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 Католическая церковь разрешила отпускать больным коронавирусом грехи на расстоянии

Также грехи могут быть прощены медикам, тем, кто ухаживает за больными коронавирусом родственниками и тем, кто молится о скорейшем завершении пандемии.

В пятницу, 20 марта, Ватикан опубликовал соответствующий декрет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Для того, чтобы получить прощение грехов, нужно прочитать определенное количество молитв или принять участие в важных богослужениях онлайн.

Те, кто молится за благополучие медиков, также обязаны читать Библию "не менее получаса".

Читайте также: ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе. ФОТО+РЕЦЕПТ

Указ Ватикана был издан на следующий день после того, как Италия обогнала Китай по наибольшему числу смертей от коронавируса. От COVID-19 там умерли 3400 человек, всего инфицированы более 41 тысячи граждан. Один случай заражения подтвержден на территории Ватикана.

Также на Цензор.НЕТ: Мечети в Мекке и Медине закрылись впервые за века из-за коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3183147
 
 
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Раминь!Я, как свидетель секты святого Буратино, одобряю
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-- ві любітє кіно о люпві?
-- бєсспорно!
-- а йа с порно
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Ну так чего блондинки смотрят прон до конца?Ждут же, когда он на ней жениться.
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Зато парашкинская церковь зовет верующих в Лавру!
Прямо таки призывает
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гєйскій секс:
-- ой! больно!
-- тєрпі, ти же мужчіна!
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ограбілі секс-шоп:
-- і шо? ***** нє оставілі?
-- ні одного!
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И зачем эта церковь нужна,если "божьи слуги" сами не верят в чудесные исцеления?
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Ну я не знаю,священники должны вроде надеятся на волю божью,а не на Минздрав,иначе какой с них толк,если они сами не верят,кто же им поверит
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А нарочито-показное фарисейство как же?Вот Петя например, шо вытворял я молчу, зато дал аж два (два,Карл!) аппараты ИВЛ. Ишь ты какое богоугодное дело. Как у Марк Твена, "ещё пятицентовик от Эндрю".
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А Китай обратно нам. Непонятно кто, сколько и на ком заработал, зато как поколбасились
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Хорошо самолёты бесплатно летают,можно хоть сто раз гешефт делать
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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то, только для второй мышки)))Извиняюсь, но я атакован пятничным бухаловирусом. Страшный, гад. Борюсь!
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Это нормально, мы же разговариваем с богом на расстоянии
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Мне он ничего не говорит, я отвечаю такой же любезностью.
А мудрость говорит что
"Если ты говоришь с Богом, то это молитва, а если он с тобой - это шизофрения." - Томас Сас
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Скоро через смартфоны будут замаливать грехи
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Поздно . За 150 лет засрали наш дом - о-о-очень маленькую планету Земля .
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старинный церковный метод - индульгенция по удалённому доступу.
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Я открою врата в рай даже тем, кто воспылал желанием к Пресвятой Девы, дабы оплодворить её © небеизвестный торгаш-барыга индульгенциями 16го века.
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ну нормально вроде...
а от боксер надомник Усик - так не думает....
он пока облизаное всеми в себя не всосет - кушать не может.
от всей души желаю ему не наткнуться на зараженную соплю...
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Краще би подумали про щось матеріальне.А не фігнею займалися.
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Шахов подумал, чартером отдохнул вот, теперь премерсибное ему спасибо, зараженцу, гнидёнышу.
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Ух ты! А оплату за онлайн поставленную свечечку на Pay pal? Сколько войн, сраных крестовых походов, переобуваний язычников из-за них. И тут решили напомнить, что попику надо Бентли чем-то заправлять. Фууу...
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Господь, зрит и на награждавших в свое времья ,оккупанта Украины медалью"Ангела хранителя мира" и награждение то ,состоялось в Ватикане.
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Дистанційне підживлювання неврозів нав'язливих станів і фобій...
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Когда Аваков с Бакановьім займутся этим чертом?
Это ведь уголовка.
Он вьіполняет указания Гундяеева заразить как можно больше людей в Украине?

Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин.

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. Натомість, у своєму зверненні до вірян митрополит закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
Митрополит закликав брати участь у колективній молитві, адже, з його слів, «найстрашніша епідемія - то гріх, який губить людську природу». Відтак, Павло запросив вірян ходити в храм, причащатися самим і брати до причастя дітей.
«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», - заявив митрополит.

https://zaxid.net/news/
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от самих аморальних поступков самойє большойє удовольствійє
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солома

Пандемія коронавірусу: ПЦУ почала виготовляти антисептики

нет,не святую воду...
"Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню та гліцерину",
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