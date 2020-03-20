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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1300) МВФ (2821) Порошенко (18034) приватизация (950) Приватбанк (596)

 Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины

Президент Зеленский должен наконец определиться - либо он будет продолжать сотрудничество с МВФ, или выполнит давнюю мечту своего бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского о возвращении ПриватБанка и дефолт страны. Этого требует критическое состоянии украинской экономики, которая начала свое падение еще до начала пандемии коронавируса, а теперь страдает еще и от глобальных последствий.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко напомнил, что еще до коронавируса из-за некомпетентности новой власти началось падение промпроизводства, впервые после 49 месяцев непрерывного роста снизился ВВП, несколько месяцев подряд не выполняется доходная часть бюджета.

"Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии ", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом, - Смолий

По мнению пятого Президента, нужны немедленные решительные антикризисные стратегические решения. И прежде всего - продолжение сотрудничества с МВФ.

"Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично Президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что транш мог быть получен еще осенью прошлого года - тогда экономического спада можно было бы избежать.

"Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат Приватбанка его прежним владельцам. Какой смысл Фонду давать Украине деньги, которые тут же осядут в кармане бывшего акционера Привата? Проект согласовали с Фондом. Потом решили обмануть наших международных партнеров и украдкой внесли неприемлемые правки. Об этом мне во время встречи в Брюсселе рассказывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - отметил Порошенко.

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"Пришло, господа слуги, момент выбирать между интересами народа и мечтой Коломойского о банке себе и дефолте - Украине. Правительство должно немедленно подать соответствующий законопроект - и чтобы без наперстков. А Верховная Рада - в начале недели провести внеочередное заседание. Это не совет. Это - требование. "Европейская солидарность" обязательно поддержит принятие этого закона", - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, средств Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов. Он отметил, что для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость НБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183155
 
   
 Топ комментарии
 
Он прав . Только цирк против .
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Зеленський уже вибрав.
А якщо точніше- він нічого й не вирішує.
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ніяк це чудо не заспокоїться
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неа, цвета гов ... ээ т.е. шоколада. Гы
это шакалАдное сперва развалило банковую систему, загнало курс гривны под 30 абсолютно без оснований, отжало кучу банков в т.ч. и Приват, а теперь визжит как свинья когда суды отменяют решения о приватизации Привата, т.к. последняя незаконна.
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Коричннвое .
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"Укртрансгаз" завершил сезон отбора газа из подземных хранилищ
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...

кто там на комуналке сейчас зарабатывает?)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
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п.с. 18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться". Смолий чисто переиграл всех кто мечтает о его уходе.
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Кто у вас такие дебильные методички пишет? Я ниасилил этот бред.
Лично я в этом году заплатил меньше чем в прошлом, отопление - газовый котел.
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лахта, уЗбогойся - то для нормальных людей, а не для таких как ты зебилов Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины - Цензор.НЕТ 7488
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Память видать коротка, снижают одно, повышают другое, или наживаются на третьем. Слыхали величайшую ложь америки? Так вот не надо быть таким наивным.
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лахта, ты это тоже - не осилишь.. даже не старайся))
В январе 2020 НКРЭ пересмотрела тарифы на тепло сразу для нескольких городов. При этом старые тарифы указаны ниже без учета декабрьской скидки. То есть, повышение идет даже относительно прошлогодних тарифов, а не только "скидочных" декабрьских.
Так, для "Львовтеплоэнерго" тариф для населения утвердили на уровне 1595,35 гривен за гигакалорию без НДС (сейчас - 1468,11 гривен с НДС). То есть, с учетом налога львовян будут платить порядка 1900 гривен за гигакалорию.

Для "Николаевтеплоэнерго" (которая, кстати, недавно попала в скандал с платежками - люди начали жаловаться мэру на рекордные начисления, а тот сказал, что не может повлиять на коммунальщиков) тариф на тепло для населения повысили с нынешних 1482,5 гривен до 1623,18 гривен за гигакалорию без НДС (то есть с налогом - около 1948 гривен или на 465 гривен дороже, чем сейчас.

Для клиентов другого николаевского поставщика тепла - "Николаевской теплоцентрали" - тариф повысили с 1 502,60 гривен до 1 860,08 гривен (с учетом НДС). На официальном сайте компании указано, что тариф является действующими с 17 января этого года.

Для "Городских тепловых сетей" Запорожья новый тариф на тепло - 1624,48 гривен вместо действующего 1481,07 гривен с НДС.

