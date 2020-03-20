 Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко напомнил, что еще до коронавируса из-за некомпетентности новой власти началось падение промпроизводства, впервые после 49 месяцев непрерывного роста снизился ВВП, несколько месяцев подряд не выполняется доходная часть бюджета.

"Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии ", - подчеркнул Порошенко.

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По мнению пятого Президента, нужны немедленные решительные антикризисные стратегические решения. И прежде всего - продолжение сотрудничества с МВФ.

"Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично Президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что транш мог быть получен еще осенью прошлого года - тогда экономического спада можно было бы избежать.

"Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат Приватбанка его прежним владельцам. Какой смысл Фонду давать Украине деньги, которые тут же осядут в кармане бывшего акционера Привата? Проект согласовали с Фондом. Потом решили обмануть наших международных партнеров и украдкой внесли неприемлемые правки. Об этом мне во время встречи в Брюсселе рассказывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - отметил Порошенко.

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"Пришло, господа слуги, момент выбирать между интересами народа и мечтой Коломойского о банке себе и дефолте - Украине. Правительство должно немедленно подать соответствующий законопроект - и чтобы без наперстков. А Верховная Рада - в начале недели провести внеочередное заседание. Это не совет. Это - требование. "Европейская солидарность" обязательно поддержит принятие этого закона", - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, средств Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов. Он отметил, что для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость НБУ.

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