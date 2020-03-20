 Порошенко: у Зеленского должны выбрать - или интересы народа и программа МВФ - или мечта Коломойского о возвращении Приватбанка и дефолт Украины

Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко напомнил, что еще до коронавируса из-за некомпетентности новой власти началось падение промпроизводства, впервые после 49 месяцев непрерывного роста снизился ВВП, несколько месяцев подряд не выполняется доходная часть бюджета.
"Еще до коронавируса не смогли вовремя провести индексацию пенсий украинским пенсионерам. А теперь на все эти внутренние "достижения" новых лиц накладывается влияние мировой рецессии ", - подчеркнул Порошенко.
По мнению пятого Президента, нужны немедленные решительные антикризисные стратегические решения. И прежде всего - продолжение сотрудничества с МВФ.
"Украине жизненно важно немедленно возобновить сотрудничество с МВФ. Эта финансово-кислородная подушка даст запас прочности. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев. Главное требование Фонда касается только двух людей: лично Президента и его давнего бизнес-партнера и покровителя", - напомнил Порошенко.
Он отметил, что транш мог быть получен еще осенью прошлого года - тогда экономического спада можно было бы избежать.
"Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат Приватбанка его прежним владельцам. Какой смысл Фонду давать Украине деньги, которые тут же осядут в кармане бывшего акционера Привата? Проект согласовали с Фондом. Потом решили обмануть наших международных партнеров и украдкой внесли неприемлемые правки. Об этом мне во время встречи в Брюсселе рассказывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - отметил Порошенко.
"Пришло, господа слуги, момент выбирать между интересами народа и мечтой Коломойского о банке себе и дефолте - Украине. Правительство должно немедленно подать соответствующий законопроект - и чтобы без наперстков. А Верховная Рада - в начале недели провести внеочередное заседание. Это не совет. Это - требование. "Европейская солидарность" обязательно поддержит принятие этого закона", - подчеркнул Петр Порошенко.
Порошенко напомнил, что возобновление сотрудничества с МВФ откроет путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза, средств Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов. Он отметил, что для поддержания финансовой стабильности важно сохранить независимость НБУ.
это шакалАдное сперва развалило банковую систему, загнало курс гривны под 30 абсолютно без оснований, отжало кучу банков в т.ч. и Приват, а теперь визжит как свинья когда суды отменяют решения о приватизации Привата, т.к. последняя незаконна.
интересная матиматика:
за 2018-19 гг отопительый сезон сожгли 8,45 млрд куб. м по цене 250 долларов
за 2019-20 гг отопительный сезон сожгли (21,78 - 15,9) ~ 6 млрд куб. м по цене 100..120 долларов
т.е. год назад сожгли в 1.41 раза больше газа по цене в 2.3..2.5 раза дороже...
Итого = 1.41 * 2.3 = 3.243 раза..
Т.е. расходы на отопление год назад были в ТРИ раза выше...
Что сейчас имеем... расходы на отопления этой зимой были нка 10-20% выше чем год назад...
кто там на комуналке сейчас зарабатывает?)) и не дал (по словам милованова) - заработать еще больше (мол, теплая зима.. доходы в карман уменьшились)
Лично я в этом году заплатил меньше чем в прошлом, отопление - газовый котел.
В январе 2020 НКРЭ пересмотрела тарифы на тепло сразу для нескольких городов. При этом старые тарифы указаны ниже без учета декабрьской скидки. То есть, повышение идет даже относительно прошлогодних тарифов, а не только "скидочных" декабрьских.
Так, для "Львовтеплоэнерго" тариф для населения утвердили на уровне 1595,35 гривен за гигакалорию без НДС (сейчас - 1468,11 гривен с НДС). То есть, с учетом налога львовян будут платить порядка 1900 гривен за гигакалорию.
Для "Николаевтеплоэнерго" (которая, кстати, недавно попала в скандал с платежками - люди начали жаловаться мэру на рекордные начисления, а тот сказал, что не может повлиять на коммунальщиков) тариф на тепло для населения повысили с нынешних 1482,5 гривен до 1623,18 гривен за гигакалорию без НДС (то есть с налогом - около 1948 гривен или на 465 гривен дороже, чем сейчас.
