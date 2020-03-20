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 Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый

70-летний львовянин неделю назад вернулся домой из Германии. Сейчас мужчина госпитализирован.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэра Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)", — написал он.

Садовый указал, что получил информацию от главврача инфекционной больницы. Результат анализа подтвердили 2 частные лаборатории — во Львове и в Киеве.

"Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования", — отметил Садовый.

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Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183149
 
 
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ну... метро ведь закрыли... бояться нечего... Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 2796
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Особенно во Львове. Это просто рассадник коронавируса какой то это метро. Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 1736
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Ніхто і ніколи не зможе закрити Львівське Метро.
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XO.München

фсьо

комендантский час
домашний арест
все по полкам...

Ab heute Nacht, 00:00 Uhr, gilt in #Bayern aufgrund der #Covid_19-Pandemie eine vorläufige #Ausgangsbeschränkung bis zum 03.04.2020, 24:00 Uhr.

Das Verlassen der Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe ******* (Details im Link)
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Сегодня приехали тысячи и приедут еще десятки тысяч. И никто не заставляет их жить в самоизоляции. Сидишь в Украине и как идиот смотришь как заразу к тебе завозят ПРИНУДИТЕЛЬНО и без твоего согласия выпускают на улицы!!!
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Ахренеть. Барыги зеленые , так вы и в Италию маски погнали ? А наши врачи и гражданское население без масок и антисептиков , должны останавливать эпидемию ? Это уже днище.
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Жіночка хоче сказати що в Україні неможливо купити таку ж саму маску за 15 євро?
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Какого эта старая калоша таскалась по Европе во время эпидемии?
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Вот вот. И деньги есть на поездки, а нам злые языки говорили что Порох украл все деньги и не раз. Как же так? Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено у Львові, - Садовий - Цензор.НЕТ 4023
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Так он при Зе ездил, вы же сами кричите, что нужно оставить в покое ПАПЕРЕДНИКОВ. А то как весна - так это порох сделал, а как кучу навалили, так это сразу зебилы. Чини логику.
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Садовый! Метро не закрыл? Вот вот результат!
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И кто кому должен разрешать безвиз ?
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