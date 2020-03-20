 Католическая церковь разрешила отпускать больным коронавирусом грехи на расстоянии

В пятницу, 20 марта, Ватикан опубликовал соответствующий декрет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
Для того, чтобы получить прощение грехов, нужно прочитать определенное количество молитв или принять участие в важных богослужениях онлайн.
Те, кто молится за благополучие медиков, также обязаны читать Библию "не менее получаса".
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Указ Ватикана был издан на следующий день после того, как Италия обогнала Китай по наибольшему числу смертей от коронавируса. От COVID-19 там умерли 3400 человек, всего инфицированы более 41 тысячи граждан. Один случай заражения подтвержден на территории Ватикана.
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-- бєсспорно!
-- а йа с порно
Прямо таки призывает
-- ой! больно!
-- тєрпі, ти же мужчіна!
-- і шо? ***** нє оставілі?
-- ні одного!
А мудрость говорит что
"Если ты говоришь с Богом, то это молитва, а если он с тобой - это шизофрения." - Томас Сас
а от боксер надомник Усик - так не думает....
он пока облизаное всеми в себя не всосет - кушать не может.
от всей души желаю ему не наткнуться на зараженную соплю...
Это ведь уголовка.
Он вьіполняет указания Гундяеева заразить как можно больше людей в Украине?
Настоятель Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин.
Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло розкритикував українську владу за заклики обмежити релігійні обряди під час карантину через поширення коронавірусу. Натомість, у своєму зверненні до вірян митрополит закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».
Митрополит закликав брати участь у колективній молитві, адже, з його слів, «найстрашніша епідемія - то гріх, який губить людську природу». Відтак, Павло запросив вірян ходити в храм, причащатися самим і брати до причастя дітей.
«Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного», - заявив митрополит.
https://zaxid.net/news/
солома
Пандемія коронавірусу: ПЦУ почала виготовляти антисептики
нет,не святую воду...
"Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я з таких реагентів: етанолу або ізопропілового спирту, перекису водню та гліцерину",
https://www.rbc.ua/ukr/styler/karantin-kieve-upts-mp-prizvali-ignorirovat-1584617248.html