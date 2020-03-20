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 Политика Украины
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 Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль

Правительство собралось на техническое внеочередное заседание для обсуждения важных решений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) и упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств", - написал Шмыгаль.

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Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183157
 
 
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Й Болгария привлечет армию, чтобы обеспечить соблюдение карантина людьми

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/world/10924763-bolgariya-privlechet-armiyu-chtoby-obespechit-soblyudenie-karantina-lyudmi.html
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В Австралії розпочали масово красти туалетний папір в туалетах. Зарєстрован більше 100 випадків. Висновок - цивілізація залежить від рівня дефіцита.
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Заседания закончатся двумя десятками протёртых штанов. Всё.
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Побачемо що буде,коли будуть харчі по карткам.Я думаю,що будуть погроми,а якщо задіють армію,то москалі активізуються.
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нада сидеть тихо, ато многослойность?
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Так планирует осёл и его команда, но так не будет. Еще раз хочу подчеркнуть, что украинцы свободолюбивая нация. Не верите, спросите у "проффесора".
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вообще то если это относится к продмагам это не погром, это национализация имущества. А погром это наказание лиц щироукраинской реформаторской наиональности за их винницкое мыролюбство. без разбору.
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Бджоли вже є, буде як не померзнуть.
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вы дебилоуроды. парализовали все крупные города и в тоже время распускаете по Украине людей приехавих из особо зараженных стран без карантина. лучше не собирайтесь и ничего не делайте. Украинцам без вашего руководства спокойнее и безопаснее
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Еще раз о вечном Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 451 Где маски и антисептик прахвительство гребанное Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4009
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маски в тырнете сотни тысяч по 10-15 грн, сделай над собой усилие на 20 секунд,
антисептик это самогон, спирт, водка
каких тебе еще реформ не хватает?
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Даже не читая, уверен был про Днепровпетровскую и Ивано-Франковскую область Правительство собралось на внеочередное заседание для введения ЧС в 3 регионах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8356 .
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Нащо? Нащо, я вас питаю? Це ж не військова агресія іншої держави, чи ви власного народу боїтеся?😠
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