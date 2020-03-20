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 "Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина

Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал политику президетна и исполнительной власти в ходе проведения карантинных мер по старне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Филатов отметил: Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ.  Потом они грабят местные бюджеты. Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.

.В результате, их управленческий гений рождает три химеры:

1. Бездумно скопировать чужой опыт.

2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.

3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом

Он продолжил: "Простой пример. Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек. Мол, так делают во всем мире. Да, так делают во всем мире. Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире государство в пандемию дает в общественный транспорт субвенции. Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо. Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы. Как это делают и в Китае, и в Германии. Нельзя просто административными методами закрыть проблему.

Это так не работает! Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!! Они думают, что по умолчанию всю рассосётся. Не рассосётся. Более, того их "налоговые льготы" изъяли из бюджетов городов (и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес просит Шмыгаля открыть харьковское метро: В городе транспортный коллапс

"И последний вопрос. Личный. Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал. И это правильно. Крупный бизнес обещал помогать. Все верно. Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта?  Других мэров этот вопрос тоже интересует", - резюмировал Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183146
 
   
 Топ комментарии
 
Было две чаши весов перед вторым туром.

Если срать на одну чашу весов, то автоматически возвышается другая.

Ты срал на Пороха,тем самым повышая шансы ЗЕ.

Шо тебе теперь не так ?

Ты сделал Украину вместе с этими клоунами.
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..."Эти клоуны" ... Всё в этой фразе . Боря , Днепр за тебя .
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"И последний вопрос. Личный. Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал. И это правильно. Крупный бизнес обещал помогать. Все верно. Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта? Других мэров этот вопрос тоже интересует", - резюмировал Филатов. Источник: https://censor.net.ua/n3183146
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Странно и почему при стольких талантах он до сих пор не сидит.
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"Простой пример. Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек. Мол, так делают во всем мире. Да, так делают во всем мире. Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире государство в пандемию дает в общественный транспорт субвенции. Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо. Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы. Как это делают и в Китае, и в Германии. Нельзя просто административными методами закрыть проблему. Источник: https://censor.net.ua/n3183146
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Зеля хочет пропетлять за счет местных бюджетов, перекладывая на них всю ответственность и нагрузку.
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Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса презЕдента.
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Он и не такое в последнее время заявляет

"Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина - Цензор.НЕТ 3307
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Как говорится: не рефлексируй сильно! Если Борю почитать - у него всё по Фрейду, он всегда про себя пишет. "Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться", - Філатов про політику центральної влади під час карантину - Цензор.НЕТ 4888
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Было две чаши весов перед вторым туром.

Если срать на одну чашу весов, то автоматически возвышается другая.

Ты срал на Пороха,тем самым повышая шансы ЗЕ.

Шо тебе теперь не так ?

Ты сделал Украину вместе с этими клоунами.
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Для зебилов, которые не знают, что такое весы :

"Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина - Цензор.НЕТ 675
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"И последний вопрос. Личный. Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал. И это правильно. Крупный бизнес обещал помогать. Все верно. Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта? Других мэров этот вопрос тоже интересует", - резюмировал Филатов. Источник: https://censor.net.ua/n3183146
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думаю, крупний бізнес побіг випрошувати собі преференції.
і він їх отримав.
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..."Эти клоуны" ... Всё в этой фразе . Боря , Днепр за тебя .
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судя по последним выборам президента, Днепр за клоунов.
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девочки, не ругайтесь.

вы из одной гнойной ямы петушария
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Круги на луже уже разошлись, можешь надевать портки
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ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...
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Вот что значит актер. Просто если бы он действительно за народ против олигархов выступал - то какой-нибудь олигарх его уже бы съел. Ещё один "Мої руки нічого не крали".
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та ні) не осліп)
скоріше у нього сліплось))
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Интересно сколько своих личных средств пожертвует на борьбу с вирусом миллионер зеленский?
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Це Мендель винна . Носить на роботу халатик і те що в халатику . От Володимир Олександрович і не в змозі .
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А сколько миллионер Филатов не интересно???
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это наказания за то, что допустили антихриста в храм Божий
"Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина - Цензор.НЕТ 2667
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Зеленський- вісник Апокаліпсису. А супутники його- Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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это не точная трактовка. Вообще то в книге написано про вестников покращення так:
винницкий мыролюбец вестник и спутники его 144 потужных реформизма и 3003 мыролюбных перемирия.
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Ну щоб ти та не висрався- я на таке навіть не сподівався.
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неприятно читать про мыролюбный риформизм свиненка? неприятность это мелочь. за это его повесят.
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Кто-бы тебе хоть какие-то мозги в твою пустую черепушку подвесил ？
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Просто Порошенко не знав де ти живеш. Інакше б він обов'язково прийшов до тебе і показав тобі де військомат, войовничий ти наш.
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Зешмарклі такі придурки, спочатку забрати гроші з місцевих бюджетів, потім вимагати від них забезпечити по 10 чоловік в маршрутці.
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Вообще то штрафы и уголовные дела - это наказания за нарушения законов - не регуляторы экономики.
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Не дійшло? Тупий? Ти, напевно, за шмарклю голосував.
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2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.

