно рассказывают, что доблестные патриоты за 4 часа возьмут Киев, а Вашингтон падёт на третий день войны с Великой Россией Путина.
А какой-то 34 летний араб взял и за три дня разнёс бюджет России на ветер.
Есть дорогая нефть - есть Россия, нет дорогой нефти так нет ни какой рАсии .
***
Учим правильно выговаривать имя и фамилию того кто нагнул руское быдло:
- Муха́ммед бин Салма́н бин Абдель Азиз Аль Сау́д.Кабмин установил режим ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 3335Вертел он Путина с Сечиным, торговал нефть, шатал трубу, порвал рубль на фантики.
Вот что бывает когда в 34 можешь не напрягаясь нагнуть раком и опрокинуть сверхдержаву.......................
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Да согласен это не в 95 квартал играть !!!
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ура !!! значит ВР закрывается, все по домам … иначе штраф по 34000 гр. в день с каждого депутата и работника
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официально 36 машин у бубочки в кортеже
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А вот Чрезвычайное Положение в Украине вводить нельзя, т к БУБОЧКА НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ и не профессиональный, и такого абсурду наделает , шо потом долго придётся наводить порядок
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И , кстати, наконец бубочка узнаёт , что Украина не повия, а имеет много заводов и научных институтов
Вот и завод, который производит аппараты вентиляции лёгких есть( но барыги его до банкротства довели )
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