Для "Шосткинского предприятия Харьковэнергоремонт" (Шосткинска ТЭЦ, Сумская область) тариф на тепло для населения согласован на уровне 1417,05 гривен без НДС (или порядка 1700 гривен с НДС), тогда как действующий тариф - 1616 гривен с НДС.

Черниговскому "Облтеплокоммунэнерго" разрешили брать с населения по 1600,44 гривны без НДС (или 1920,5 гривен с налогами). Сейчас жители Чернигова платят по 1737,61 гривныс НДС за гигакалорию. Причем, как указано на официальном сайте компании, в действующих тарифах прибыль на развитие (инвестиционная составляющая) не предусмотрена, а рентабельность - нулевая.

В Одессе новый тариф на тепло - 1473,04 гривен без НДС (или 1767, 6 гривен с налогом), действующий - 1229,20 гривен с НДС. То есть будет дороге почти на 500 гривен или больше чем на 30%.

Предприятию "Белоцерковтеплосеть" (Белая Церковь Киевской области) тариф на тепло установили на уровне 1414,02 гривны без НДС (1696,8 гривен с НДС) против действующего 1550,83 гривен с НДС.

"Полтаватеплоэнерго" получила тариф на тепло для населения в 1383,24 гривен без НДС (1659,8 гривен с налогом) против действующего 1596,9 гривен с НДС за гигакалорию.

Новый тариф для "Броварытепловодэнергия"- 1367,20 гривен без НДС (с налогами - прядка 1640 гривен) против действующего 1469,09 гривен с НДС.

"Ривнетеплоэнерго" разрешили повысить тариф на тепло для населения до 1582,40 грн без НДС ( или 1898, 5 с НДС) против нынешних 1795,53 гривен с НДС.
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не хочет на нары, хочет на трон
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Аль Капучіно от беда то а ты я так понимаю на стороне Коломойского?колись в доле у него?
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Зеленський уже вибрав.
А якщо точніше- він нічого й не вирішує.
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Вибирали президента, а вибрали зіц-президента.
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Ключевое слово здесь У- Зеленского. ,Так как сам Зеленский ничего не решает.
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Хорошо сказав, між іншим, не Зеленський, а у Зеленского. Натяк більш, ніж прозорий.
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так... разом з бенею пора віддавати і зелю...
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Сейчас зелебобиков и троллей набежит-их тема !
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Хай сюди "набіжать", пошукають свого лідера та його хазяїна, як і іншу плісняву.
"Благодійники, які жертвують кошти на подолання COVID-19 в Україні. СПИСОК"
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Для зелени это очень трудно понять, особенно если они в главе с Моникой решили продать Украину путену.
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Через голосування по приколу вся Україна ще сотні років блюватиме кров'ю.
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Якщо Україна не віддасть Валерійовича на розтерзання в США,то Україні кінець.Вибирайте,дорогі співвітчизники.
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Так уже выбрали. Скоро объявят поминки по Украине.
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One Reader Це не маячня.Якщо буде ситуація погіршуватися.Ви самі будете цього хотіти.
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А чому Порошенко не згадує що МВФ не дасть кредит без ринку землі? Щоб потім виступити проти цього?
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А потому за шесть сотен миллионов дал добро кругляк в ЕС поставлять, Икее привет.
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потому что МВФ НЕ ставит это условие - понимая какие аферисты пришли к власти
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зебилы почему-то молчат, что при Порошенко и без рынка земли Украина могла спокойно получать кредиты от МВФ.
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Испанский летчик, ты за сколько Украину слил, чмошник?
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Украину сливает сейчас ЗЕублюдок,вангую,
Майдан,толпа людей,тут кто то из толпы выбивает табуретку из подног,и маленькое ЗЕсущество с противным голосом задрыгало ножками.
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Интересно, а эта кутчерявая сбитая летчица из Испании месседжи всем отправляет? Может на майдан выйдет? Или ссыт, как всегда? Мразь...
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Якщо ти не сцикун- виклади відео де ти на вулиці розповідаєш людям що голосував за Зеленського і підтримуєш його курс.
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А у вас у всех одна методичка?
Посмотрим сколько людей выйдет поддержать зеленую шмарклю, окруженного коллаборантами, предателями Украины!
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Кажеш, Україні буде песец, якщо не віддати беню до суду в США?
Але проблема в тому, що одного бені вже малувато буде... Потрібно ще й Зелю на додачу...
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Так Зеленский уже выбрал. Коломойского и дефолт Украины. А для подавления народа - чрезвычайное положение под соусом "борьбы с коронавирусом". А дальше - русский мир.
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Проигравший на всех выборах и находящийся под 16-ю уголовными делами учит нас как жить. Пошел наёух.
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как по-нидерландски чаще всего говорят "кончить" (испытать оргазм)?
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Только очень сомневаюсь, что МВФ работает в интересах народа
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тут петя не збрехав..
у бені ідея-фікс, забудь-яку ціну провернути собі Приват,

