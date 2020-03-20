 Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый

Об этом сообщил в Telegram-канале мэра Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", — написал он.

Садовый указал, что получил информацию от главврача инфекционной больницы. Результат анализа подтвердили 2 частные лаборатории — во Львове и в Киеве.

"Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования", — отметил Садовый.

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