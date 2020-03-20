 Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) и упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств", - написал Шмыгаль.

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