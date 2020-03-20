 "Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ. Потом они грабят местные бюджеты. Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.

.В результате, их управленческий гений рождает три химеры:

1. Бездумно скопировать чужой опыт.

2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.

3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты".

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Он продолжил: "Простой пример. Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек. Мол, так делают во всем мире. Да, так делают во всем мире. Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире государство в пандемию дает в общественный транспорт субвенции. Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо. Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы. Как это делают и в Китае, и в Германии. Нельзя просто административными методами закрыть проблему.

Это так не работает! Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!! Они думают, что по умолчанию всю рассосётся. Не рассосётся. Более, того их "налоговые льготы" изъяли из бюджетов городов (и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100".

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"И последний вопрос. Личный. Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал. И это правильно. Крупный бизнес обещал помогать. Все верно. Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта? Других мэров этот вопрос тоже интересует", - резюмировал Филатов.