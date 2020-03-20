 9 из 15 подозрений на коронавирус в Ивано-Франковске не подтвердились, - мэр Марцинкив

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из 15 подозрений (на коронавирус. - Ред.), к счастью 9 не подтвердились, из них – трое жителей Ивано-Франковска", - сказал он.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что факт подтверждения заражения COVID-19 у женщины, которая умерла, является "тревожным сигналом".

"Я считаю, что правительству следует ввести в Ивано-Франковской области сначала чрезвычайную ситуацию, а также я считаю, что при определенных обстоятельствах необходимо вводить чрезвычайное положение в отдельных регионах или в целой Украине", - сказал Марцинкив.

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Он напомнил, что чрезвычайное положение может ввести президент своим указом при согласовании с Верховной Радой.

Мэр заявил: "Считаю, что сегодня должны быть более жесткие меры, люди должны понимать, что без необходимости не надо выходить на улицу… Что делать с продуктовыми рынками? Они не попадают под действие постановления Кабинета министров, но там большое скопление людей".

По его словам, необходимо больше карантинных мер в части установления постов, на которых бы людям измеряли температуру.

"Для этого необходимо законное регулирование, органы местного самоуправления не могут принимать такие решения… Единственное решение – жесткие методы обсервации. И чем быстрее это будет введено, тем меньше людей пострадает от коронавируса", - заявил Марцинкив.

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Он добавил, что постоянно находится на контакте с мэрами другими городов, и его позиция имеет поддержку.

Женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, умерла в Ивано-Франковске 19 марта. Позднее стало известно, что уже после заражения она ходила на работу и в поликлинику.