А це хіба не є та сама розхвалена децентралізація?
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А у вологих мріях Філатова децентралізація - це коли майже всі отримані місцеві кошти треба залишати на місцях, йому на дерибан, а коли на місцях треба вже не заробляти, а витрачати значні суми - то кошти магічним чином повинні надійти із Києва.
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Не всі отримані кошти, а ті що йдуть до місцевого бюджету, Київ свою долю забирає.
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Якби Київ не забирав свою долю - то це вже була б навіть не федералізація, а окремі суверенні князівства. Суть децентралізації в тому, що майже всі отримані на місцях кошти місцева влада мусить сама розподіляти для своїх потреб, а не направляти всі кошти на Київ, де їх розподілять "по справедливості". Все що йде з місць на Київ - вже йде з кінцями на загальнодержавні потреби.
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Правильно, а тепер Київ прощає ту частину податків що мала йти в бюджет, закриває метро, ще й вимагає знайти кошти для забезпечення карантину, тут або труси або хрест.
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До Зе както оставались деньги и в местных бюджетах и в бюджете страны. Забрав деньги у местных бюджетав, забив х.й на возврат НДС и т.д., умудрились создать дыру с госбюджете.
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Є, але ж виявилось, що розрекламовані податкові преференції зроблені за рахунок місцевих бюджетів. Це як я звільню Эрнесто Ча від сплати податків, забувши сказати що Без Паніки через це лишиться без зарплати.
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А як ви хотіли? Хотіли децентралізації - значить вона буде не лише в доходах, а і у видатках.
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Ви так і не зрозуміли, всі податки поділені, що в місцевий бюджет що в державний, тепер зелені грубо кажучи запхали руку в місцевий, бо державний вже десь зник.
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Яким саме рішенням і які саме обсяги коштів? Скільки у кількісному вимірі Філатов відправляє на Київ в 2020 і скільки в 2019?
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А я звідки знаю структуру податків Дніпра, є певні види податків що йдуть в держбюджет, є в міський. Там не від суми залежить, а саме від виду податків.
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Та ні, на даний час важлива насамперед сума. Якщо Філатов отримує 500 мільйонів за місяць, з яких 100 відправляє в Київ, а 400 залишає собі - то на подолання наслідків епідемії Київ може виділити Філатову максимум 20, а сам Філатов може витратити 100, а не навпаки як йому хочеться.
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Децентрализация была действительно хваленной до того, как у местных бюджетов Зебанда забрала часть доходов в бюджет страны, денег стало не хватать.
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Как в письме к Кашпировскому, от импотентного мужа фригидной жены:
-- После ваших телевизионных сеансов, рассосалась жена! Теперь сосёт у всего дома...
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Эх, дяденька, это ты ещё не видел прон с двумя японками и осьминогом...
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Смотрящие от Днепра...Корбан и Филатов уже мост покрасили?
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нет конечно. потому что это не многослойно.
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Филатов не сказал главного: везде, где находится Зеля происходит 3,14здец. Зеля уже давно безвылазно сидит в Киеве. Думай-ТЕ.
"Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина - Цензор.НЕТ 4337
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Ты бы б-дь помалкивал и выбирал выражения, ибо, благодаря этим клоунам, ты не работаешь клоуном на зоне, в паре со своим шутом Лысенком.
На кран, грузовик и бетонные блоки, чтобы пивбары блокировать, деньги находишь, а на транспорт, чтобы доставлять на работу врачей, которые находятся в первейшей группе риска заражения, денег нет - пусть таксисты возят..., а потом эти таксисты пусть людей возят...
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Звернення Петра Порошенка
....
...поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п'ять років, - потом і кров'ю долаючи економічні наслідки російської агресії. Ще до коронавірусу пішла в глибоке піке промисловість. Ще до коронавірусу після 49 місяців безперервного зростання покотився донизу ВВП. Ще до коронавірусу посипався бюджет. Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні «здобутки» нових облич накладається вплив світової рецесії.
Діяти треба негайно. Стратегічні рішення очевидні.
Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя. Ще восени минулого року Україна могла б отримати підтримку і не допустити падіння економіки… Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі - і дефолт Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект - і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада - на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це - вимога. «Європейська Солідарність» обов'язково підтримає прийняття цього закону.
Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні.
Для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою. Золото-валютні резерви, які накопчені за попередні роки, дозволяють не допустити стрімкого обвалу гривні і дають можливість стримувати інфляцію.
Слід визначити кілька галузей, в яких задіяний найдовший ланцюжок українського виробництва, які гарантують найбільшу кількість робочих місць - і знайти способи їхньої підтримки
....
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От тут я не згоден з Порохам, цим дурням при владі не можна давати ніяких грошей, вони наобіцяють 40 % зросту ВВП, сядуть на самокат і втічуть.
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Почему эпицентры работают, где куча людей, а маленькие магазины должны быть закрыты.
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Тому що Епіцентри позавозили трохи борошна і стали продуктовими супермаркетами. "Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться", - Філатов про політику центральної влади під час карантину - Цензор.НЕТ 4429
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Спроси у гереги-завезли муку и все-продовольственный магазин.
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