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 Трое украинских воинов ранены с начала суток 20 марта, враг нарушил перемирие 8 раз, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;

неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин.

Также читайте: С начала суток враг дважды открывал огонь на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

Подразделения Объединенных сил, которые держат оборону, использовали дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно была предоставлена надлежащая медицинскую помощь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3183151
 
 
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Якже так ? Не очекалися засіданння ТРК у Мінську? Зєйло від абіди ще заплаче.
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хей, падла зеленая, так шо ты там в ********** глазах увидела?
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это были не глаза... это был глаз... копчёный... Трое украинских воинов ранены с начала суток 20 марта, враг нарушил перемирие 8 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7637
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Бубочка спасає чілавєкав від вірусу, а ви тут про якусь війну.
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Пипец... "Мир" уже на горизонте... Осталось только Бубочке договорняк с Лугандоном на прямую подписать...
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