а зеля загалом ніхто зараз,
від нього справи не залежать,
питання часу - коли реальні пацани вирішать прибрати ширму..
зараз ширма приймає на себе суспільні проблеми,
а пацани начебто не при справах
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Пане Президенте, Ви його хоч не підкалуйте - вибір в нього є...
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Зеленський і Коломойський, українці проти щоб ви їх грабували!!!!
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Для ЗЮ ишака воля Бени - закон. Вперёд к дефолта.
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Якщо буде дефолт, то комусь буде дефекація за цей дефолт.
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Хтоб казав, знайшовся, думаючий за народ.
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Порошенко просто мастер "вовремя" выступить, напомнить , отметить и высказать под руку...Ну и себя , любимого, не забыть.
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"Об этом мне во время встречи в Брюсселе рассказывала..."

Он тут забыл добавить : "по секрету". Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины - Цензор.НЕТ 804
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За Зеленского выбрал Коломойский/От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов/ Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.
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"Посадить Порошенко" - довольно популярная идея у малосоображающего народа, то есть, если Зеленский таки посадит Порошенко - рейтинг его возрастет, но он тотально испортит отношения с Западом, ибо Порошенко и обвинять-то по существу не в чем.
То есть, посадка Порошенко - выгодно для рейтинга Зеленского (на очень короткий срок, кстати), но катастрофически невыгодна Украине. Что выберет Зеленский? Ответ очевиден.
И так во всём.
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Зеленський:паРАШЕНко повмнен вибрати-паля чи зашморг,це буде в інтересах народу! Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины - Цензор.НЕТ 8007
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Вот 73% выбрали Зеленского для чего? Для ускоренного проведения реформ и развития Украины. "Слуги народа" и поддерживающие их олигархи вместе с Россией нам про это все уши прожужжали, мол Порошенко - барыга, хочет войны и т.д. и т.п.
И что имеем?
Что такое реформы? Это, прежде всего, часто непопулярные в народе решения и преобразования. А что для Зеленского по его недалекой природе комедианта важнее всего? Правильно - рейтинг. Получается, что реформы и рейтинг - понятия несовместимые, просто противоположные. Так что, ждите реформ, наивные. Будет голимый популизм замешанный на пещерном непрофессионализме.
Так что дефолт, только дефолт.
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судячи по конвульсіям петеботів, Педро на грані зриву
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Рассуждать - это не твоё, оно вообще не свойственно сторонникам Зеленского.
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Почему Цензор называет пороха пятым президентом, пускай называет, как все называют, просто обычный депутат ВР.
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та кому він нах треба
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Звание Президента-пожизненное,если он не был смещен в процессе импичмента.Но тебе не понять.
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бо звання президента зберігається довічно.
але зеля може стати виключенням.
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Надо больше места предоставлять Порошенко на страницах!А То ненароком посодють.
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Пока генпрокурор не законно выбран, нарушение голосования в в/раде.
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я бы сказал по другому: у Зеленского должны выбрать или собрать сейчас чемоданы и уйти обратно в 95 квартал с пожизненным презрением украинцев как к ющенко или чуть позже убегать на личном самолете в Израиль который не факт что пустит на ПМЖ...и не факт что успеет сесть в самолет
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Зеля поставив інтереси коломойського вище блага всієї держави.
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Петре Олексійовичу, вони вже вибрали
для того й кабмін змінили
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петя вибрав співпрацю з залишками ригів, мертвечуком, ахметовим та іншими,
а не їх покарання..
тепер вони повернулися, але петі це теж сильно не загрожує,
свого сильно не чіпатимуть, потягають трохи,
і продадуть йому його справу
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Прем'єр Денис Шмигаль та Арсен Аваков зажадали розширити повноваження президента і дозволити йому одноосібно оголошувати надзвичайний стан. Розробити такий законопроект доручили Мін'юсту. Але це грубе порушення Конституції України
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