Для клиентов другого николаевского поставщика тепла - "Николаевской теплоцентрали" - тариф повысили с 1 502,60 гривен до 1 860,08 гривен (с учетом НДС). На официальном сайте компании указано, что тариф является действующими с 17 января этого года.
Для "Городских тепловых сетей" Запорожья новый тариф на тепло - 1624,48 гривен вместо действующего 1481,07 гривен с НДС.
Для "Шосткинского предприятия Харьковэнергоремонт" (Шосткинска ТЭЦ, Сумская область) тариф на тепло для населения согласован на уровне 1417,05 гривен без НДС (или порядка 1700 гривен с НДС), тогда как действующий тариф - 1616 гривен с НДС.
Черниговскому "Облтеплокоммунэнерго" разрешили брать с населения по 1600,44 гривны без НДС (или 1920,5 гривен с налогами). Сейчас жители Чернигова платят по 1737,61 гривныс НДС за гигакалорию. Причем, как указано на официальном сайте компании, в действующих тарифах прибыль на развитие (инвестиционная составляющая) не предусмотрена, а рентабельность - нулевая.
В Одессе новый тариф на тепло - 1473,04 гривен без НДС (или 1767, 6 гривен с налогом), действующий - 1229,20 гривен с НДС. То есть будет дороге почти на 500 гривен или больше чем на 30%.
Предприятию "Белоцерковтеплосеть" (Белая Церковь Киевской области) тариф на тепло установили на уровне 1414,02 гривны без НДС (1696,8 гривен с НДС) против действующего 1550,83 гривен с НДС.
"Полтаватеплоэнерго" получила тариф на тепло для населения в 1383,24 гривен без НДС (1659,8 гривен с налогом) против действующего 1596,9 гривен с НДС за гигакалорию.
Новый тариф для "Броварытепловодэнергия"- 1367,20 гривен без НДС (с налогами - прядка 1640 гривен) против действующего 1469,09 гривен с НДС.
"Ривнетеплоэнерго" разрешили повысить тариф на тепло для населения до 1582,40 грн без НДС ( или 1898, 5 с НДС) против нынешних 1795,53 гривен с НДС.
А якщо точніше- він нічого й не вирішує.
"Благодійники, які жертвують кошти на подолання COVID-19 в Україні. СПИСОК"
Майдан,толпа людей,тут кто то из толпы выбивает табуретку из подног,и маленькое ЗЕсущество с противным голосом задрыгало ножками.
Посмотрим сколько людей выйдет поддержать зеленую шмарклю, окруженного коллаборантами, предателями Украины!
Але проблема в тому, що одного бені вже малувато буде... Потрібно ще й Зелю на додачу...
у бені ідея-фікс, забудь-яку ціну провернути собі Приват,
а зеля загалом ніхто зараз,
від нього справи не залежать,
питання часу - коли реальні пацани вирішать прибрати ширму..
зараз ширма приймає на себе суспільні проблеми,
а пацани начебто не при справах
Он тут забыл добавить : "по секрету".
То есть, посадка Порошенко - выгодно для рейтинга Зеленского (на очень короткий срок, кстати), но катастрофически невыгодна Украине. Что выберет Зеленский? Ответ очевиден.
И так во всём.
И что имеем?
Что такое реформы? Это, прежде всего, часто непопулярные в народе решения и преобразования. А что для Зеленского по его недалекой природе комедианта важнее всего? Правильно - рейтинг. Получается, что реформы и рейтинг - понятия несовместимые, просто противоположные. Так что, ждите реформ, наивные. Будет голимый популизм замешанный на пещерном непрофессионализме.
Так что дефолт, только дефолт.
але зеля може стати виключенням.
для того й кабмін змінили
а не їх покарання..
тепер вони повернулися, але петі це теж сильно не загрожує,
свого сильно не чіпатимуть, потягають трохи,
і продадуть йому його справу