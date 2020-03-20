 "Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами! Они думают, что по умолчанию всю рассосется. Не рассосется", - Филатов о политике центральной власти во время карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Филатов отметил: Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ. Потом они грабят местные бюджеты. Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.
.В результате, их управленческий гений рождает три химеры:
1. Бездумно скопировать чужой опыт.
2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.
3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты".
Он продолжил: "Простой пример. Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек. Мол, так делают во всем мире. Да, так делают во всем мире. Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире государство в пандемию дает в общественный транспорт субвенции. Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо. Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы. Как это делают и в Китае, и в Германии. Нельзя просто административными методами закрыть проблему.
Это так не работает! Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!! Они думают, что по умолчанию всю рассосётся. Не рассосётся. Более, того их "налоговые льготы" изъяли из бюджетов городов (и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100".
"И последний вопрос. Личный. Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал. И это правильно. Крупный бизнес обещал помогать. Все верно. Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта? Других мэров этот вопрос тоже интересует", - резюмировал Филатов.
Если срать на одну чашу весов, то автоматически возвышается другая.
Ты срал на Пороха,тем самым повышая шансы ЗЕ.
Шо тебе теперь не так ?
Ты сделал Украину вместе с этими клоунами.
і він їх отримав.
вы из одной гнойной ямы петушария
скоріше у нього сліплось))
винницкий мыролюбец вестник и спутники его 144 потужных реформизма и 3003 мыролюбных перемирия.
А це хіба не є та сама розхвалена децентралізація?
-- После ваших телевизионных сеансов, рассосалась жена! Теперь сосёт у всего дома...
На кран, грузовик и бетонные блоки, чтобы пивбары блокировать, деньги находишь, а на транспорт, чтобы доставлять на работу врачей, которые находятся в первейшей группе риска заражения, денег нет - пусть таксисты возят..., а потом эти таксисты пусть людей возят...
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...поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п'ять років, - потом і кров'ю долаючи економічні наслідки російської агресії. Ще до коронавірусу пішла в глибоке піке промисловість. Ще до коронавірусу після 49 місяців безперервного зростання покотився донизу ВВП. Ще до коронавірусу посипався бюджет. Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні «здобутки» нових облич накладається вплив світової рецесії.
Діяти треба негайно. Стратегічні рішення очевидні.
Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя. Ще восени минулого року Україна могла б отримати підтримку і не допустити падіння економіки… Якби влада прийняла закон, що гарантував неповернення Приватбанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати Україні гроші, які тут же осядуть в кишені колишнього акціонера Привату? Проект погодили з Фондом. Потім вирішили надурити наших міжнародних партнерів і крадькома внесли неприйнятні правки. Про це мені під час зустрічі в Брюсселі розповідала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі - і дефолт Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект - і щоб без жодних наперстків. А Верховна Рада - на початку тижня провести позачергове засідання. Це не порада. Це - вимога. «Європейська Солідарність» обов'язково підтримає прийняття цього закону.
Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні.
Для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою. Золото-валютні резерви, які накопчені за попередні роки, дозволяють не допустити стрімкого обвалу гривні і дають можливість стримувати інфляцію.
Слід визначити кілька галузей, в яких задіяний найдовший ланцюжок українського виробництва, які гарантують найбільшу кількість робочих місць - і знайти способи їхньої підтримки
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